https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/adanada-6-yasindaki-cocuk-evde-tabancayla-vurulmus-halde-bulundu-1108765028.html

Adana'da 6 yaşındaki çocuk evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Adana'da 6 yaşındaki çocuk evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Sputnik Türkiye

Adana'da yakınları tarafından evde vurulmuş halde bulunan 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çocuğun ağabeyi tutuklandı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T00:31+0300

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türki̇ye

adana

yüreğir

çocuk

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Eski Misis Mahallesi'ndeki bir evde yakınları 6 yaşındaki B.Y'yi tabancayla vurulmuş halde buldu.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı çocuk sağlık ekiplerince Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili gözaltına alınan çocuğun ağabeyi F.Y'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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türki̇ye

adana

yüreğir

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