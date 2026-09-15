https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rasim-ozan-kutahyalidan-kozinoglu-ve-kurtlar-vadisi-ifadesi-1108778462.html

'Kozinoğlu ve Kurtlar Vadisi ifadesi vereceğim' demişti: Başsavcılıktan Rasim Ozan Kütahyalı'ya yalanlama

'Kozinoğlu ve Kurtlar Vadisi ifadesi vereceğim' demişti: Başsavcılıktan Rasim Ozan Kütahyalı'ya yalanlama

Sputnik Türkiye

Rasim Ozan Kütahyalı, Silivri Cezaevi’nde 2011’de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada “bilgi sahibi”... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T12:35+0300

2026-09-15T12:35+0300

2026-09-15T13:45+0300

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kaşif kozinoğlu

rasim ozan kütahyalı

silivri

mi̇t

kurtlar vadisi

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Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Rasim Ozan Kütahyalı, soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadeye çağrıldığını ifade etti.Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Silivri Adliyesi’nde olduğunu belirterek, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü ile Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğu olayları soruşturmayı yürüten savcılığa anlatacağını bildirdi.'Tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için Silivri Adliyesi’ndeyim'Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Dün geceden beri çok sayıda gazeteci-muhabir kardeşim mesaj atarak Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tanık olarak çağrılıp çağrılmadığımı soruyor. Evet doğrudur, Ensonhaber’deki YouTube videolarım ve yazdığım yazılar dolayısıyla Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim. Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım."Başsavcılık yalanladıSilivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı'yı yalanladı. Yapılan açıklamada, herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmadığı bildirildi. Başsavcılık “Rasim Ozan Kütahlı isimli şahıs, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca ifadeye çağrılmamıştır. Kendisi ziyaret sebebiyle adliyeye gelmiştir. Herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmamıştır" bilgisini verdi.Raci Şaşmaz da ifade vermiştiSoruşturma kapsamında daha önce Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz da ifade vermişti. Şaşmaz’ın savcılık ifadesinde, dizideki “Kaşifoğlu” karakterine ilişkin açıklamaları yer almıştı.Şaşmaz, karakterin istihbarat içindeki çatışmaları anlatmak amacıyla oluşturulduğunu ve hikayesinin sona ermesiyle diziden çıkarıldığını belirtmişti.'Bu tamamen dizi kurgusudur'Raci Şaşmaz savcılık ifadesinde şunları söylemişti:"Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu, hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Bu tamamen dizi kurgusudur. FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/kozinoglu-sorusturmasinda-kurtlar-vadisi-dizisi-senaristi-raci-sasmazin-ifadesi-ortaya-cikti-bilme-1108771796.html

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