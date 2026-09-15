https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/zaharova-bati-ukraynadaki-kanayan-yaranin-iyilesmesini-engelliyor-1108787733.html
Zaharova: Batı, Ukrayna'daki ‘kanayan yaranın’ iyileşmesini engelliyor
Zaharova: Batı, Ukrayna'daki ‘kanayan yaranın’ iyileşmesini engelliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı yüz milyonlarca dolarlık askeri yardımın, savaşı uzatmayı... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T17:44+0300
2026-09-15T17:44+0300
2026-09-15T17:44+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dünya Gençlik Festivali kapsamında düzenlediği brifingde, Batı'nın Ukrayna politikasına ve Avrupa'daki nükleer silahlanma adımlarına yönelik eleştirilerde bulundu.Batı'nın, Ukrayna'daki savaşın devam etmesi için yüz milyonlarca dolar ayırdığını ve bu durumun "Avrupa'nın bedenindeki kanayan yaranın" iyileşmesini engellediğini belirten Zaharova, "Batı, bu parayı demokrasinin gelişmesine veya Ukrayna'nın refahına değil, silah tedarikine ve insanların öldürülmesine harcıyor" ifadelerini kullandı.‘Korkunç bir ikiyüzlülük’Yakın zamanda çevrim içi olarak düzenlenen "Ramstein" formatındaki Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına değinen Zaharova, "Avrupa ekonomisinin içler acısı durumuna rağmen" Ukrayna'nın hava savunma sistemleri ve mühimmat taleplerini karşılamak üzere 700 milyon dolar ayrıldığını aktardı. Bu askeri desteğe en büyük katkıyı Hollanda, Almanya, İngiltere ve Norveç'in yapacağını belirten Zaharova, şunları kaydetti:‘Uyarılarımıza ciddiyetle yaklaşılmalı’Finlandiya'nın, Fransa tarafından desteklenen "ileri nükleer caydırıcılık" projesine katılımını da değerlendiren Zaharova, Batılı yetkililere nükleer silahların yayılmasıyla ilgili uyarılara ciddiyetle yaklaşmaları çağrısında bulundu.Avrupa ülkelerinin, "uydurma bir Rus tehdidi" bahanesiyle nükleer silahları yeniden Rusya sınırlarına yaklaştırmaya çalıştığını söyleyen Zaharova, uyarılarını şu sözlerle tamamladı:Dünya Gençlik Festivali, 191 ülkeden 10 bin gencin katılımıyla 11-17 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/lavrov-ukrayna-yakinda-kadinlari-da-seferber-edecek-1108779514.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, batı, nato, almanya, nükleer caydırıcılık, ukrayna temas grubu, nükleer silah
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, batı, nato, almanya, nükleer caydırıcılık, ukrayna temas grubu, nükleer silah
Zaharova: Batı, Ukrayna'daki ‘kanayan yaranın’ iyileşmesini engelliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı yüz milyonlarca dolarlık askeri yardımın, savaşı uzatmayı hedeflediğini belirterek, "Bu yardımlar demokrasi için değil, savaşın sürmesi için yapılıyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dünya Gençlik Festivali kapsamında düzenlediği brifingde, Batı'nın Ukrayna politikasına ve Avrupa'daki nükleer silahlanma adımlarına yönelik eleştirilerde bulundu.
Batı'nın, Ukrayna'daki savaşın devam etmesi için yüz milyonlarca dolar ayırdığını ve bu durumun "Avrupa'nın bedenindeki kanayan yaranın" iyileşmesini engellediğini belirten Zaharova, "Batı, bu parayı demokrasinin gelişmesine veya Ukrayna'nın refahına değil, silah tedarikine ve insanların öldürülmesine harcıyor" ifadelerini kullandı.
‘Korkunç bir ikiyüzlülük’
Yakın zamanda çevrim içi olarak düzenlenen "Ramstein" formatındaki Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına değinen Zaharova, "Avrupa ekonomisinin içler acısı durumuna rağmen" Ukrayna'nın hava savunma sistemleri ve mühimmat taleplerini karşılamak üzere 700 milyon dolar ayrıldığını aktardı. Bu askeri desteğe en büyük katkıyı Hollanda, Almanya, İngiltere ve Norveç'in yapacağını belirten Zaharova, şunları kaydetti:
Bu parayı tıp, eğitim veya mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirmek gibi insani ihtiyaçlar için harcayabilirlerdi. Ancak onlar bunu cinayete; güya çok önemsedikleri kendi kıtalarının vatandaşlarının öldürülmesine harcıyorlar. Bu korkunç bir ikiyüzlülük.
‘Uyarılarımıza ciddiyetle yaklaşılmalı’
Finlandiya'nın, Fransa tarafından desteklenen "ileri nükleer caydırıcılık" projesine katılımını da değerlendiren Zaharova, Batılı yetkililere nükleer silahların yayılmasıyla ilgili uyarılara ciddiyetle yaklaşmaları çağrısında bulundu.
Batı Avrupalı sıcak kafalara dünyaya daha ayık bir kafayla bakmalarını tavsiye ediyoruz. Bu uyarılara sadece Vilnius ve Helsinki'deki yetkililerin değil; Rusofobiyi ve bencil siyasi çıkarlarını kendi ülkelerinin güvenliğinden üstün tutan tüm NATO başkentlerinin kulak vermesi gerekir.
Avrupa ülkelerinin, "uydurma bir Rus tehdidi" bahanesiyle nükleer silahları yeniden Rusya sınırlarına yaklaştırmaya çalıştığını söyleyen Zaharova, uyarılarını şu sözlerle tamamladı:
Kendi vatandaşlarının iradesini yok sayarak topraklarını bu silahlara açanlar neyi amaçlıyor? Nükleer silahların sınırlarımıza yaklaşması, aradaki mesafenin kısalması nedeniyle olası bir çatışma durumunda ordumuzun bu hedefleri vurma seçeneklerini önemli ölçüde artırmakta ve işini kolaylaştırmaktadır.
Dünya Gençlik Festivali, 191 ülkeden 10 bin gencin katılımıyla 11-17 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenleniyor.