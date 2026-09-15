Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-siyaset-bilimci-nabu-ve-sap-ukrayna-uzerindeki-dis-kontrolun-araclari-1108790370.html
Rus siyaset bilimci: NABU ve SAP, Ukrayna üzerindeki dış kontrolün araçları
Rus siyaset bilimci: NABU ve SAP, Ukrayna üzerindeki dış kontrolün araçları
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Bogdan Bezpalko, Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko’nun, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) Direktörü Semen Krivonos’u... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T21:20+0300
2026-09-15T21:20+0300
ukrayna kri̇zi̇
bogdan bezpalko
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
yolsuzluk
haraç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098111001_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_eaae402810b311fa10a26b274371b178.jpg
Görevden alınmasının ardından yurt dışına giden Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) Direktörü Semen Krivonos’u haraç istemekle suçladı. Kravçenko’nun Krivonos hakkında imzaladığı iddianamenin ise bir gün önce iptal edildiği belirtildi.Gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Rusya Devlet Başkanlığı Etnik İlişkiler Konseyi üyesi ve “Rusya Ukraynalıları” Ulusal Kültürel Özerkliği Başkanı Bogdan Bezpalko, NABU ile Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığının (SAP) esas işlevinin yolsuzlukla mücadeleden ziyade Ukrayna üzerinde dış kontrol sağlamak olduğunu söyledi.Söz konusu kurumların Ukrayna Anayasası’nda yasal yönetim ve denetim organları olarak öngörülmediğini belirten Bezpalko, Vladimir Zelenskiy’in bu yapılardan kurtulmak istediğini vurguladı.Bezpalko, şu ifadeleri kullandı:NABU ve SAP’ın Ukrayna’daki yolsuzluk vakalarını inceleyerek bunları Zelenskiy üzerinde baskı kurmak veya onu itibarsızlaştırmak amacıyla kullanabileceğini ifade eden Bezpalko, “Zelenskiy hukuki alanın tamamını kontrol etseydi böyle bir duruma izin vermezdi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/zaharova-bati-ukraynadaki-kanayan-yaranin-iyilesmesini-engelliyor-1108787733.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098111001_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_de1809aa1263f1607f01816911cc7cee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bogdan bezpalko, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk, haraç
bogdan bezpalko, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk, haraç

Rus siyaset bilimci: NABU ve SAP, Ukrayna üzerindeki dış kontrolün araçları

21:20 15.09.2026
© AP Photo / Alex BabenkoUkrayna’nın başkenti Kiev’de, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) bağımsızlığını kaldıran yasaya karşı düzenlenen protesto gösterisi
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) bağımsızlığını kaldıran yasaya karşı düzenlenen protesto gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AP Photo / Alex Babenko
Abone ol
Rus siyaset bilimci Bogdan Bezpalko, Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko’nun, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) Direktörü Semen Krivonos’u haraç istemekle suçlamasını değerlendirdi. Bezpalko, NABU ve Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığının (SAP) Ukrayna üzerindeki dış kontrol mekanizmaları olduğunu belirtti.
Görevden alınmasının ardından yurt dışına giden Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) Direktörü Semen Krivonos’u haraç istemekle suçladı. Kravçenko’nun Krivonos hakkında imzaladığı iddianamenin ise bir gün önce iptal edildiği belirtildi.
Gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Rusya Devlet Başkanlığı Etnik İlişkiler Konseyi üyesi ve “Rusya Ukraynalıları” Ulusal Kültürel Özerkliği Başkanı Bogdan Bezpalko, NABU ile Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılığının (SAP) esas işlevinin yolsuzlukla mücadeleden ziyade Ukrayna üzerinde dış kontrol sağlamak olduğunu söyledi.
Söz konusu kurumların Ukrayna Anayasası’nda yasal yönetim ve denetim organları olarak öngörülmediğini belirten Bezpalko, Vladimir Zelenskiy’in bu yapılardan kurtulmak istediğini vurguladı.
Bezpalko, şu ifadeleri kullandı:
Bu kurumlar, Zelenskiy’in kendisi üzerinde de bir denetim ve yönetim aracı niteliğinde. O ise doğal olarak tek başına ve mümkün olduğunca geniş yetkilerle yönetmek istiyor.
NABU ve SAP’ın Ukrayna’daki yolsuzluk vakalarını inceleyerek bunları Zelenskiy üzerinde baskı kurmak veya onu itibarsızlaştırmak amacıyla kullanabileceğini ifade eden Bezpalko, “Zelenskiy hukuki alanın tamamını kontrol etseydi böyle bir duruma izin vermezdi” dedi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova: Batı, Ukrayna'daki ‘kanayan yaranın’ iyileşmesini engelliyor
17:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала