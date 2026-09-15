https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/gulistan-doku-sorusturmasinda-4-supheli-daha-tutuklandi-sayi-36ya-yukseldi-1108775275.html

Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı: Sayı 36’ya yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı: Sayı 36’ya yükseldi

Sputnik Türkiye

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi. Hakimlik, 4 şüphelinin... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T11:22+0300

2026-09-15T11:22+0300

2026-09-15T11:22+0300

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gülistan doku

gözaltı

operasyon

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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Son kararlarla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 36’ya yükseldi.5 şüpheli adliyeye sevk edildiErzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’inin işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Erzurum Adliyesi’ne getirildi.Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 4’ü tutuklama, 1’i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.4 şüpheli tutuklandıHakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Böylece Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36’ya yükseldi. Gözaltındaki diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.7 ilde 6. dalga operasyonu düzenlenmiştiSoruşturma kapsamında daha önce 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmişti.Operasyonda, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı.

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