https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-siyaset-bilimci-nabu-ve-sap-ukrayna-uzerindeki-dis-kontrolun-araclari-1108790370.html
Rus siyaset bilimci: NABU ve SAP, Ukrayna üzerindeki dış kontrolün araçları
Rus siyaset bilimci: NABU ve SAP, Ukrayna üzerindeki dış kontrolün araçları
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Bogdan Bezpalko, Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko’nun, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) Direktörü Semen Krivonos’u... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T21:20+0300
2026-09-15T21:20+0300
2026-09-15T21:20+0300
ukrayna kri̇zi̇
bogdan bezpalko
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
yolsuzluk
haraç
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Görevden alınmasının ardından yurt dışına giden Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) Direktörü Semen Krivonos’u haraç istemekle suçladı. Kravçenko’nun Krivonos hakkında imzaladığı iddianamenin ise bir gün önce iptal edildiği belirtildi.Gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Rusya Devlet Başkanlığı Etnik İlişkiler Konseyi üyesi ve “Rusya Ukraynalıları” Ulusal Kültürel Özerkliği Başkanı Bogdan Bezpalko, NABU ile Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığının (SAP) esas işlevinin yolsuzlukla mücadeleden ziyade Ukrayna üzerinde dış kontrol sağlamak olduğunu söyledi.Söz konusu kurumların Ukrayna Anayasası’nda yasal yönetim ve denetim organları olarak öngörülmediğini belirten Bezpalko, Vladimir Zelenskiy’in bu yapılardan kurtulmak istediğini vurguladı.Bezpalko, şu ifadeleri kullandı:NABU ve SAP’ın Ukrayna’daki yolsuzluk vakalarını inceleyerek bunları Zelenskiy üzerinde baskı kurmak veya onu itibarsızlaştırmak amacıyla kullanabileceğini ifade eden Bezpalko, “Zelenskiy hukuki alanın tamamını kontrol etseydi böyle bir duruma izin vermezdi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/zaharova-bati-ukraynadaki-kanayan-yaranin-iyilesmesini-engelliyor-1108787733.html
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bogdan bezpalko, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk, haraç
bogdan bezpalko, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk, haraç
Rus siyaset bilimci: NABU ve SAP, Ukrayna üzerindeki dış kontrolün araçları
Rus siyaset bilimci Bogdan Bezpalko, Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko’nun, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) Direktörü Semen Krivonos’u haraç istemekle suçlamasını değerlendirdi. Bezpalko, NABU ve Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığının (SAP) Ukrayna üzerindeki dış kontrol mekanizmaları olduğunu belirtti.
Görevden alınmasının ardından yurt dışına giden Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) Direktörü Semen Krivonos’u haraç istemekle suçladı. Kravçenko’nun Krivonos hakkında imzaladığı iddianamenin ise bir gün önce iptal edildiği belirtildi.
Gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Rusya Devlet Başkanlığı Etnik İlişkiler Konseyi üyesi ve “Rusya Ukraynalıları” Ulusal Kültürel Özerkliği Başkanı Bogdan Bezpalko, NABU ile Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığının (SAP) esas işlevinin yolsuzlukla mücadeleden ziyade Ukrayna üzerinde dış kontrol sağlamak olduğunu söyledi.
Söz konusu kurumların Ukrayna Anayasası’nda yasal yönetim ve denetim organları olarak öngörülmediğini belirten Bezpalko, Vladimir Zelenskiy’in bu yapılardan kurtulmak istediğini vurguladı.
Bezpalko, şu ifadeleri kullandı:
Bu kurumlar, Zelenskiy’in kendisi üzerinde de bir denetim ve yönetim aracı niteliğinde. O ise doğal olarak tek başına ve mümkün olduğunca geniş yetkilerle yönetmek istiyor.
NABU ve SAP’ın Ukrayna’daki yolsuzluk vakalarını inceleyerek bunları Zelenskiy üzerinde baskı kurmak veya onu itibarsızlaştırmak amacıyla kullanabileceğini ifade eden Bezpalko, “Zelenskiy hukuki alanın tamamını kontrol etseydi böyle bir duruma izin vermezdi” dedi.