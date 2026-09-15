Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/gulistan-doku-sorusturmasinda-4-supheli-daha-tutuklandi-sayi-36ya-yukseldi-1108775275.html
Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı: Sayı 36’ya yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı: Sayı 36’ya yükseldi
Sputnik Türkiye
Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi. Hakimlik, 4 şüphelinin... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T11:22+0300
2026-09-15T11:22+0300
türki̇ye
gülistan doku
gözaltı
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:105:1200:780_1920x0_80_0_0_10e51fe1bd2a01524126aa8143b85f64.jpg
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Son kararlarla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 36’ya yükseldi.5 şüpheli adliyeye sevk edildiErzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’inin işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Erzurum Adliyesi’ne getirildi.Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 4’ü tutuklama, 1’i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.4 şüpheli tutuklandıHakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Böylece Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36’ya yükseldi. Gözaltındaki diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.7 ilde 6. dalga operasyonu düzenlenmiştiSoruşturma kapsamında daha önce 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmişti.Operasyonda, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/silivride-batan-tugberk-imamoglu-gemisinin-kaptaninin-cesedi-bulundu-1108774168.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1ae57321c9a45634259dac67560d43e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gülistan doku, gözaltı, operasyon
gülistan doku, gözaltı, operasyon

Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı: Sayı 36’ya yükseldi

11:22 15.09.2026
© İHAGülistan Doku
Gülistan Doku - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© İHA
Abone ol
Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi. Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Böylece Erzurum ve Tunceli başsavcılıklarının soruşturmasında tutuklu sayısı 36’ya çıktı.
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son kararlarla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 36’ya yükseldi.

5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’inin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Erzurum Adliyesi’ne getirildi.
Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 4’ü tutuklama, 1’i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

4 şüpheli tutuklandı

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Böylece Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36’ya yükseldi. Gözaltındaki diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

7 ilde 6. dalga operasyonu düzenlenmişti

Soruşturma kapsamında daha önce 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmişti.
Operasyonda, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı.
Tuğberk İmamoğlu isimli gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
TÜRKİYE
Silivri'de batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanının cesedi bulundu
11:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала