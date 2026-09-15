https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetleri-icin-ikmal-malzemesi-yuklenen-bir-treni-vurdu-1108788786.html

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ikmal malzemesi yüklenen bir treni vurdu

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ikmal malzemesi yüklenen bir treni vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yükleme yapıldığı sırada Ukrayna'nın Yujnıy limanındaki bir treni vurduklarını bildirdi. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T19:16+0300

2026-09-15T19:16+0300

2026-09-15T19:16+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını ve deniz araçlarını vurmaya devam etti.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal sağlamak amacıyla gönderilen yükün bulunduğu bir Ro-Ro feribotu;▪️ İzmail limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal amacıyla yakıt taşıyan bir tanker;▪️ Yujnıy limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal sağlamak amacıyla yükleme yapılan bir tren insansız hava araçları (İHA) ile vuruldu.▪️ Ayrıca Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam edildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rus-gucleri-kiev-yakinlarindaki-iha-merkezini-vurdu-1107530853.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı