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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/motorine-zam-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-belli-oldu-1108765139.html
Motorine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları belli oldu
Motorine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları belli oldu
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorinin litre fiyatına yaklaşık 6.5 lira zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95.60... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
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Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki artış, motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı.Motorinin litre fiyatı yaklaşık 6.5 liralık artışla İstanbul'da 95.60 liraya, Ankara'da 96.75 liraya, İzmir'de 97.02 liraya çıktı.Akaryakıt fiyatları ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/motorine-zam-bekleniyor-1108747794.html
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i̇stanbul, ankara, i̇zmir, adana, benzin, benzin fiyatları, motorin, mazot
i̇stanbul, ankara, i̇zmir, adana, benzin, benzin fiyatları, motorin, mazot

Motorine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

00:53 15.09.2026
© AABenzin, motorin, LPG
Benzin, motorin, LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AA
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Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorinin litre fiyatına yaklaşık 6.5 lira zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95.60 liraya, Ankara'da 96.75 liraya, İzmir'de ise 97.02 liraya yükseldi.
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki artış, motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık 6.5 liralık artışla İstanbul'da 95.60 liraya, Ankara'da 96.75 liraya, İzmir'de 97.02 liraya çıktı.

Akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul (Avrupa): Benzin 80.26 TL/LT — Motorin 95.60 TL/LT
İstanbul (Anadolu): Benzin 80.12 TL/LT — Motorin 95.46 TL/LT
Ankara: Benzin 81.25 TL/LT — Motorin 96.75 TL/LT
İzmir: Benzin 81.52 TL/LT — Motorin 97.02 TL/LT
Adana: Benzin 82.08 TL/LT — Motorin 97.56 TL/LT
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
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Motorine zam bekleniyor
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