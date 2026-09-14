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Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz tutuklandı
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz tutuklandı
Sputnik Türkiye
Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ve akrabası M.S.T. tutuklandı. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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çağla öz
mehmet fatih tançalan
türkiye
suç
suç örgütü
organize suç örgütü
suç ortağı
suç ehliyeti
suç kaydı
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Sosyal medya paylaşımları sonrası hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan soruşturma başlatılan ve tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ve 3 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağla Öz Tançalan ve M.S.T. tutuklanırken, N.O. ve S.A. hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.Şüphelilerin avukatları, adliye çıkışında yaptıkları açıklamada tutuklama kararına itiraz edeceklerini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/vanli-kara-haydar-sorusturmasinda-kritik-adim-sirari-esi-cagla-oz-tancalan-vana-goturuldu-1108726025.html
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çağla öz, mehmet fatih tançalan, türkiye, suç, suç örgütü, organize suç örgütü, suç ortağı, suç ehliyeti, suç kaydı
çağla öz, mehmet fatih tançalan, türkiye, suç, suç örgütü, organize suç örgütü, suç ortağı, suç ehliyeti, suç kaydı

Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz tutuklandı

20:36 14.09.2026
© Fotoğraf : Sosyal MedyaVanlı Kara Haydar
Vanlı Kara Haydar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© Fotoğraf : Sosyal Medya
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Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ve akrabası M.S.T. tutuklandı.
Sosyal medya paylaşımları sonrası hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan soruşturma başlatılan ve tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ve 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağla Öz Tançalan ve M.S.T. tutuklanırken, N.O. ve S.A. hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Şüphelilerin avukatları, adliye çıkışında yaptıkları açıklamada tutuklama kararına itiraz edeceklerini bildirdi.
Vanlı Kara Haydar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
TÜRKİYE
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında kritik adım: Firari eşi Çağla Öz Tançalan Van'a götürüldü
Dün, 13:08
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