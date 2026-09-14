https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/vanli-kara-haydarin-esi-cagla-oz-tutuklandi-1108762670.html
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz tutuklandı
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz tutuklandı
Sputnik Türkiye
Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ve akrabası M.S.T. tutuklandı. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T20:36+0300
2026-09-14T20:36+0300
2026-09-14T20:36+0300
türki̇ye
çağla öz
mehmet fatih tançalan
türkiye
suç
suç örgütü
organize suç örgütü
suç ortağı
suç ehliyeti
suç kaydı
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Sosyal medya paylaşımları sonrası hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan soruşturma başlatılan ve tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ve 3 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağla Öz Tançalan ve M.S.T. tutuklanırken, N.O. ve S.A. hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.Şüphelilerin avukatları, adliye çıkışında yaptıkları açıklamada tutuklama kararına itiraz edeceklerini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/vanli-kara-haydar-sorusturmasinda-kritik-adim-sirari-esi-cagla-oz-tancalan-vana-goturuldu-1108726025.html
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çağla öz, mehmet fatih tançalan, türkiye, suç, suç örgütü, organize suç örgütü, suç ortağı, suç ehliyeti, suç kaydı
çağla öz, mehmet fatih tançalan, türkiye, suç, suç örgütü, organize suç örgütü, suç ortağı, suç ehliyeti, suç kaydı
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz tutuklandı
Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ve akrabası M.S.T. tutuklandı.
Sosyal medya paylaşımları sonrası hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan soruşturma başlatılan ve tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ve 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağla Öz Tançalan ve M.S.T. tutuklanırken, N.O. ve S.A. hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Şüphelilerin avukatları, adliye çıkışında yaptıkları açıklamada tutuklama kararına itiraz edeceklerini bildirdi.