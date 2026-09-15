Peskov: Uzay her türlü silahtan arındırılmış olmalı
14:01 15.09.2026 (güncellendi: 14:04 15.09.2026)
© Sputnik / Aleksandr ŞçerbakKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
© Sputnik / Aleksandr Şçerbak
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın uzaya silah yerleştirilmemesi yönündeki tutumunu sürdüreceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde uluslararası gündemdeki konuları değerlendirdi.
ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink’in, Washington'ın uzay alanını kontrol etmek amacıyla yörüngeye silah yerleştirdiği açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya'nın uzaya silah yerleştirilmemesi yönündeki duruşu savunmaya devam edip etmeyeceği yönündeki bir soru üzerine şu yanıtı verdi:
“Elbette sürdürecek. Uzayın her türlü silahtan arındırılmış olması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette bu konuda, uzayın tam anlamıyla silahsızlandırılması yönündeki çalışmaları ve pozisyonları ilerletmek için geniş bir uluslararası birlikteliğe güveniyoruz.”
Peskov’un diğer açıklamaları:
ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji ateşkesine ilişkin paylaşımını gördük ve bunu iyi bir fikir olarak değerlendiriyoruz.
Enerji ateşkesi Rusya'nın iç piyasasını petrol ürünleriyle doyurmasına imkân sağlar, ancak Rusya zaten piyasayı istikrara kavuşturabilecek durumda.
Rafinerilerin güvenli çalışmasının sağlanması ve petrol ürünleri üretiminin artırılması dünyadaki sorunları çözmeyecek, asıl sorun bu ürünlerin ihracatıyla ilgili.
Kiev dün gece Rusya'daki bir enerji tesisine saldırı girişiminde bulundu.
Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz tedariki konusu, Moskova'nın çıkarına olması halinde ele alınabilir.
Dünya enerji piyasasının doyurulabilmesi için Batı'nın yaptırımları kaldırması gerekiyor.
Dünya enerji piyasasını istikrara kavuşturmak ve gerek Rusya'dan gerekse diğer ülkelerden yapılan petrol ürünü sevkiyatlarına yönelik tüm yasa dışı yaptırımların kaldırılması için petrol tankerlerinin güvenli seyrüseferi sağlanmalı.