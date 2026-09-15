https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/trumpin-secim-sonrasi-savas-biter-mesaji-ne-anlama-geliyor-1108784436.html

Trump'ın 'seçim sonrası savaş biter' mesajı ne anlama geliyor?

Trump'ın 'seçim sonrası savaş biter' mesajı ne anlama geliyor?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran-ABD savaşının kasım ayındaki ara seçimlerden sonra sona ereceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, savaşın bitmesi için ABD’nin bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

2026-09-15T15:38+0300

2026-09-15T15:38+0300

2026-09-15T15:38+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerinden sonra sona ereceğini yinelerken, İran’ın anlaşma yapmak istediğini ve ABD’yi sürekli aradığını öne sürdü. Trump’ın açıklamalarını Sputnik Türkiye'ye değerlendiren Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İran-ABD savaşının sona ermesi için temel şartın ABD’nin bölgeden çekilmesi olduğunu belirtti.'Savaşın bitmesi ABD’nin bölgeden çekilmesine bağlı'Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İran-ABD savaşının sona ermesi içinABD’nin bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi. Ancak Gökçe’ye göre burada belirleyici unsur, ABD’nin bölgeden hangi koşullarda ve nasıl çekileceği olacak. Gökçe, ABD’nin şimdiye kadar uyguladığı askeri ve ekonomik stratejinin Washington açısından beklenen sonucu ortaya çıkarmadığını savunarak, “Savaşı kazanamadı” değerlendirmesinde bulundu:'Üstünlük lehinde algı üretmeye çalışıyor'ABD’nin İran karşısındaki durumunun uluslararası kamuoyunda da Washington açısından zorlayıcı hale geldiğini belirten Gökçe, Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve Babülmendep Boğazı’nın kapanma riski gibi gelişmelere dikkat çekti:'ABD'nin önünde birkaç seçenek var'Gökçe, ABD gibi küresel bir gücün İran karşısında aldığı darbenin yumuşatılması ve hem ABD hem de dünya kamuoyunda ABD’nin üstünlüğü yönünde bir algı oluşturulmasının Washington açısından önem taşıdığını söyledi. Bu çerçevede ABD'nin önünde birkaç seçenek bulunduğunu belirten Gökçe, seçimlerden sonra Washington’ın ya çok şiddetli bir saldırı düzenleyerek savaşı kazandığını ilan edebileceğini ya da taktik nükleer silah kullanabileceğini ifade etti. Gökçe, üçüncü ihtimalin ise daha düşük yoğunluklu bir savaş stratejisi uygulanması olduğunu belirterek, ABD’nin bölgeden kademeli olarak çekilirken bölge ülkelerinin birbirleriyle çatışmasına zemin hazırlayabileceğini söyledi:'İran’ın sahada eli oldukça güçlü'İran’ın sahadaki durumunun güçlü olduğunu ifade eden Gökçe, Trump’ın on binlerce saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarına rağmen ortaya çıkan tablonun ABD açısından istediği sonucu vermediğini belirtti:'İran, ABD’nin tamamen çekilmesini istiyor'Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Tahran’ın öncelikli olarak ABD yaptırımlarının kaldırılmasını, dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran’da olmasını istediğini belirtti. İran’ın bir diğer temel talebinin ise ABD’nin tamamen bölgeden çekilmesi olduğunu ifade eden Gökçe, savaşın sona erdirilmesinin önündeki en önemli sorunlardan birinin Hürmüz Boğazı’nın geleceği olduğunu söyledi:Trump neden seçim sonrasını işaret ediyor?Trump’ın savaşın ABD ara seçimlerinden sonra sona ereceğine ilişkin açıklamalarının Washington’ın iç siyasi hesaplarıyla bağlantılı olduğunu belirten Gökçe, ABD’nin seçimlere kadar İran’la çok şiddetli bir mücadeleye girmek istemediğini savundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html

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