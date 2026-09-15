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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/suudi-arabistanda-uranyum-konsantrasyonlari-iceren-110-milyon-ton-cevher-kesfedildi-1108765794.html
Suudi Arabistan'da, uranyum konsantrasyonları içeren 110 milyon ton cevher keşfedildi
Suudi Arabistan'da, uranyum konsantrasyonları içeren 110 milyon ton cevher keşfedildi
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan, Medine'de uranyum konsantrasyonu barındıran 110 milyon ton cevher bulunduğunu açıkladı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T05:05+0300
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dünya
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medine
suudi arabistan enerji, sanayi ve doğal kaynaklar bakanlığı
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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud, Medine kentinde uranyum konsantrasyonu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı.Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye'de yer alan habere göre Al Suud, ülkesinin fosfat gübresinde dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı olduğunu belirterek, uranyum kaynaklarının araştırılmasına yönelik ulusal bir program yürütüldüğünü söyledi.ABD ile nükleer enerji işbirliği yapılmıştıSuudi Arabistan ile ABD arasında 23 Temmuz 2026'da barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında işbirliği anlaşması imzalanmıştı.Anlaşma, iki ülke arasında barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında işbirliğinin geliştirilmesi, uzmanlık, bilgi ve teknoloji alışverişinin desteklenmesi ve nükleer güvenlik, nükleer emniyet ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası standartlara uygun işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.Anlaşma ayrıca enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve nükleer enerji alanında işbirliği ve yatırım imkanlarının artırılmasını hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/israil-eski-ulusal-guvenlik-konseyi-baskani-netanyahuyu-7-ekim-oncesi-uyardim-1108765665.html
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suudi arabistan, medine, suudi arabistan enerji, sanayi ve doğal kaynaklar bakanlığı, abd
suudi arabistan, medine, suudi arabistan enerji, sanayi ve doğal kaynaklar bakanlığı, abd

Suudi Arabistan'da, uranyum konsantrasyonları içeren 110 milyon ton cevher keşfedildi

05:05 15.09.2026
© AP PhotoSuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AP Photo
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Suudi Arabistan, Medine'de uranyum konsantrasyonu barındıran 110 milyon ton cevher bulunduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud, Medine kentinde uranyum konsantrasyonu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye'de yer alan habere göre Al Suud, ülkesinin fosfat gübresinde dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı olduğunu belirterek, uranyum kaynaklarının araştırılmasına yönelik ulusal bir program yürütüldüğünü söyledi.

ABD ile nükleer enerji işbirliği yapılmıştı

Suudi Arabistan ile ABD arasında 23 Temmuz 2026'da barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında işbirliği anlaşması imzalanmıştı.
Anlaşma, iki ülke arasında barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında işbirliğinin geliştirilmesi, uzmanlık, bilgi ve teknoloji alışverişinin desteklenmesi ve nükleer güvenlik, nükleer emniyet ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası standartlara uygun işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.
Anlaşma ayrıca enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve nükleer enerji alanında işbirliği ve yatırım imkanlarının artırılmasını hedefliyor.
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