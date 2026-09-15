https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetleri-icin-ikmal-malzemesi-yuklenen-bir-treni-vurdu-1108788786.html
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ikmal malzemesi yüklenen bir treni vurdu
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ikmal malzemesi yüklenen bir treni vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yükleme yapıldığı sırada Ukrayna'nın Yujnıy limanındaki bir treni vurduklarını bildirdi. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T19:16+0300
2026-09-15T19:16+0300
2026-09-15T19:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını ve deniz araçlarını vurmaya devam etti.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal sağlamak amacıyla gönderilen yükün bulunduğu bir Ro-Ro feribotu;▪️ İzmail limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal amacıyla yakıt taşıyan bir tanker;▪️ Yujnıy limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal sağlamak amacıyla yükleme yapılan bir tren insansız hava araçları (İHA) ile vuruldu.▪️ Ayrıca Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam edildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/rus-gucleri-kiev-yakinlarindaki-iha-merkezini-vurdu-1107530853.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ikmal malzemesi yüklenen bir treni vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yükleme yapıldığı sırada Ukrayna'nın Yujnıy limanındaki bir treni vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını ve deniz araçlarını vurmaya devam etti.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:
▪️ Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal sağlamak amacıyla gönderilen yükün bulunduğu bir Ro-Ro feribotu;
▪️ İzmail limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal amacıyla yakıt taşıyan bir tanker;
▪️ Yujnıy limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ikmal sağlamak amacıyla yükleme yapılan bir tren insansız hava araçları (İHA) ile vuruldu.
▪️ Ayrıca Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa'dan askeri yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam edildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarınn aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.