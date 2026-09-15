https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/patrusev-sikorski-savas-halinde-polonyanin-2-3-gunde-yok-olacaginin-farkinda-degil-1108778093.html

Patruşev: Sikorski, savaş halinde Polonya'nın 2-3 günde yok olacağının farkında değil

Patruşev: Sikorski, savaş halinde Polonya'nın 2-3 günde yok olacağının farkında değil

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, savaş çıkması halinde Moskova'nın elindeki tüm güç ve imkânları kullanacağını belirtti. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T12:17+0300

2026-09-15T12:17+0300

2026-09-15T12:17+0300

dünya

rusya

nikolay patruşev

polonya

radoslaw sikorski

rus silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098154563_0:13:720:418_1920x0_80_0_0_eca27d1e7d432201a00ec67721447585.png

Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski'nin, Polonya'nın Rusya karşısında askeri üstünlüğe sahip olduğu yönündeki iddiasını değerlendiren Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, Rus basınına verdiği röportajda, Sikorski'nin Moskova'ya karşı bir askeri çatışma halinde Varşova'nın 2-3 gün içinde yok olacağının farkında olmadığını söyledi.Patruşev, Sikorski'nin Varşova'nın askeri üstünlüğe sahip olduğu ve Moskova'yı yenilgiye uğratabileceği yönündeki sözlerini değerlendirirken, Polonyalı diplomasi şefinin Rusya'nın askeri gücünü açıkça amatörce değerlendirdiğini ve özel askeri harekat sırasında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tüm potansiyelini kullanmadığını anlamak istemediğini belirtti.Patruşev şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rusya-harkovda-kusatma-halkasi-daraliyor-ukrayna-1200den-fazla-asker-kaybetti-1108776079.html

rusya

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, nikolay patruşev, polonya, radoslaw sikorski, rus silahlı kuvvetleri