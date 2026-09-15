https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/unlu-kostum-tasarimcisi-bob-mackie-hayatini-kaybetti-1108768569.html

Ünlü kostüm tasarımcısı Bob Mackie hayatını kaybetti

Ünlü kostüm tasarımcısı Bob Mackie hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Cher, Elton John, Tina Turner ve Dolly Parton gibi yıldızlar için ikonik kostümler tasarlayan, 'Payetlerin Sultanı' lakabıyla tanınan Bob Mackie, 87 yaşında... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T08:38+0300

2026-09-15T08:38+0300

2026-09-15T08:38+0300

yaşam

cher

elton john

tina turner

los angeles

hollywood

bob mackie

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Hollywood'un en tanınmış kostüm tasarımcılarından Bob Mackie, 87 yaşında yaşamını yitirdi.Mackie'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tasarımcının hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, Mackie'nin çocukluğundan itibaren hayalini kurduğu moda ve kostüm tasarımcılığı mesleğini hayatı boyunca sürdürdüğü belirtilerek, tasarımlarının gelecek nesillere ilham vermeye devam edeceği ifade edildi.Kariyeri boyunca 1 Tony Ödülü, 9 Emmy Ödülü kazanan ve 3 kez Oscar'a aday gösterilen Mackie, gösterişli, ışıltılı ve sahne performanslarını tamamlayan kostümleriyle tanınıyordu.Cher'in ikonik kostümlerinin arkasındaki isimdiMackie'nin kariyerinde en önemli yeri Cher için hazırladığı kostümler tuttu.Tasarımcının 1986 Oscar Ödülleri için hazırladığı, siyah renkli ve baş kısmında tüylerle süslenmiş mohawk tarzı başlığın bulunduğu kostüm, moda tarihinin en dikkat çekici kırmızı halı görünümlerinden biri olarak kabul edildi.Cher, o yıl “Mask” filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilmemesinin ardından söz konusu kostümü bir tür “intikam” görünümü olarak tercih ettiğini anlatmıştı.Mackie, Cher'in kariyerinin ilk dönemlerini anlatırken, sanatçının eğlence sektöründeki diğer kadınlardan farklı bir görünüme sahip olduğunu ve çok çeşitli tarzları taşıyabildiğini söylemişti.Tasarımcının Cher için hazırladığı kostümler, sanatçının sahne ve televizyon imajının oluşmasında da önemli rol oynadı.Elton John'un sahne kostümlerini de tasarladıMackie'nin tasarımları yalnızca Cher ile sınırlı kalmadı. Elton John için hazırladığı gösterişli sahne kostümleri arasında, sanatçının 1975'te Los Angeles'taki Dodger Stadyumu'ndaki performanslarında giydiği, takım elbise ve beyzbol forması detaylarını birleştiren ikonik kıyafet de yer aldı.Elton John, Mackie'nin ölümünün ardından yaptığı paylaşımda, tasarımcının hazırladığı her kıyafeti giydiğinde kendisini özel hissettiğini belirterek, kostümlerini “sanat eserleri” olarak nitelendirdi.Ünlüler için tasarlamaya son yıllarında da devam ettiMackie, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de Hollywood ve müzik dünyasının yıldızları için kostüm hazırlamayı sürdürdü.Sabrina Carpenter, 2025 MTV Video Müzik Ödülleri'nde Mackie'nin tasarımlarından birini giyerken, Miley Cyrus da 2024 Grammy Ödülleri'ndeki performansında tasarımcı tarafından hazırlanan gümüş renkli kostümü tercih etti.Mackie'nin kariyerinin ilk dönemlerinde ise Marilyn Monroe'nun 1962'de ABD Başkanı John F. Kennedy'nin doğum günü kutlamasında giydiği elbisenin çizimini hazırlaması dikkat çekti. Mackie, kariyerine Fransız-Amerikalı kostüm tasarımcısı Jean Louis için çizim sanatçısı olarak başlamıştı.1939'da Kaliforniya'da dünyaya gelen Mackie, yaklaşık 70 yıl süren kariyerinin son dönemlerinde de tasarım yapmayı sürdürdü.

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