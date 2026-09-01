https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/trabzonsporda-fatih-tekke-istifa-etti-1108410473.html
Trabzonspor’da Fatih Tekke istifa etti
Trabzonspor’da Fatih Tekke istifa etti
Sputnik Türkiye
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin ayrılık talebi kabul edildi. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T17:18+0300
2026-09-01T17:18+0300
2026-09-01T17:31+0300
spor
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trabzon
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Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetlere 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Fatih Tekke, yönetimine istifasını sundu. Bordo-mavili yönetim, Tekke'nin ayrılık talebini kabul etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/fatih-tekke-trabzonspordaki-gorevinden-istifa-etti-1108305363.html
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fatih tekke, trabzon, trabzonspor, trabzon valiliği
fatih tekke, trabzon, trabzonspor, trabzon valiliği
Trabzonspor’da Fatih Tekke istifa etti
17:18 01.09.2026 (güncellendi: 17:31 01.09.2026)
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin ayrılık talebi kabul edildi.
Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetlere 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Fatih Tekke, yönetimine istifasını sundu.
Bordo-mavili yönetim, Tekke'nin ayrılık talebini kabul etti.