https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/silivride-batan-tugberk-imamoglu-gemisinin-kaptaninin-cesedi-bulundu-1108774168.html

Silivri'de batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanının cesedi bulundu

Silivri'de batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanının cesedi bulundu

Sputnik Türkiye

Silivri'de başka bir gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'ın cesedi bulundu. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T11:05+0300

2026-09-15T11:05+0300

2026-09-15T11:40+0300

türki̇ye

adli tıp kurumu

silivri

tuğberk i̇mamoğlu gemisi

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Silivri açıklarında dün bulunan ve incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen cesedin batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'ın olduğu tespit edildi. 14 gün sonra bulunduSabah'ın haberine göre, 14 gün önce Silivri açıklarında başka bir gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaybolan mürettebatıyla ilgili çalışmalar sürerken dün denizden cansız bir beden çıkarılmışı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede cesedin batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Başsavcılık açıklamıştıSilivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "02.09.2026 tarihinde Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan M/T ALSU ile TUGBERK İMAMOĞLU isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan TUGBERK İMAMOĞLU isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, çatma bölgesine yaklaşık 5 km mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevki sağlanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/batik-geminin-yakininda-ceset-bulundu-1108762046.html

türki̇ye

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adli tıp kurumu, silivri, tuğberk i̇mamoğlu gemisi