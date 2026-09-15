https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/vanli-kara-haydar-ile-evlenen-cagla-ozun-ifadesi-ortaya-cikti-gosterisli-hayati-borc-alarak-1108784264.html

'Vanlı Kara Haydar' ile evlenen Çağla Öz'ün ifadesi ortaya çıktı: Gösterişli hayatı borç alarak yaşıyordu

'Vanlı Kara Haydar' ile evlenen Çağla Öz'ün ifadesi ortaya çıktı: Gösterişli hayatı borç alarak yaşıyordu

Sputnik Türkiye

Van'da yaptıkları gösterişli düğün sonrasında takılan takılarla gündem olan ve kara para soruşturmasında Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T15:37+0300

2026-09-15T15:37+0300

2026-09-15T15:37+0300

türki̇ye

mehmet fatih tançalan

çağla öz

masak

altın

soruşturma

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Van'da yaptıkları gösterişli düğün sonrasında takılan takılarla gündem olan ve kara para soruşturmasında Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'dan sonra tutuklanan eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün ifadesi ortaya çıktı. Düğünde takılan takıların bir kısmının kiralık olduğunu söyleyen Öz ifadesinde, "Düğün sonrası eşim takıları benden aldı, kendisi gösterişi ve hava atmayı seven biridir. Söz konusu gösterişli hayat tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir" dedi. Öz, düğünde takı anonslarıyla ilgili eşinin 43 milyon Tl toplandığına dair sözleriyle ilgili de, "Bu şekilde bir paranın toplanıp toplanmadığını bilmiyorum. İsimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşim bu şekilde gösteriş amacıyla anons yapan kişiye talimat verdiğini düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurmaktı. Bu şekilde insanlara hava atıyordu" ifadelerini kullandığı belirtildi. Düğünde takılan takılar kiralık mıydı?Burak Doğan'ın özel haberine göre, Öz ifadesinde düğünde takılan altınlarla ilgili soruları yanıtladı. Çağla Öz ifadesine şunları anlattı: "Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de satın alındığını biliyorum. Düğünde takılan altınlardan 2 adet kelepçe, 1 adet kalkuta kolye, nişanımda takılan takılardır. Bunlar düğünde tekrar takılmıştır. Diğer taç, kemer ve zincir Kahvecioğlu kuyumculuk tarafından reklam karşılığı kiralık olarak takılan takılardır. Mehmet Fatih ile birlikte ortak karar alarak bu şekilde kiralık olarak takmaya karar verdik. Düğünden sonra da kendilerine iade edildi Zincir ile birlikte getirilen bilezikler Mehmet Fatih tarafından bana takılmıştır. Ancak nereden alındığını bilmiyorum. Zaten düğünden sonra da bütün takılar benden alınarak Mehmet Fatih tarafından götürüldü. Kolluk tarafından daha sonra Muradiye ilçesinde yapılan aramada odunlukta ele geçirilen bir valizde bu altınların yer aldığını gördüm. Söz konusu bileziklerin imitasyon olduğunu haberlerden öğrendim. O anda bilgim yoktu. Ben eşime altınların çokluğunu sorduğumda buranın aşiret bölgesi olduğunu düğünlerde herkesin bu kadar altın taktığını söyledi."Eşim gösteriş için anons yaptırıyordu Düğünde eşinin hediye miktarı, takı ve ibanlarla birlikte 43 milyon lira takıldığına ilişkin soruyu da Öz'ün şöyle cevapladığı belirtildi;: Her ne kadar takı anonsunda "Haydar beyin düğününe gelen hediye miktarı, takı ve ibanlarla birlikte 43 Milyon TL" şeklinde anons yapılmış ise de bu şekilde bir paranın toplanıp toplanmadığını bilmiyorum. İsimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşim bu şekilde gösteriş amacıyla anons yapan kişiye talimat verdiğini düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurmaktı. Bu şekilde insanlara hava atıyordu. Eşimin sürekli kendisine gelen bu paraların konuşulmasını istediği için bu şekilde anons yaptırıyordu. Tutanakta geçen rakamlar tamamen hayali ve göstermeliktir. Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven biridir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyasında sanal dünyada gösteren birisidir. Söz konusu gösterişli hayat tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir. Ben altınları hiç bir zaman kendime ait benimsemedim. Nişandan sonra da takılan altınları benden almıştı. Düğünden sonra da bu altınları aldı. Altınların kaynağını kendisine sormadım. Düğünde takılan altınları ben hediye olarak kabul ederim. Burası da aşiret bölgesi olduğu için normal kabul ettim. Düğünde takılan altınlar misafirlerden teker teker toplanıp, toplu halde bana eşim tarafından takılan altınlardır."Ne olmuştu?Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, 8 Eylül'de gözaltına alındı. Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/vanli-kara-haydarin-esi-cagla-oz-tutuklandi-1108762670.html

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mehmet fatih tançalan, çağla öz, masak, altın, soruşturma