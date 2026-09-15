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Yargıtay'dan 'Yeni Parti'ye isim engeli
Yargıtay'dan 'Yeni Parti'ye isim engeli
Sputnik Türkiye
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'ye, parti adının değiştirilmesi gerektiğine ilişkin bir tebligat gönderdi. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T00:30+0300
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poli̇ti̇ka
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
yeni parti
isim
i̇sim hakkı
isim değişikliği anlaşması
i̇sim değişikliği
isim karışıklığı
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isim değişikliği
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Gazeteci Barış Yarkadaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti'ye, parti adının değiştirilmesi gerektiğine ilişkin tebligat gönderdiğini açıkladı.Yarkadaş, Başsavcılığın tebligatında, Yenilik Partisi'nin şikayeti üzerine 'Yeni Parti' isminin kullanılamayacağının ve değiştirilmesi gerektiğinin bildirildiğini söyledi.Öte yandan Yeni Parti'den henüz bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yeni-parti-aciklamasi-sonrasi-chpde-ilk-istifa-1107435860.html
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yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, yeni parti, isim, i̇sim hakkı, isim değişikliği anlaşması, i̇sim değişikliği, isim karışıklığı, isim yasağı, isim değişikliği, yenilik partisi
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, yeni parti, isim, i̇sim hakkı, isim değişikliği anlaşması, i̇sim değişikliği, isim karışıklığı, isim yasağı, isim değişikliği, yenilik partisi

Yargıtay'dan 'Yeni Parti'ye isim engeli

00:30 15.09.2026
Yeni Parti
Yeni Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'ye, parti adının değiştirilmesi gerektiğine ilişkin bir tebligat gönderdi.
Gazeteci Barış Yarkadaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti'ye, parti adının değiştirilmesi gerektiğine ilişkin tebligat gönderdiğini açıkladı.
Yarkadaş, Başsavcılığın tebligatında, Yenilik Partisi'nin şikayeti üzerine 'Yeni Parti' isminin kullanılamayacağının ve değiştirilmesi gerektiğinin bildirildiğini söyledi.
Öte yandan Yeni Parti'den henüz bir açıklama yapılmadı.
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