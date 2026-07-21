https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yeni-parti-aciklamasi-sonrasi-chpde-ilk-istifa-1107435860.html
'Yeni parti' açıklaması sonrası CHP'de ilk istifa
'Yeni parti' açıklaması sonrası CHP'de ilk istifa
Sputnik Türkiye
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan, "Ailem için... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T16:27+0300
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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan partiden istifa ettiğini açıkladı. Bakan açıklamasında, "Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim.Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum.Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim.Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum.Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye… Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok.Ailem için çok zor. Benim için çok zor.Ama bu bir son değil.Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek…Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozgur-ozelden-veda-konusmasi-vakti-gelmis-bir-vedanin-huznunu-tasiyarak-ciktim-1107427832.html
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chp, murat bakan, istifa
'Yeni parti' açıklaması sonrası CHP'de ilk istifa
16:27 21.07.2026 (güncellendi: 16:32 21.07.2026)
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan, "Ailem için çok zor. Benim için çok zor. Ama bu bir son değil" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan partiden istifa ettiğini açıkladı. Bakan açıklamasında, "Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim.
Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim.
Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum.
Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye… Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok.
Ailem için çok zor. Benim için çok zor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek…
Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."