https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/yargitaydan-yeni-partiye-isim-engeli--1108764896.html

Yargıtay'dan 'Yeni Parti'ye isim engeli

Yargıtay'dan 'Yeni Parti'ye isim engeli

Sputnik Türkiye

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'ye, parti adının değiştirilmesi gerektiğine ilişkin bir tebligat gönderdi. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T00:30+0300

2026-09-15T00:30+0300

2026-09-15T00:30+0300

poli̇ti̇ka

yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

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Gazeteci Barış Yarkadaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti'ye, parti adının değiştirilmesi gerektiğine ilişkin tebligat gönderdiğini açıkladı.Yarkadaş, Başsavcılığın tebligatında, Yenilik Partisi'nin şikayeti üzerine 'Yeni Parti' isminin kullanılamayacağının ve değiştirilmesi gerektiğinin bildirildiğini söyledi.Öte yandan Yeni Parti'den henüz bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yeni-parti-aciklamasi-sonrasi-chpde-ilk-istifa-1107435860.html

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