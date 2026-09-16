https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/ab-komisyonundan-natonun-4-maddesini-ornek-alan-yeni-bir-savunma-doktrini-olusturulmasi-onerisi-1108807873.html
AB Komisyonu’ndan NATO'nun ‘4. Maddesini’ örnek alan yeni bir savunma doktrini oluşturulması önerisi
AB Komisyonu’ndan NATO'nun ‘4. Maddesini’ örnek alan yeni bir savunma doktrini oluşturulması önerisi
Sputnik Türkiye
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, NATO'nun '4. Maddesi'nin' bir muadilini de içerecek yeni bir Avrupa Birliği savunma stratejisi oluşturulmasını önerdi. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T13:18+0300
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2026-09-16T13:18+0300
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. Maddesi'nin bir muadilini de içerecek yeni bir Avrupa Birliği savunma stratejisi oluşturulması önerisinde bulundu.Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, “Yeni bir Avrupa güvenlik stratejisi önereceğim. Doktrinimiz, kurumlarımız ve karar alma yöntemlerimiz yeni gerçeklikle örtüşmüyor ve ben, güvenlik protokolünün Avrupa'ya ait 4. Maddesi zamanının geldiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. ve 5. maddeleri uyarınca, NATO ülkelerinden herhangi birine yönelik tehdit, ittifakın tüm üyelerine yapılmış saldırı olarak algılanıyor. Aynı zamanda belgede, NATO'nun tam olarak neyi bir saldırı veya tehdit olarak algılayabileceği belirtilmiyor, bu nedenle verilecek yanıtın belirlenmesi için istişare mekanizması uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/ab-komisyonu-uyesi-kubilius-onca-yatirima-ragmen-avrupa-ulkeleri-savunma-sanayisini-gelistiremiyor-1106168730.html
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haberler, avrupa, avrupa birliği, ab komisyonu, avrupa parlamentosu (ap), nato, kuzey atlantik antlaşması örgütü
haberler, avrupa, avrupa birliği, ab komisyonu, avrupa parlamentosu (ap), nato, kuzey atlantik antlaşması örgütü
AB Komisyonu’ndan NATO'nun ‘4. Maddesini’ örnek alan yeni bir savunma doktrini oluşturulması önerisi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, NATO'nun '4. Maddesi'nin' bir muadilini de içerecek yeni bir Avrupa Birliği savunma stratejisi oluşturulmasını önerdi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. Maddesi'nin bir muadilini de içerecek yeni bir Avrupa Birliği savunma stratejisi oluşturulması önerisinde bulundu.
Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, “Yeni bir Avrupa güvenlik stratejisi önereceğim. Doktrinimiz, kurumlarımız ve karar alma yöntemlerimiz yeni gerçeklikle örtüşmüyor ve ben, güvenlik protokolünün Avrupa'ya ait 4. Maddesi zamanının geldiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. ve 5. maddeleri uyarınca, NATO ülkelerinden herhangi birine yönelik tehdit, ittifakın tüm üyelerine yapılmış saldırı olarak algılanıyor. Aynı zamanda belgede, NATO'nun tam olarak neyi bir saldırı veya tehdit olarak algılayabileceği belirtilmiyor, bu nedenle verilecek yanıtın belirlenmesi için istişare mekanizması uygulanıyor.