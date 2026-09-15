https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-uzman-nabu-ve-sap-abdnin-ukrayna-uzerindeki-nufuz-araclari-1108791155.html

Rus uzman: NABU ve SAP, ABD’nin Ukrayna üzerindeki nüfuz araçları

Rus uzman: NABU ve SAP, ABD’nin Ukrayna üzerindeki nüfuz araçları

Sputnik Türkiye

BDT Ülkeleri Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı ve “Başka Ukrayna” hareketi uzmanı Aleksandr Dudçak, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T22:20+0300

2026-09-15T22:20+0300

2026-09-15T22:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

aleksandr dudçak

vladimir zelenskiy

ukrayna

abd

batı

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

bdt ülkeleri

avrupa birliği

kuzey akım

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Rus uzman Aleksandr Dudçak, NABU ve SAP’ın 2015’te kurulduğunu, ancak ilk yıllarında kayda değer sonuçlarıyla öne çıkmadığını söyledi. Kurumların yüksek miktarda kaynak tüketmelerine rağmen yolsuzlukla mücadele kapsamında gerçek anlamda sonuç elde edemedikleri ve üst düzey mahkumiyetlerin sağlanamadığı yönünde eleştiriler aldığını belirtti.Bu kurumlardaki çalışanların yüksek maaş aldığının bilindiğini ifade eden Dudçak, finansmanın resmi olarak Ukrayna bütçesinden karşılandığını, ancak kaynakların gerçekte ABD fonları ve Ukrayna’ya yönelik yardım programları üzerinden sağlandığını belirtti. Dudçak, yaklaşık bir yıl önce NABU ve SAP’ın faaliyetleri için 200 milyon dolar civarında kaynak ayrıldığını anımsattı.Kurumlarda başlangıçta yaklaşık 700 kişinin çalıştığını, bu sayının daha sonra bine yaklaştığını belirten Dudçak, personel atamalarının yönetim kadrosu oluşturulduktan sonra yapıldığını söyledi. SAP’ın savcılık sistemi içinde yer almasına rağmen bağımsız hareket ettiğini belirten Dudçak, NABU ve SAP’ın Ukraynalı siyasetçi ve yetkililere bağlı olmadığını vurguladı.Yönetici adaylarının ABD’nin tercihleri doğrultusunda belirlendiğini ifade eden Dudçak, atamaların ardından bölgesel yapılanmada da benzer bir sistemin uygulandığını kaydetti.‘Görevleri siyasetçiler hakkında bilgi toplamak’Dudçak’a göre bu kurumların görevlerinden biri Ukraynalı siyasetçiler ve kamu görevlileri hakkında suçlayıcı bilgi toplamak. NABU ve SAP’ın ne Ukrayna Devlet Başkanı’na ne de Başsavcı’ya bağlı olduğunu belirten Dudçak, kurumların ABD tarafından sağlanan kaynakların nasıl harcandığını denetlediğini söyledi.Dudçak, yapıların aynı zamanda yetkililerin faaliyetlerini izlediğini, haklarında elde edilen bilgileri değerlendirdiğini ve bunların nasıl kullanılabileceğini belirlediğini belirtti.Benzer yöntemlerin Avrupa’daki uluslarüstü yapılar üzerinde de uygulandığını kaydeden Dudçak, Avrupa Birliği yönetiminin ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi isimlerin de haklarında bulunan bilgiler üzerinden kontrol edildiğini ifade etti. Dudçak, Ukrayna’daki sistemin bundan önemli ölçüde farklı olmadığını ifade etti.‘Batı ile müzakereleri etkilemez’NABU ve SAP çevresindeki tartışmanın Ukrayna’nın Batılı ortaklarıyla yürüttüğü müzakerelere etkisini değerlendiren Dudçak, bunun herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını söyledi. Tarafların yaşananların nedenlerini ve arka planını bildiğini vurgulayan Dudçak, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’daki yolsuzluk iddialarından haberdar olduğunu belirtti.Vladimir Zelenskiy’in dış yardımların bir bölümünü kişisel veya siyasi amaçlarla kullandığı yönündeki iddialara değinen Dudçak, Avrupa’nın da bu durumdan haberdar olduğunu ileri sürdü. Avrupa’nın sorumluluğu Zelenskiy yönetimine yükleyerek kendisini tartışmaların dışında göstermeye çalıştığını söyleyen Dudçak, bunu “Avrupa ile Zelenskiy’in birlikte sergilediği bir oyun” olarak nitelendirdi.Dudçak, Ukrayna’daki yetkililerin büyük çaplı yolsuzluk yaptığını belirterek, yolsuzluk gelirlerinin esas bölümünün Kiev’e kaynak sağlayan ve silah tedarik eden Avrupalı çevrelere gittiğina dikkat çekti.90 milyar dolarlık kaynak Dudçak, Ukrayna için ayrıldığı belirtilen 90 milyar dolarlık kaynağın 60 milyar dolarının üretilecek silahların ödemesine, 30 milyar dolarının ise Ukrayna yönetiminin finansmanına yönlendirildiğini söyledi. Silahlar için ayrılan kaynakların Ukrayna’ya ulaşmadan doğrudan üreticilere aktarıldığını belirten Dudçak, Zelenskiy’in elde ettiğini iddia ettiği payın toplam tutar içinde sınırlı kaldığını belirtti.Avrupa’nın mevcut sistemden memnun olduğunu öne süren Dudçak, Batılı ülkelerin yeni bir yönetim veya yeni finansman mekanizmaları oluşturmak yerine sorumluluğu Zelenskiy’e yüklemeyi tercih ettiğini söyledi.Dudçak, Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotaj, Macaristan’daki seçimlere müdahale, yolsuzluk ve çocukların bulunduğu bir yurda düzenlenen saldırı gibi olayların sorumluluğunun Zelenskiy’e yüklenebileceğini ileri sürdü. Böylece Batılı ülkelerin söz konusu olaylarla ilgileri bulunmadığını savunabileceğini ifade etti.Bu nedenle tartışmanın Ukrayna’nın Batı ile müzakerelerini etkilemeyeceğini yineleyen Dudçak, ABD’nin sağlanan kaynakların kendi denetimi dışında kullanıldığına karar vermesi durumunda yolsuzluk belgelerindeki gizlenmiş bilgileri açıklayabileceğini söyledi. Bu belgelerde Zelenskiy’in adının ortaya çıkması halinde daha aktif adımlar atılabileceğini belirten Dudçak, “Zelenskiy’i görevden uzaklaştırmak isteselerdi bunu çoktan yaparlardı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-siyaset-bilimci-nabu-ve-sap-ukrayna-uzerindeki-dis-kontrolun-araclari-1108790370.html

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aleksandr dudçak, vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, batı, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), bdt ülkeleri, avrupa birliği, kuzey akım