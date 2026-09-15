https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/mus-merkezli-4-ilde-yasadisi-bahis-operasyonu-2-milyar-25-milyon-lira-tespit-edildi-1108765405.html

Muş merkezli 4 ilde yasadışı bahis operasyonu: 2 milyar 25 milyon lira tespit edildi

Muş merkezli 4 ilde yasadışı bahis operasyonu: 2 milyar 25 milyon lira tespit edildi

Sputnik Türkiye

Muş merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 2 milyar 25 milyon lira para hareketliliğinin olduğu... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

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Muş Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve adli makamların koordinesinde çalışma yürütüldü.Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarından elde edilen gelirlerin nakline aracılık ettiği tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.Ekiplerce Muş, Batman, Bursa ve Yalova'da belirlenen 21 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde gerçekleştirilen aramada 31 cep telefonu, 5 bilgisayar, 17 SIM kart, 62 banka ve kredi kartı, başkalarına ait 5 kimlik kartı, 1 milyon 750 bin lira değerinde çek ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 25 milyon 740 bin 480 lira para hareketliliğinin olduğu belirlendi.Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/adanada-6-yasindaki-cocuk-evde-tabancayla-vurulmus-halde-bulundu-1108765028.html

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