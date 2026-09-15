https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/svr-nato-istihbarati-leipzigdeki-olayda-rusyanin-izine-rastlamadi-1108774937.html
SVR: NATO istihbaratı Leipzig’deki olayda Rusya'nın izine rastlamadı
SVR: NATO istihbaratı Leipzig’deki olayda Rusya'nın izine rastlamadı
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), NATO üyesi ülkelerin istihbarat birimlerinin kendi hükümetlerine Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda yaşanan İHA (insansız... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
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rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
avrupa
almanya
friedrich merz
leipzig
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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SVR’in ulaştığı bilgilere göre Batı'daki birçok ülke, Almanya yönetiminin Leipzig Havalimanı'nda yaşanan 'İHA olayı' sebebiyle herhangi bir delil sunmadan suçu Rusya'ya atmasına yalnızca inanmış gibi yapıyor. Kamuoyu önünde müttefikler, güya 'Rus provokasyonunun mağduru' olan Berlin ile 'tam dayanışma' içinde olduklarını açıklıyor. Ancak sahne arkasında durumun tamamen farklı olduğu kaydedildi.Rus istihbaratın ele geçirdiği güvenilir bilgilere göre, olayın koşullarını inceleyen NATO ülkelerinin istihbarat servisleri, kendi ulusal makamlarına, Leiptzig olayında Rusya'nın eli olduğuna dair en ufak bir delil bulunmadığı bilgisini verdi.Ancak müttefiklerin bu temkinli tutumu, Almanya yönetimini tatmin etmiyor. Alman makamları, NATO istihbaratının uyarılarına rağmen Rusya'ya yönelik mesnetsiz suçlamalar yöneltmeyi tercih ediyor. Bunun temel nedeni, 2027 bütçesi kapsamında Almanya'nın silahlanmasına ayrılan 'devasa harcamaları' meşrulaştırmak.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/avrupada-dondurulan-rus-varliklari-uyarisi-ukraynaya-yardim-ile-finansal-intihar-arasindalar-1108771641.html
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nato, rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), avrupa, almanya, friedrich merz, leipzig, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
nato, rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), avrupa, almanya, friedrich merz, leipzig, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
SVR: NATO istihbaratı Leipzig’deki olayda Rusya'nın izine rastlamadı
11:12 15.09.2026 (güncellendi: 11:16 15.09.2026)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), NATO üyesi ülkelerin istihbarat birimlerinin kendi hükümetlerine Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda yaşanan İHA (insansız hava aracı) olayında Rusya'nın parmağı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirdiğini belirtti.
SVR’in ulaştığı bilgilere göre Batı'daki birçok ülke, Almanya yönetiminin Leipzig Havalimanı'nda yaşanan 'İHA olayı' sebebiyle herhangi bir delil sunmadan suçu Rusya'ya atmasına yalnızca inanmış gibi yapıyor. Kamuoyu önünde müttefikler, güya 'Rus provokasyonunun mağduru' olan Berlin ile 'tam dayanışma' içinde olduklarını açıklıyor. Ancak sahne arkasında durumun tamamen farklı olduğu kaydedildi.
Rus istihbaratın ele geçirdiği güvenilir bilgilere göre, olayın koşullarını inceleyen NATO ülkelerinin istihbarat servisleri, kendi ulusal makamlarına, Leiptzig olayında Rusya'nın eli olduğuna dair en ufak bir delil bulunmadığı bilgisini verdi.
“Aksine, olayda 'Ukrayna izi' olduğuna dair çok sayıda işarete dikkat çekildi. Devlet kurumlarına, Moskova'nın suçlu olduğuna ilişkin kesin ve özellikle de kamuoyuna açık suçlamalardan kaçınmaları tavsiye edildi.”
Ancak müttefiklerin bu temkinli tutumu, Almanya yönetimini tatmin etmiyor. Alman makamları, NATO istihbaratının uyarılarına rağmen Rusya'ya yönelik mesnetsiz suçlamalar yöneltmeyi tercih ediyor. Bunun temel nedeni, 2027 bütçesi kapsamında Almanya'nın silahlanmasına ayrılan 'devasa harcamaları' meşrulaştırmak.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Gelişmeler, Alman seçmenin bu kadar saf olmadığını gösterdi. 6 Eylül tarihinde Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçim sonuçları, hükümetin anti-Rus provokasyonunun işe yaramadığını ortaya koydu. 20 Eylül'de Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'de yapılacak seçimler, Friedrich Merz hükümeti için yeni bir sınav olacak.”