https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/pentagon-savasin-bilancosunu-acikladi-iran-savasi-abdnin-muhimmat-stoklarini-vurdu-1108779331.html

Pentagon savaşın bilançosunu açıkladı: İran savaşı ABD'nin mühimmat stoklarını vurdu

Pentagon savaşın bilançosunu açıkladı: İran savaşı ABD'nin mühimmat stoklarını vurdu

Sputnik Türkiye

Bir Pentagon denetçisinin raporuna göre ABD/İsrail-İran Savaşı, ABD'de mühimmat açığına ve tedarik zincirlerinde 'darboğaza' neden oldu. Temmuz itibarıyla... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T12:44+0300

2026-09-15T12:44+0300

2026-09-15T12:44+0300

dünya

abd

i̇ran

i̇srail

pentagon

savaş

maliyet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106059561_0:10:848:486_1920x0_80_0_0_415c83174b92220daa62cef46e716aee.png

NBC News'un haberine göre Pentagon denetçisi tarafından, 'Destansı Öfke Operasyonu' (Operation Epic Fury) adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor yayımlandı.Raporda, savaş sırasında yoğun mühimmat kullanımının ABD'nin bazı stratejik mühimmat stoklarında açığa yol açtığı ve savunma sanayisinin bu mühimmatları yeniden üretme kapasitesindeki darboğazları ortaya çıkardığı belirtildi. Katı yakıtlı roket motorları, yüksek nitelikli patlayıcılar ve itici maddelerin üretimi ile nitelikli iş gücü, başlıca darboğazlar arasında gösterildi. Pentagon'un üretimi hızlandırmak, üretim kapasitesini genişletmek ve kritik malzeme ve parçaların stoklarını artırmak için çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.Savaşın maliyeti 33.4 milyar dolarTemmuz itibarıyla savaşın maliyetinin 33.4 milyar dolar olduğunun değerlendirildiği raporda, bu rakamın harcanan mühimmat için 22.3 milyar dolar, ekipman kayıpları için 3.7 milyar dolar ve diğer harcamalar için 7.4 milyar doları kapsadığı belirtildi. Altyapı onarımı masraflarının ise bu tutara dahil edilmediği vurgulandı.Raporda ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığının Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 208 milyon dolardan fazla zarara uğradığına dikkat çekildi.Bu tutarın 184 milyon dolarını 'diplomatik tesislerde' meydana gelen hasarın, 25 milyon dolarını ise inşaat projelerindeki gecikmelerin oluşturduğu aktarıldı.Çok sayıda hava aracı hasar aldı veya imha edildiRapordaki bulgular arasında İran'ın, Bahreyn'de bulunan ABD Donanmasına ait ana lojistik üssünü İHA ve balistik füzelerle hedef aldığına dair ilk resmi teyitlerden biri de yer aldı.Raporda 30'un üzerinde büyük İHA'nın imha edildiği, dört F-15E, bir F-35A ve bir A-10 Warthog savaş uçağının 'büyük hasar aldığı' ya da imha edildiği belirtildi.Ayrıca 12 KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı ile dokuz hava aracının imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/patrusev-sikorski-savas-halinde-polonyanin-2-3-gunde-yok-olacaginin-farkinda-degil-1108778093.html

abd

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, i̇srail, pentagon, savaş, maliyet