Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/peskov-uzay-her-turlu-silahtan-arindirilmis-olmali-1108781371.html
Peskov: Uzay her türlü silahtan arındırılmış olmalı
Peskov: Uzay her türlü silahtan arındırılmış olmalı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın uzaya silah yerleştirilmemesi yönündeki tutumunu sürdüreceğini belirtti. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T14:01+0300
2026-09-15T14:04+0300
dünya
rusya
abd
uzay
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
enerji
petrol
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/05/1106271427_0:77:2930:1725_1920x0_80_0_0_2ece4bca1386563a48676113b06d938b.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde uluslararası gündemdeki konuları değerlendirdi.ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink’in, Washington'ın uzay alanını kontrol etmek amacıyla yörüngeye silah yerleştirdiği açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya'nın uzaya silah yerleştirilmemesi yönündeki duruşu savunmaya devam edip etmeyeceği yönündeki bir soru üzerine şu yanıtı verdi:Peskov’un diğer açıklamaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/lavrov-ukrayna-yakinda-kadinlari-da-seferber-edecek-1108779514.html
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/05/1106271427_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_cfb9784327e47b8bad4be18841060e65.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, uzay, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, enerji, petrol, avrupa
rusya, abd, uzay, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, enerji, petrol, avrupa

Peskov: Uzay her türlü silahtan arındırılmış olmalı

14:01 15.09.2026 (güncellendi: 14:04 15.09.2026)
© Sputnik / Aleksandr ŞçerbakKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© Sputnik / Aleksandr Şçerbak
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın uzaya silah yerleştirilmemesi yönündeki tutumunu sürdüreceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde uluslararası gündemdeki konuları değerlendirdi.
ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink’in, Washington'ın uzay alanını kontrol etmek amacıyla yörüngeye silah yerleştirdiği açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya'nın uzaya silah yerleştirilmemesi yönündeki duruşu savunmaya devam edip etmeyeceği yönündeki bir soru üzerine şu yanıtı verdi:
“Elbette sürdürecek. Uzayın her türlü silahtan arındırılmış olması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette bu konuda, uzayın tam anlamıyla silahsızlandırılması yönündeki çalışmaları ve pozisyonları ilerletmek için geniş bir uluslararası birlikteliğe güveniyoruz.”
Peskov’un diğer açıklamaları:
ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji ateşkesine ilişkin paylaşımını gördük ve bunu iyi bir fikir olarak değerlendiriyoruz.
Enerji ateşkesi Rusya'nın iç piyasasını petrol ürünleriyle doyurmasına imkân sağlar, ancak Rusya zaten piyasayı istikrara kavuşturabilecek durumda.
Rafinerilerin güvenli çalışmasının sağlanması ve petrol ürünleri üretiminin artırılması dünyadaki sorunları çözmeyecek, asıl sorun bu ürünlerin ihracatıyla ilgili.
Kiev dün gece Rusya'daki bir enerji tesisine saldırı girişiminde bulundu.
Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz tedariki konusu, Moskova'nın çıkarına olması halinde ele alınabilir.
Dünya enerji piyasasının doyurulabilmesi için Batı'nın yaptırımları kaldırması gerekiyor.
Dünya enerji piyasasını istikrara kavuşturmak ve gerek Rusya'dan gerekse diğer ülkelerden yapılan petrol ürünü sevkiyatlarına yönelik tüm yasa dışı yaptırımların kaldırılması için petrol tankerlerinin güvenli seyrüseferi sağlanmalı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: Ukrayna yakında kadınları da seferber edecek
12:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала