https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/trumpin-secim-sonrasi-savas-biter-mesaji-ne-anlama-geliyor-1108784436.html
Trump'ın 'seçim sonrası savaş biter' mesajı ne anlama geliyor?
Trump'ın 'seçim sonrası savaş biter' mesajı ne anlama geliyor?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran-ABD savaşının kasım ayındaki ara seçimlerden sonra sona ereceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, savaşın bitmesi için ABD’nin bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.
2026-09-15T15:38+0300
2026-09-15T15:38+0300
2026-09-15T15:38+0300
görüş
abd
i̇ran
haberler
hürmüz boğazı
sputnik türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerinden sonra sona ereceğini yinelerken, İran’ın anlaşma yapmak istediğini ve ABD’yi sürekli aradığını öne sürdü. Trump’ın açıklamalarını Sputnik Türkiye'ye değerlendiren Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İran-ABD savaşının sona ermesi için temel şartın ABD’nin bölgeden çekilmesi olduğunu belirtti.'Savaşın bitmesi ABD’nin bölgeden çekilmesine bağlı'Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İran-ABD savaşının sona ermesi içinABD’nin bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi. Ancak Gökçe’ye göre burada belirleyici unsur, ABD’nin bölgeden hangi koşullarda ve nasıl çekileceği olacak. Gökçe, ABD’nin şimdiye kadar uyguladığı askeri ve ekonomik stratejinin Washington açısından beklenen sonucu ortaya çıkarmadığını savunarak, “Savaşı kazanamadı” değerlendirmesinde bulundu:'Üstünlük lehinde algı üretmeye çalışıyor'ABD’nin İran karşısındaki durumunun uluslararası kamuoyunda da Washington açısından zorlayıcı hale geldiğini belirten Gökçe, Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve Babülmendep Boğazı’nın kapanma riski gibi gelişmelere dikkat çekti:'ABD'nin önünde birkaç seçenek var'Gökçe, ABD gibi küresel bir gücün İran karşısında aldığı darbenin yumuşatılması ve hem ABD hem de dünya kamuoyunda ABD’nin üstünlüğü yönünde bir algı oluşturulmasının Washington açısından önem taşıdığını söyledi. Bu çerçevede ABD'nin önünde birkaç seçenek bulunduğunu belirten Gökçe, seçimlerden sonra Washington’ın ya çok şiddetli bir saldırı düzenleyerek savaşı kazandığını ilan edebileceğini ya da taktik nükleer silah kullanabileceğini ifade etti. Gökçe, üçüncü ihtimalin ise daha düşük yoğunluklu bir savaş stratejisi uygulanması olduğunu belirterek, ABD’nin bölgeden kademeli olarak çekilirken bölge ülkelerinin birbirleriyle çatışmasına zemin hazırlayabileceğini söyledi:'İran’ın sahada eli oldukça güçlü'İran’ın sahadaki durumunun güçlü olduğunu ifade eden Gökçe, Trump’ın on binlerce saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarına rağmen ortaya çıkan tablonun ABD açısından istediği sonucu vermediğini belirtti:'İran, ABD’nin tamamen çekilmesini istiyor'Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Tahran’ın öncelikli olarak ABD yaptırımlarının kaldırılmasını, dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran’da olmasını istediğini belirtti. İran’ın bir diğer temel talebinin ise ABD’nin tamamen bölgeden çekilmesi olduğunu ifade eden Gökçe, savaşın sona erdirilmesinin önündeki en önemli sorunlardan birinin Hürmüz Boğazı’nın geleceği olduğunu söyledi:Trump neden seçim sonrasını işaret ediyor?Trump’ın savaşın ABD ara seçimlerinden sonra sona ereceğine ilişkin açıklamalarının Washington’ın iç siyasi hesaplarıyla bağlantılı olduğunu belirten Gökçe, ABD’nin seçimlere kadar İran’la çok şiddetli bir mücadeleye girmek istemediğini savundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html
abd
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Başak Koçak
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rossiya Segodnya“
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
abd, i̇ran, haberler, hürmüz boğazı, sputnik türkiye
abd, i̇ran, haberler, hürmüz boğazı, sputnik türkiye
Trump'ın 'seçim sonrası savaş biter' mesajı ne anlama geliyor?
Özel
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran-ABD savaşının kasım ayındaki ara seçimlerden sonra sona ereceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, savaşın bitmesi için ABD’nin bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı’nın kontrolü, İran’ın talepleri ve ABD’nin seçim hesabının sürecin geleceğini belirleyeceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerinden sonra sona ereceğini yinelerken, İran’ın anlaşma yapmak istediğini ve ABD’yi sürekli aradığını öne sürdü. Trump’ın açıklamalarını Sputnik Türkiye'ye değerlendiren Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İran-ABD savaşının sona ermesi için temel şartın ABD’nin bölgeden çekilmesi olduğunu belirtti.
'Savaşın bitmesi ABD’nin bölgeden çekilmesine bağlı'
Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İran-ABD savaşının sona ermesi için
ABD’nin bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi. Ancak Gökçe’ye göre burada belirleyici unsur, ABD’nin bölgeden hangi koşullarda ve nasıl çekileceği olacak. Gökçe, ABD’nin şimdiye kadar uyguladığı askeri ve ekonomik stratejinin Washington açısından beklenen sonucu ortaya çıkarmadığını savunarak, “Savaşı kazanamadı” değerlendirmesinde bulundu:
İran-ABD Savaşının bitebilmesi için ABD'nin bölgeden çekilmesi gerekiyor. Ancak ABD'nin nasıl ve hangi şartlarda geri çekileceği hususu ön plana çıkıyor. ABD'nin şu ana kadar uyguladığu askeri ve ekonomik strateji kendisi açısından bir fayda sağlamadı. Yani savaşı kazanamadı. Üstelik uluslararası kamuoyunda daha zor duruma düşürdü.
'Üstünlük lehinde algı üretmeye çalışıyor'
ABD’nin İran karşısındaki durumunun uluslararası kamuoyunda da Washington açısından zorlayıcı hale geldiğini belirten Gökçe, Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve Babülmendep Boğazı’nın kapanma riski gibi gelişmelere dikkat çekti:
"Açık olan Hürmüz kapandı, Babülmendep boğazı kapanma riski taşıyor. Dolayısıyla ABD gibi küresel gücün İran karşısında aldığı darbenin yumuşatılarak ABD kamuoyunda ve dünya kamuoyunda ABD'nin üstünlüğü lehinde algı üretilmesi gerekiyor."
'ABD'nin önünde birkaç seçenek var'
Gökçe, ABD gibi küresel bir gücün İran karşısında aldığı darbenin yumuşatılması ve hem ABD hem de dünya kamuoyunda ABD’nin üstünlüğü yönünde bir algı oluşturulmasının Washington açısından önem taşıdığını söyledi. Bu çerçevede ABD'nin önünde birkaç seçenek bulunduğunu belirten Gökçe, seçimlerden sonra Washington’ın ya çok şiddetli bir saldırı düzenleyerek savaşı kazandığını ilan edebileceğini ya da taktik nükleer silah kullanabileceğini ifade etti. Gökçe, üçüncü ihtimalin ise daha düşük yoğunluklu bir savaş stratejisi uygulanması olduğunu belirterek, ABD’nin bölgeden kademeli olarak çekilirken bölge ülkelerinin birbirleriyle çatışmasına zemin hazırlayabileceğini söyledi:
ABD bunun için seçimlerden sonra ya çok şiddetli bir saldırı yaparak savaşı kazandığını ilan edecek, ya taktik nükleer silah kullanacak ya da düşük yoğunluklu bir savaş stratejisi uygulayarak kendisi aradan yavaş yavaş çekilirken, bölge ülkelerini birbirleriyle savaştıracak. Sonra kendisi bu savaşan ülkeler arasında arabulucu olmaya çalışacak ve İran Savaşı da böylelikle fiiliyatta devam ediyor gibi görünse de uzun vadede bitmiş olacak.
'İran’ın sahada eli oldukça güçlü'
İran’ın sahadaki durumunun güçlü olduğunu ifade eden Gökçe, Trump’ın on binlerce saldırı yapıldığı yönündeki açıklamalarına rağmen ortaya çıkan tablonun ABD açısından istediği sonucu vermediğini belirtti:
"İran'ın sahada eli oldukça güçlü. ABD Başkanı onbinlerce saldırı yaptık dedi. Ama sonuç ortada. İran da bunun farkında. Dolayısıyla ABD'nin baskı ve tehdit politikasına prim vermiyor. ABD nükleer çalışmaların sonlandırılmasını, Hürmüz Boğazı’ndan beraber para kazanılmasını, uzun menzilli füze yapımını durdurmasını istiyor. Ayrıca İran petrol ve doğalgazından pay istiyor."
'İran, ABD’nin tamamen çekilmesini istiyor'
Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Tahran’ın öncelikli olarak ABD yaptırımlarının kaldırılmasını, dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran’da olmasını istediğini belirtti. İran’ın bir diğer temel talebinin ise ABD’nin tamamen bölgeden çekilmesi olduğunu ifade eden Gökçe, savaşın sona erdirilmesinin önündeki en önemli sorunlardan birinin Hürmüz Boğazı’nın geleceği olduğunu söyledi:
Buna karşılık İran yaptırımların kaldırılmasını, dondurulan varlıkların serbest bırakılmasını, Hürmüz de tek başına kontrol ve ABD'nin tamamen bölgeden çekilmesini istiyor. Savaşın sona erdirilmesi için yapılacak anlaşmanın önündeki en büyük engel Hürmüz'ün kontrolü nasıl olacak? ABD nasıl para kazanacak? Bu hususlar oldukça önemli.
Trump neden seçim sonrasını işaret ediyor?
Trump’ın savaşın ABD ara seçimlerinden sonra sona ereceğine ilişkin açıklamalarının Washington’ın iç siyasi hesaplarıyla bağlantılı olduğunu belirten Gökçe, ABD’nin seçimlere kadar İran’la çok şiddetli bir mücadeleye girmek istemediğini savundu:
"ABD seçimlere kadar İranla çok şiddetli bir mücadeleye girmek istemiyor. Ya da kaybedeceği bir anlaşmaya veya az kazanacağı
bir anlaşma yapmak istemiyor. Hepsi Trump açısından seçimlerde olumsuz şekilde sandıklara yansıyabilir. Bu şekilde stabil durumda, ABD'nin ara sıra saldırıları ile güç gösterisinde bulunduğu süreç içerisinde seçimlere girmek istiyor.”