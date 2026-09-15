https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/petrolde-yeni-sicrama-suudi-arabistandaki-gerilim-ile-tekrar-107-dolari-asti-1108769208.html

Petrolde yeni sıçrama: Suudi Arabistan'daki gerilim ile tekrar 107 doları aştı

Petrolde yeni sıçrama: Suudi Arabistan'daki gerilim ile tekrar 107 doları aştı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'a yönelik yeni Husi saldırıları ve Hürmüz’deki karşılıklı operasyonları petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Uluslararası gösterge Brent petrolünün varil fiyatı 107 doların üzerine çıktı.

2026-09-15T09:11+0300

2026-09-15T09:11+0300

2026-09-15T09:11+0300

ekonomi̇

donald trump

suudi arabistan

abd

hürmüz boğazı

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

brent petrol

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Uluslararası petrol piyasasında gösterge kabul edilen Brent ham petrolünün kasım vadeli kontratı yüzde 1.28 artışla varil başına 107.03 dolara yükseldi. ABD'nin petrol göstergesi West Texas Intermediate (WTI) ise yüzde 1.50 değer kazanarak 102.91 dolara çıktı.Petrol piyasasındaki yükselişte, Ortadoğu'da çatışmaların enerji altyapısına ve petrol taşımacılığına yönelik riskleri artırması etkili oldu.Suudi Arabistan kritik petrol boru hattını kapattıSuudi Arabistan, Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek petrolü Kızıldeniz kıyısındaki ihracat terminallerine taşıyan kritik Doğu-Batı petrol boru hattını kapattı. Kararın, Irak'tan fırlatıldığı belirtilen insansız hava araçlarının hatta hasar vermesinin ardından alındığı bildirildi.Söz konusu gelişme, petrol piyasasında arz endişelerinin zaten yüksek olduğu bir dönemde yeni bir risk unsuru oluşturdu.Son günlerde neler yaşandı? İran ordusu ise Hürmüz Boğazı üzerinde gelişmiş bir ABD insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da pazar günü yaptığı açıklamada, Washington'ın İran'a karşı yürüttüğü operasyonları sürdürebileceğini ve İran'ın petrolüne el koyabileceğini söyledi.Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Panama bandıralı El Gaia adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarptığı yönündeki açıklamasını yalanladı.CENTCOM, tankerin geçen ay bir İran füzesinin saldırısına uğradığını ve kullanılamaz hale geldiğini savundu. ABD'li komutanlık, İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasını "ticari gemilerin boğazdan geçişini engellemeye yönelik yalan ve yıldırma girişimi" olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-hurmuz-bogazinin-batisinda-mq-1-tipi-iha-dusuruldu-1108766871.html

suudi arabistan

abd

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donald trump, suudi arabistan, abd, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), brent petrol