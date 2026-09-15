https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/suudi-arabistanda-uranyum-konsantrasyonlari-iceren-110-milyon-ton-cevher-kesfedildi-1108765794.html

Suudi Arabistan'da, uranyum konsantrasyonları içeren 110 milyon ton cevher keşfedildi

Suudi Arabistan'da, uranyum konsantrasyonları içeren 110 milyon ton cevher keşfedildi

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan, Medine'de uranyum konsantrasyonu barındıran 110 milyon ton cevher bulunduğunu açıkladı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T05:05+0300

2026-09-15T05:05+0300

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud, Medine kentinde uranyum konsantrasyonu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı.Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye'de yer alan habere göre Al Suud, ülkesinin fosfat gübresinde dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı olduğunu belirterek, uranyum kaynaklarının araştırılmasına yönelik ulusal bir program yürütüldüğünü söyledi.ABD ile nükleer enerji işbirliği yapılmıştıSuudi Arabistan ile ABD arasında 23 Temmuz 2026'da barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında işbirliği anlaşması imzalanmıştı.Anlaşma, iki ülke arasında barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında işbirliğinin geliştirilmesi, uzmanlık, bilgi ve teknoloji alışverişinin desteklenmesi ve nükleer güvenlik, nükleer emniyet ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası standartlara uygun işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.Anlaşma ayrıca enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve nükleer enerji alanında işbirliği ve yatırım imkanlarının artırılmasını hedefliyor.

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