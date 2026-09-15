https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rusya-harkovda-kusatma-halkasi-daraliyor-ukrayna-1200den-fazla-asker-kaybetti-1108776079.html
Rusya: Harkov'da kuşatma halkası daralıyor, Ukrayna 1.200’den fazla asker kaybetti
Rusya: Harkov'da kuşatma halkası daralıyor, Ukrayna 1.200’den fazla asker kaybetti
Sputnik Türkiye
Rus birlikleri Harkova bölgesinde Olhovatka köyünün kontrolünü ele geçirdi. Ayrıca Ukrayna’da militanların kullandığı enerji ve ulaşım tesisleri vuruldu. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T11:44+0300
2026-09-15T11:44+0300
2026-09-15T11:44+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Eylül 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatının seyrine ilişkin günlük raporunu yayımladı.Açıklamaya göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri operasyonu sürdürmeye devam ediyor.‘Kuzey’ grup birlikleri, Harkov bölgesinde düşman birliklerini çevreleyen kuşatma halkasını daraltmayı ve dış kontrol bölgesini genişletmeyi sürdürüyor. Kuşatma halkası içinde Harkov bölgesindeki Olhovatkayerleşim yerinin kontrolü sağlandı.Düşmanın günlük kayıplarıÖzel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 1.225 asker ve 3 tankı da içeren 8 zırhlı savaş aracı kaybetti.Vurulan hedeflerRus Silahlı Kuvvetleri grup birliklerine bağlı hava kuvvetleri, insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu güçleri; Ukraynalı militanlar tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, insansız hava araçlarının depolama ve montaj yerlerini, ayrıca Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını içeren 139 hedefi vurdu.Hava savunma sistemleri tarafından 6 güdümlü hava bombası ve 589 sabit kanatlı İHA düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/svr-nato-istihbarati-leipzigdeki-olayda-rusyanin-izine-rastlamadi-1108774937.html
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rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya: Harkov'da kuşatma halkası daralıyor, Ukrayna 1.200’den fazla asker kaybetti
Rus birlikleri Harkova bölgesinde Olhovatka köyünün kontrolünü ele geçirdi. Ayrıca Ukrayna’da militanların kullandığı enerji ve ulaşım tesisleri vuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Eylül 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatının seyrine ilişkin günlük raporunu yayımladı.
Açıklamaya göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri operasyonu sürdürmeye devam ediyor.
‘Kuzey’ grup birlikleri, Harkov bölgesinde düşman birliklerini çevreleyen kuşatma halkasını daraltmayı ve dış kontrol bölgesini genişletmeyi sürdürüyor. Kuşatma halkası içinde Harkov bölgesindeki Olhovatkayerleşim yerinin kontrolü sağlandı.
Düşmanın günlük kayıpları
Özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 1.225 asker ve 3 tankı da içeren 8 zırhlı savaş aracı kaybetti.
Rus Silahlı Kuvvetleri grup birliklerine bağlı hava kuvvetleri, insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu güçleri; Ukraynalı militanlar tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, insansız hava araçlarının depolama ve montaj yerlerini, ayrıca Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını içeren 139 hedefi vurdu.
Hava savunma sistemleri tarafından 6 güdümlü hava bombası ve 589 sabit kanatlı İHA düşürüldü.