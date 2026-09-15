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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/lavrov-ukrayna-yakinda-kadinlari-da-seferber-edecek-1108779514.html
Lavrov: Ukrayna yakında kadınları da seferber edecek
Lavrov: Ukrayna yakında kadınları da seferber edecek
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun içinde bulunduğu zor duruma dikkat çeken Lavrov, Kiev'in yakında kadınları da silah altına alabileceğinin altını çizdi. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T12:41+0300
2026-09-15T13:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
sergey lavrov
seferberlik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen 13. Diplomatik Misyonlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, Ukrayna'da kadınların da yakında seferberlik kapsamına alınacağını düşündüğünü söyledi.110'dan fazla büyükelçi ve uluslararası kuruluş temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Ukrayna krizi: Batı'nın hukuki saldırganlığı' başlıklı toplantıda konuşan Lavrov, "Kiev'in ve diğer Ukrayna şehirlerinin sokaklarında gençleri, hatta pek de genç olmayanları avlayan ve onları hiçbir celp kâğıdı olmaksızın, hiçbir resmi seferberlik olmaksızın cepheye zorla göndermek için araçlara sürükleyen 'insan avcılarının' faaliyetlerini gösteren görüntüleri düzenli olarak izliyorsunuz. Yakında işin kadınlara da geleceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.'UCM, Ukrayna konusunda yalnızca Rusya'yı hedef alıyor'Lavrov, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Ukrayna dosyasındaki soruşturmasının yalnızca Rusya'ya yönelik olduğunu belirtti.Lavrov, Kiev'in 2024'te Roma Statüsü'nü onaylarken yaptığı düzenlemeyle Ukrayna vatandaşlarının işlediği savaş suçlarının sekiz yıl boyunca UCM'nin yargı yetkisi dışında bırakıldığını kaydetti.'NATO'nun sınırlarımızda varlık göstermesine asla izin vermeyeceğiz'📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴Kiev müzakereleri yeniden başlatmaya hazırsa, Rusya bunu kabul eder🔴Rusya müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedi🔴Rusya, Ukrayna konusunda makul uzlaşmalar aramaya hazır, ancak sınırlarında NATO'nun varlık göstermesine asla izin vermeyecek🔴Eğer ABD, Alaska Zirvesi'ndeki Ukrayna mutabakatlarından sapmasaydı, bir yıldır savaştan uzak yaşıyor olurduk🔴Rusya, AB tarafından dondurulan rezervlerinin iadesini sağlayacak🔴AB'nin Rusya'nın varlıklarına yönelik planları, sorumluluğu paylaşmaya yönelik bir 'kolektif suç ortaklığı' girişimi🔴AB tarafından gemilere yapılan korsanca el koymalara rağmen Rusya, petrol ve tahıl tedarikine ilişkin yükümlülüklerini yerine getiriyor🔴UCM, tamamen Batı'nın kontrolü altında bulunan sözde yargı organıdır🔴Rusya'ya karşı sistematik olarak hukuki saldırı yürütülüyor🔴Moskova, BM mahkemesinin, Kiev'in Donbass'ta işlediği soykırımla ilgili yakın zamanda bir karar vermesini bekliyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/beyrutlu-uzman-uluslararasi-ceza-mahkemesi-adaleti-saglamiyor-1108777441.html
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ukrayna, rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), sergey lavrov, seferberlik
ukrayna, rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), sergey lavrov, seferberlik

Lavrov: Ukrayna yakında kadınları da seferber edecek

12:41 15.09.2026 (güncellendi: 13:23 15.09.2026)
© Sputnik / Kirill ZıkovRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© Sputnik / Kirill Zıkov
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Ukrayna ordusunun içinde bulunduğu zor duruma dikkat çeken Lavrov, Kiev'in yakında kadınları da silah altına alabileceğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen 13. Diplomatik Misyonlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, Ukrayna'da kadınların da yakında seferberlik kapsamına alınacağını düşündüğünü söyledi.

110'dan fazla büyükelçi ve uluslararası kuruluş temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Ukrayna krizi: Batı'nın hukuki saldırganlığı' başlıklı toplantıda konuşan Lavrov, "Kiev'in ve diğer Ukrayna şehirlerinin sokaklarında gençleri, hatta pek de genç olmayanları avlayan ve onları hiçbir celp kâğıdı olmaksızın, hiçbir resmi seferberlik olmaksızın cepheye zorla göndermek için araçlara sürükleyen 'insan avcılarının' faaliyetlerini gösteren görüntüleri düzenli olarak izliyorsunuz. Yakında işin kadınlara da geleceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

'UCM, Ukrayna konusunda yalnızca Rusya'yı hedef alıyor'

Lavrov, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Ukrayna dosyasındaki soruşturmasının yalnızca Rusya'ya yönelik olduğunu belirtti.

Lavrov, Kiev'in 2024'te Roma Statüsü'nü onaylarken yaptığı düzenlemeyle Ukrayna vatandaşlarının işlediği savaş suçlarının sekiz yıl boyunca UCM'nin yargı yetkisi dışında bırakıldığını kaydetti.

'NATO'nun sınırlarımızda varlık göstermesine asla izin vermeyeceğiz'

📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
🔴Kiev müzakereleri yeniden başlatmaya hazırsa, Rusya bunu kabul eder

🔴Rusya müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedi

🔴Rusya, Ukrayna konusunda makul uzlaşmalar aramaya hazır, ancak sınırlarında NATO'nun varlık göstermesine asla izin vermeyecek

🔴Eğer ABD, Alaska Zirvesi'ndeki Ukrayna mutabakatlarından sapmasaydı, bir yıldır savaştan uzak yaşıyor olurduk

🔴Rusya, AB tarafından dondurulan rezervlerinin iadesini sağlayacak

🔴AB'nin Rusya'nın varlıklarına yönelik planları, sorumluluğu paylaşmaya yönelik bir 'kolektif suç ortaklığı' girişimi

🔴AB tarafından gemilere yapılan korsanca el koymalara rağmen Rusya, petrol ve tahıl tedarikine ilişkin yükümlülüklerini yerine getiriyor

🔴UCM, tamamen Batı'nın kontrolü altında bulunan sözde yargı organıdır

🔴Rusya'ya karşı sistematik olarak hukuki saldırı yürütülüyor

🔴Moskova, BM mahkemesinin, Kiev'in Donbass'ta işlediği soykırımla ilgili yakın zamanda bir karar vermesini bekliyor
Uluslararası Ceza Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
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