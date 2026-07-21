Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yeni-parti-aciklamasi-sonrasi-chpde-ilk-istifa-1107435860.html
'Yeni parti' açıklaması sonrası CHP'de ilk istifa
'Yeni parti' açıklaması sonrası CHP'de ilk istifa
Sputnik Türkiye
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan, "Ailem için... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T16:27+0300
2026-07-21T16:32+0300
türki̇ye
chp
murat bakan
istifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106363125_0:319:1658:1252_1920x0_80_0_0_337de6ed256d281f47aef113e0abfa08.jpg
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan partiden istifa ettiğini açıkladı. Bakan açıklamasında, "Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim.Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum.Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim.Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum.Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye… Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok.Ailem için çok zor. Benim için çok zor.Ama bu bir son değil.Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek…Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozgur-ozelden-veda-konusmasi-vakti-gelmis-bir-vedanin-huznunu-tasiyarak-ciktim-1107427832.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106363125_0:163:1658:1407_1920x0_80_0_0_217119fb3cb69a079b6271f03c57cabb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, murat bakan, istifa
chp, murat bakan, istifa

'Yeni parti' açıklaması sonrası CHP'de ilk istifa

16:27 21.07.2026 (güncellendi: 16:32 21.07.2026)
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan, "Ailem için çok zor. Benim için çok zor. Ama bu bir son değil" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan partiden istifa ettiğini açıkladı. Bakan açıklamasında, "Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim.
Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim.
Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum.
Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye… Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok.
Ailem için çok zor. Benim için çok zor.
Ama bu bir son değil.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek…
Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
TÜRKİYE
Özgür Özel'den veda konuşması: 'Yeni partimizi kuruyoruz'
13:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала