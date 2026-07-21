https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yeni-parti-aciklamasi-sonrasi-chpde-ilk-istifa-1107435860.html

'Yeni parti' açıklaması sonrası CHP'de ilk istifa

'Yeni parti' açıklaması sonrası CHP'de ilk istifa

Sputnik Türkiye

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan, "Ailem için... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T16:27+0300

2026-07-21T16:27+0300

2026-07-21T16:32+0300

türki̇ye

chp

murat bakan

istifa

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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan partiden istifa ettiğini açıkladı. Bakan açıklamasında, "Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim.Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum.Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim.Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum.Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye… Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok.Ailem için çok zor. Benim için çok zor.Ama bu bir son değil.Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek…Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."

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