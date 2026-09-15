https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/israil-eski-ulusal-guvenlik-konseyi-baskani-netanyahuyu-7-ekim-oncesi-uyardim-1108765665.html

İsrail eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardım

İsrail eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardım

Sputnik Türkiye

İsrail eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, 2023'te Başbakan Binyamin Netanyahu'yu olası bir savaş konusunda uyardığını açıkladı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T04:39+0300

2026-09-15T04:39+0300

2026-09-15T04:39+0300

dünya

i̇srail

filistin

i̇srail-filistin

birleşik arap emirlikleri (bae)

gazze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103629272_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_de8a3b614fce694399b873525d8abfc7.jpg

İsrail eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, 16 Ağustos 2023'te Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahında Başbakan Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, 2023'ün sonu veya 2024'ün başında savaş çıkma ihtimaline karşı uyarıda bulunduğunu söyledi.İsrail'in Maariv gazetesine konuşan Eiland, İsrail askeri istihbaratının 2022'nin sonuna kadar savaş ihtimalini 'düşük' olarak değerlendirdiğini belirtti. Eiland, bu değerlendirmenin daha sonra değiştiğini ve Haliva'nın Haziran-Temmuz 2023 döneminde çok cepheli bir savaş riskine dikkat çektiğini aktardı.Eiland ayrıca, İsrail merkezli Ynet haber sitesinde Eylül 2024'te yayımlanan ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinin kuşatılması ile Filistinlilerin bölgeden sürgün edilmesini öngören "Generaller Planı"nın mimarı olarak biliniyor.BAE liderinin de Netanyahu'yu uyardığı öne sürüldüİsrail'in Haaretz gazetesinde gazeteci Shlomi Eldar imzasıyla 8 Eylül'de yayımlanan bir haberde de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda uyardığı iddia edilmişti.Rapora göre Al Nahyan, 23 Eylül 2023'te gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'na söz konusu saldırı ihtimaline ilişkin uyarıda bulundu. Netanyahu'nun Haaretz gazetesine dava açtığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/arap-koalisyonu-husilerin-suudi-arabistana-duzenledigi-iha-saldirilarinda-13-kisi-yaralandi-1108765559.html

i̇srail

filistin

birleşik arap emirlikleri (bae)

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, filistin, i̇srail-filistin, birleşik arap emirlikleri (bae), gazze