https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/motorine-zam-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-belli-oldu-1108765139.html

Motorine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

Motorine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorinin litre fiyatına yaklaşık 6.5 lira zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95.60... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T00:53+0300

2026-09-15T00:53+0300

2026-09-15T00:53+0300

türki̇ye

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

adana

benzin

benzin fiyatları

motorin

mazot

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Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki artış, motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı.Motorinin litre fiyatı yaklaşık 6.5 liralık artışla İstanbul'da 95.60 liraya, Ankara'da 96.75 liraya, İzmir'de 97.02 liraya çıktı.Akaryakıt fiyatları ne kadar?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/motorine-zam-bekleniyor-1108747794.html

türki̇ye

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

adana

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i̇stanbul, ankara, i̇zmir, adana, benzin, benzin fiyatları, motorin, mazot