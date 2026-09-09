https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/zam-oranlari-belli-oldu-istanbul-ankara-ve-izmirde-okul-servis-ucretleri-ne-kadar-1108619036.html

Zam oranları belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar?

Zam oranları belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar?

Sputnik Türkiye

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki zam oranlarının açıklanmasıyla üç büyükşehirde okul servis ücretleri netleşmiş oldu. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T12:44+0300

2026-09-09T12:44+0300

2026-09-09T12:44+0300

ekonomi̇

türkiye

ahi evran

ankara

i̇zmir

i̇stanbul

okul servisi

öğrenci

zam

ekonomi

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Okul servis ücretleri zamlandı.İstanbul'da okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de yüzde 35 arttı.İstanbul'daki en uzun mesafe servis ücreti 93 bin lirayı aştıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce,kentteki okul servis ücretleri yıllık 0-1 kilometrede 39 bin 970 lira, Ankara ve İzmir'deki ücretlerAnkara'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen servis ücretleri İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis taşımacılığı ücret tarifesi Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe girmişti.Söz konusu servis ücreti,

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/bakanlik-acikladi-turk-ozel-okullarinda-yabanci-ad-donemi-sona-eriyor-1108255504.html

ankara

i̇zmir

i̇stanbul

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türkiye, ahi evran, ankara, i̇zmir, i̇stanbul, okul servisi, öğrenci, zam, ekonomi