https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rasim-ozan-kutahyalidan-kozinoglu-ve-kurtlar-vadisi-ifadesi-1108778462.html
'Kozinoğlu ve Kurtlar Vadisi ifadesi vereceğim' demişti: Başsavcılıktan Rasim Ozan Kütahyalı'ya yalanlama
'Kozinoğlu ve Kurtlar Vadisi ifadesi vereceğim' demişti: Başsavcılıktan Rasim Ozan Kütahyalı'ya yalanlama
Sputnik Türkiye
Rasim Ozan Kütahyalı, Silivri Cezaevi’nde 2011’de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada “bilgi sahibi”... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T12:35+0300
2026-09-15T12:35+0300
2026-09-15T13:45+0300
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kaşif kozinoğlu
rasim ozan kütahyalı
silivri
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Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Rasim Ozan Kütahyalı, soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadeye çağrıldığını ifade etti.Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Silivri Adliyesi’nde olduğunu belirterek, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü ile Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğu olayları soruşturmayı yürüten savcılığa anlatacağını bildirdi.'Tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için Silivri Adliyesi’ndeyim'Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Dün geceden beri çok sayıda gazeteci-muhabir kardeşim mesaj atarak Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tanık olarak çağrılıp çağrılmadığımı soruyor. Evet doğrudur, Ensonhaber’deki YouTube videolarım ve yazdığım yazılar dolayısıyla Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim. Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım."Başsavcılık yalanladıSilivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı'yı yalanladı. Yapılan açıklamada, herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmadığı bildirildi. Başsavcılık “Rasim Ozan Kütahlı isimli şahıs, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca ifadeye çağrılmamıştır. Kendisi ziyaret sebebiyle adliyeye gelmiştir. Herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmamıştır" bilgisini verdi.Raci Şaşmaz da ifade vermiştiSoruşturma kapsamında daha önce Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz da ifade vermişti. Şaşmaz’ın savcılık ifadesinde, dizideki “Kaşifoğlu” karakterine ilişkin açıklamaları yer almıştı.Şaşmaz, karakterin istihbarat içindeki çatışmaları anlatmak amacıyla oluşturulduğunu ve hikayesinin sona ermesiyle diziden çıkarıldığını belirtmişti.'Bu tamamen dizi kurgusudur'Raci Şaşmaz savcılık ifadesinde şunları söylemişti:"Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu, hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Bu tamamen dizi kurgusudur. FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/kozinoglu-sorusturmasinda-kurtlar-vadisi-dizisi-senaristi-raci-sasmazin-ifadesi-ortaya-cikti-bilme-1108771796.html
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kaşif kozinoğlu, rasim ozan kütahyalı, silivri, mi̇t, kurtlar vadisi
kaşif kozinoğlu, rasim ozan kütahyalı, silivri, mi̇t, kurtlar vadisi
'Kozinoğlu ve Kurtlar Vadisi ifadesi vereceğim' demişti: Başsavcılıktan Rasim Ozan Kütahyalı'ya yalanlama
12:35 15.09.2026 (güncellendi: 13:45 15.09.2026)
Rasim Ozan Kütahyalı, Silivri Cezaevi’nde 2011’de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vereceğini söyledi. Başsavcılık ise Kütahyalı'yı yalanladı.
Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Rasim Ozan Kütahyalı, soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadeye çağrıldığını ifade etti.
Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Silivri Adliyesi’nde olduğunu belirterek, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü ile Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğu olayları soruşturmayı yürüten savcılığa anlatacağını bildirdi.
'Tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için Silivri Adliyesi’ndeyim'
Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dün geceden beri çok sayıda gazeteci-muhabir kardeşim mesaj atarak Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tanık olarak çağrılıp çağrılmadığımı soruyor. Evet doğrudur, Ensonhaber’deki YouTube videolarım ve yazdığım yazılar dolayısıyla Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim. Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım."
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı'yı yalanladı. Yapılan açıklamada, herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmadığı bildirildi. Başsavcılık “Rasim Ozan Kütahlı isimli şahıs, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca ifadeye çağrılmamıştır. Kendisi ziyaret sebebiyle adliyeye gelmiştir. Herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmamıştır" bilgisini verdi.
Raci Şaşmaz da ifade vermişti
Soruşturma kapsamında daha önce Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz da ifade vermişti. Şaşmaz’ın savcılık ifadesinde, dizideki “Kaşifoğlu” karakterine ilişkin açıklamaları yer almıştı.
Şaşmaz, karakterin istihbarat içindeki çatışmaları anlatmak amacıyla oluşturulduğunu ve hikayesinin sona ermesiyle diziden çıkarıldığını belirtmişti.
'Bu tamamen dizi kurgusudur'
Raci Şaşmaz savcılık ifadesinde şunları söylemişti:
"Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu, hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Bu tamamen dizi kurgusudur. FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır"