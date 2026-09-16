https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abd-ordusu-dogu-pasifikte-kacakciligi-destekledigi-iddiasiyla-bir-tekneyi-batirdi-1108801152.html

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te 'kaçakçılığı desteklediği' iddiasıyla bir tekneyi batırdı

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te 'kaçakçılığı desteklediği' iddiasıyla bir tekneyi batırdı

Sputnik Türkiye

ABD ordusunun, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiğini" öne sürdüğü tekneye müdahale ettiği ve batırdığı bildirildi.

2026-09-16T10:20+0300

2026-09-16T10:20+0300

2026-09-16T10:20+0300

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ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle bir tekneye müdahale edildiği belirtildi.Tekneden tahliye edilenlerin Ekvador'a teslim edileceği aktarılan açıklamada, daha sonra teknenin batırıldığı kaydedildi.'Yargısız infaz' tartışmalarıAçıklamada, istihbarat bulgularının teknenin Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden Los Choneros çetesini "desteklediğini" gösterdiği iddiasına yer verildi.ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abdden-guney-afrikali-yetkililere-vize-kisitlamasi-irk-temelli-ayrimcilik-gerekce-gosterildi-1108800776.html

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