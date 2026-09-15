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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetleri-icin-ikmal-malzemesi-yuklenen-bir-treni-vurdu-1108788786.html
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ikmal malzemesi yüklenen bir treni vurdu
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ikmal malzemesi yüklenen bir treni vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yükleme yapıldığı sırada Ukrayna'nın Yujnıy limanındaki bir treni vurduklarını bildirdi. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T19:16+0300
2026-09-15T19:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını ve deniz araçlarını vurmaya devam etti.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal sağlamak amacıyla gönderilen yükün bulunduğu bir Ro-Ro feribotu;▪️ İzmail limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal amacıyla yakıt taşıyan bir tanker;▪️ Yujnıy limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal sağlamak amacıyla yükleme yapılan bir tren insansız hava araçları (İHA) ile vuruldu.▪️ Ayrıca Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam edildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rus-gucleri-kiev-yakinlarindaki-iha-merkezini-vurdu-1107530853.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ikmal malzemesi yüklenen bir treni vurdu

19:16 15.09.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya İnsansız Sistemler Kuvvetleri
Rusya İnsansız Sistemler Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yükleme yapıldığı sırada Ukrayna'nın Yujnıy limanındaki bir treni vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını ve deniz araçlarını vurmaya devam etti.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:

▪️ Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal sağlamak amacıyla gönderilen yükün bulunduğu bir Ro-Ro feribotu;

▪️ İzmail limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal amacıyla yakıt taşıyan bir tanker;

▪️ Yujnıy limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal sağlamak amacıyla yükleme yapılan bir tren insansız hava araçları (İHA) ile vuruldu.

▪️ Ayrıca Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam edildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus güçleri Kiev yakınlarındaki İHA merkezini vurdu
24 Temmuz, 18:39
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