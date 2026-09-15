https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-hurmuz-bogazinin-batisinda-mq-1-tipi-iha-dusuruldu-1108766871.html

İran: Hürmüz Boğazı'nın batısında MQ-1 tipi İHA düşürüldü

İran: Hürmüz Boğazı'nın batısında MQ-1 tipi İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T07:06+0300

2026-09-15T07:06+0300

2026-09-15T07:06+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

hürmüz boğazı

i̇ran

i̇ran devrim muhafızları

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı İran Devrim Muhafızları açıklamasında, İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilmesinin ardından vurulduğu belirtildi.Devrim Muhafızları, daha önce de Hürmüz Boğazı üzerinde aynı tip bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.Petrol tankeri mayına çarptıÖte yandan İran ordusundan dün yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak patladığı belirtilmişti. Yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki kısıtlı bölgeden geçmeyi planlayan El Gaia adlı süper tanker, deniz mayınlarına çarptıktan sonra patladı. Yangını söndürme girişimleri başarısız oldu" ifadelerine yer verildi.İran'a ait ticari gemi hedef alınmıştıİran devlet televizyonu, iki gün önce İran'a ait bir ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında hedef alınması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/iran-devrim-muhafizlari-duyurdu-hurmuz-bogazinda-mq-1-tipi-iha-dusuruldu-1108742723.html

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ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇ran devrim muhafızları