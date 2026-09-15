https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/adanada-6-yasindaki-cocuk-evde-tabancayla-vurulmus-halde-bulundu-1108765028.html
Adana'da 6 yaşındaki çocuk evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
Adana'da 6 yaşındaki çocuk evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
Sputnik Türkiye
Adana'da yakınları tarafından evde vurulmuş halde bulunan 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çocuğun ağabeyi tutuklandı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T00:31+0300
2026-09-15T00:31+0300
2026-09-15T00:31+0300
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Eski Misis Mahallesi'ndeki bir evde yakınları 6 yaşındaki B.Y'yi tabancayla vurulmuş halde buldu.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı çocuk sağlık ekiplerince Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili gözaltına alınan çocuğun ağabeyi F.Y'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/drone-uygulamasini-fark-edip-yer-degistirdiler-240-bin-lira-ceza-uygulandi-1108764501.html
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adana, yüreğir, çocuk
Adana'da 6 yaşındaki çocuk evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
Adana'da yakınları tarafından evde vurulmuş halde bulunan 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çocuğun ağabeyi tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Eski Misis Mahallesi'ndeki bir evde yakınları 6 yaşındaki B.Y'yi tabancayla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk sağlık ekiplerince Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan çocuğun ağabeyi F.Y'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.