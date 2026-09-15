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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/patrusev-sikorski-savas-halinde-polonyanin-2-3-gunde-yok-olacaginin-farkinda-degil-1108778093.html
Patruşev: Sikorski, savaş halinde Polonya'nın 2-3 günde yok olacağının farkında değil
Patruşev: Sikorski, savaş halinde Polonya'nın 2-3 günde yok olacağının farkında değil
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, savaş çıkması halinde Moskova'nın elindeki tüm güç ve imkânları kullanacağını belirtti. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T12:17+0300
2026-09-15T12:17+0300
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rusya
nikolay patruşev
polonya
radoslaw sikorski
rus silahlı kuvvetleri
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Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski'nin, Polonya'nın Rusya karşısında askeri üstünlüğe sahip olduğu yönündeki iddiasını değerlendiren Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, Rus basınına verdiği röportajda, Sikorski'nin Moskova'ya karşı bir askeri çatışma halinde Varşova'nın 2-3 gün içinde yok olacağının farkında olmadığını söyledi.Patruşev, Sikorski'nin Varşova'nın askeri üstünlüğe sahip olduğu ve Moskova'yı yenilgiye uğratabileceği yönündeki sözlerini değerlendirirken, Polonyalı diplomasi şefinin Rusya'nın askeri gücünü açıkça amatörce değerlendirdiğini ve özel askeri harekat sırasında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tüm potansiyelini kullanmadığını anlamak istemediğini belirtti.Patruşev şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rusya-harkovda-kusatma-halkasi-daraliyor-ukrayna-1200den-fazla-asker-kaybetti-1108776079.html
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rusya, nikolay patruşev, polonya, radoslaw sikorski, rus silahlı kuvvetleri
rusya, nikolay patruşev, polonya, radoslaw sikorski, rus silahlı kuvvetleri

Patruşev: Sikorski, savaş halinde Polonya'nın 2-3 günde yok olacağının farkında değil

12:17 15.09.2026
© Sputnik / Виктор ТолочкоNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, savaş çıkması halinde Moskova'nın elindeki tüm güç ve imkânları kullanacağını belirtti.
Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski'nin, Polonya'nın Rusya karşısında askeri üstünlüğe sahip olduğu yönündeki iddiasını değerlendiren Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, Rus basınına verdiği röportajda, Sikorski'nin Moskova'ya karşı bir askeri çatışma halinde Varşova'nın 2-3 gün içinde yok olacağının farkında olmadığını söyledi.
Patruşev, Sikorski'nin Varşova'nın askeri üstünlüğe sahip olduğu ve Moskova'yı yenilgiye uğratabileceği yönündeki sözlerini değerlendirirken, Polonyalı diplomasi şefinin Rusya'nın askeri gücünü açıkça amatörce değerlendirdiğini ve özel askeri harekat sırasında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tüm potansiyelini kullanmadığını anlamak istemediğini belirtti.
Patruşev şöyle konuştu:
“Sikorski, Polonya'nın Rusya karşısındaki askeri üstünlüğünden bahsederken, Polonya'nın Rusya'ya karşı askeri çatışmaya girmesi halinde ülkemizin elindeki tüm güç ve imkân arsenalini kullanacağını ve Polonya devletinin iki-üç gün içinde varlığını sona erdireceğini muhtemelen fark etmiyor."
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