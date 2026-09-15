https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/zaharova-bati-ukraynadaki-kanayan-yaranin-iyilesmesini-engelliyor-1108787733.html

Zaharova: Batı, Ukrayna'daki ‘kanayan yaranın’ iyileşmesini engelliyor

Zaharova: Batı, Ukrayna'daki ‘kanayan yaranın’ iyileşmesini engelliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı yüz milyonlarca dolarlık askeri yardımın, savaşı uzatmayı... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T17:44+0300

2026-09-15T17:44+0300

2026-09-15T17:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

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almanya

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nükleer silah

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dünya Gençlik Festivali kapsamında düzenlediği brifingde, Batı'nın Ukrayna politikasına ve Avrupa'daki nükleer silahlanma adımlarına yönelik eleştirilerde bulundu.Batı'nın, Ukrayna'daki savaşın devam etmesi için yüz milyonlarca dolar ayırdığını ve bu durumun "Avrupa'nın bedenindeki kanayan yaranın" iyileşmesini engellediğini belirten Zaharova, "Batı, bu parayı demokrasinin gelişmesine veya Ukrayna'nın refahına değil, silah tedarikine ve insanların öldürülmesine harcıyor" ifadelerini kullandı.‘Korkunç bir ikiyüzlülük’Yakın zamanda çevrim içi olarak düzenlenen "Ramstein" formatındaki Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına değinen Zaharova, "Avrupa ekonomisinin içler acısı durumuna rağmen" Ukrayna'nın hava savunma sistemleri ve mühimmat taleplerini karşılamak üzere 700 milyon dolar ayrıldığını aktardı. Bu askeri desteğe en büyük katkıyı Hollanda, Almanya, İngiltere ve Norveç'in yapacağını belirten Zaharova, şunları kaydetti:‘Uyarılarımıza ciddiyetle yaklaşılmalı’Finlandiya'nın, Fransa tarafından desteklenen "ileri nükleer caydırıcılık" projesine katılımını da değerlendiren Zaharova, Batılı yetkililere nükleer silahların yayılmasıyla ilgili uyarılara ciddiyetle yaklaşmaları çağrısında bulundu.Avrupa ülkelerinin, "uydurma bir Rus tehdidi" bahanesiyle nükleer silahları yeniden Rusya sınırlarına yaklaştırmaya çalıştığını söyleyen Zaharova, uyarılarını şu sözlerle tamamladı:Dünya Gençlik Festivali, 191 ülkeden 10 bin gencin katılımıyla 11-17 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/lavrov-ukrayna-yakinda-kadinlari-da-seferber-edecek-1108779514.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, batı, nato, almanya, nükleer caydırıcılık, ukrayna temas grubu, nükleer silah