https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/israil-eski-ulusal-guvenlik-konseyi-baskani-netanyahuyu-7-ekim-oncesi-uyardim-1108765665.html
İsrail eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardım
İsrail eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardım
Sputnik Türkiye
İsrail eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, 2023'te Başbakan Binyamin Netanyahu'yu olası bir savaş konusunda uyardığını açıkladı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T04:39+0300
2026-09-15T04:39+0300
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İsrail eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, 16 Ağustos 2023'te Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahında Başbakan Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, 2023'ün sonu veya 2024'ün başında savaş çıkma ihtimaline karşı uyarıda bulunduğunu söyledi.İsrail'in Maariv gazetesine konuşan Eiland, İsrail askeri istihbaratının 2022'nin sonuna kadar savaş ihtimalini 'düşük' olarak değerlendirdiğini belirtti. Eiland, bu değerlendirmenin daha sonra değiştiğini ve Haliva'nın Haziran-Temmuz 2023 döneminde çok cepheli bir savaş riskine dikkat çektiğini aktardı.Eiland ayrıca, İsrail merkezli Ynet haber sitesinde Eylül 2024'te yayımlanan ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinin kuşatılması ile Filistinlilerin bölgeden sürgün edilmesini öngören "Generaller Planı"nın mimarı olarak biliniyor.BAE liderinin de Netanyahu'yu uyardığı öne sürüldüİsrail'in Haaretz gazetesinde gazeteci Shlomi Eldar imzasıyla 8 Eylül'de yayımlanan bir haberde de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda uyardığı iddia edilmişti.Rapora göre Al Nahyan, 23 Eylül 2023'te gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'na söz konusu saldırı ihtimaline ilişkin uyarıda bulundu. Netanyahu'nun Haaretz gazetesine dava açtığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/arap-koalisyonu-husilerin-suudi-arabistana-duzenledigi-iha-saldirilarinda-13-kisi-yaralandi-1108765559.html
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filistin
birleşik arap emirlikleri (bae)
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i̇srail, filistin, i̇srail-filistin, birleşik arap emirlikleri (bae), gazze
i̇srail, filistin, i̇srail-filistin, birleşik arap emirlikleri (bae), gazze
İsrail eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardım
İsrail eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, 2023'te Başbakan Binyamin Netanyahu'yu olası bir savaş konusunda uyardığını açıkladı.
İsrail eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, 16 Ağustos 2023'te Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahında Başbakan Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, 2023'ün sonu veya 2024'ün başında savaş çıkma ihtimaline karşı uyarıda bulunduğunu söyledi.
İsrail'in Maariv gazetesine konuşan Eiland, İsrail askeri istihbaratının 2022'nin sonuna kadar savaş ihtimalini 'düşük' olarak değerlendirdiğini belirtti. Eiland, bu değerlendirmenin daha sonra değiştiğini ve Haliva'nın Haziran-Temmuz 2023 döneminde çok cepheli bir savaş riskine dikkat çektiğini aktardı.
Eiland ayrıca, İsrail merkezli Ynet haber sitesinde Eylül 2024'te yayımlanan ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinin kuşatılması ile Filistinlilerin bölgeden sürgün edilmesini öngören "Generaller Planı"nın mimarı olarak biliniyor.
BAE liderinin de Netanyahu'yu uyardığı öne sürüldü
İsrail'in Haaretz gazetesinde gazeteci Shlomi Eldar imzasıyla 8 Eylül'de yayımlanan bir haberde de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda uyardığı iddia edilmişti.
Rapora göre Al Nahyan, 23 Eylül 2023'te gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'na söz konusu saldırı ihtimaline ilişkin uyarıda bulundu. Netanyahu'nun Haaretz gazetesine dava açtığı bildirilmişti.