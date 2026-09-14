https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/vanli-kara-haydarin-esi-cagla-oz-tutuklandi-1108762670.html

Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz tutuklandı

Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz tutuklandı

Sputnik Türkiye

Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ve akrabası M.S.T. tutuklandı. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T20:36+0300

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türki̇ye

çağla öz

mehmet fatih tançalan

türkiye

suç

suç örgütü

organize suç örgütü

suç ortağı

suç ehliyeti

suç kaydı

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Sosyal medya paylaşımları sonrası hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan soruşturma başlatılan ve tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ve 3 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağla Öz Tançalan ve M.S.T. tutuklanırken, N.O. ve S.A. hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.Şüphelilerin avukatları, adliye çıkışında yaptıkları açıklamada tutuklama kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/vanli-kara-haydar-sorusturmasinda-kritik-adim-sirari-esi-cagla-oz-tancalan-vana-goturuldu-1108726025.html

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çağla öz, mehmet fatih tançalan, türkiye, suç, suç örgütü, organize suç örgütü, suç ortağı, suç ehliyeti, suç kaydı