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Zam oranları belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar?
Zam oranları belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar?
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Ankara, İstanbul ve İzmir'deki zam oranlarının açıklanmasıyla üç büyükşehirde okul servis ücretleri netleşmiş oldu. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T12:44+0300
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okul servisi
öğrenci
zam
ekonomi
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Okul servis ücretleri zamlandı.İstanbul'da okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de yüzde 35 arttı.İstanbul'daki en uzun mesafe servis ücreti 93 bin lirayı aştıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce,kentteki okul servis ücretleri yıllık 0-1 kilometrede 39 bin 970 lira, Ankara ve İzmir'deki ücretlerAnkara'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen servis ücretleri İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis taşımacılığı ücret tarifesi Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe girmişti.Söz konusu servis ücreti,
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türkiye, ahi evran, ankara, i̇zmir, i̇stanbul, okul servisi, öğrenci, zam, ekonomi

Zam oranları belli oldu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar?

12:44 09.09.2026
© AAOkul servisi, Okul servisleri
Okul servisi, Okul servisleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© AA
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Ankara, İstanbul ve İzmir'deki zam oranlarının açıklanmasıyla üç büyükşehirde okul servis ücretleri netleşmiş oldu.
Okul servis ücretleri zamlandı.
İstanbul'da okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de yüzde 35 arttı.

İstanbul'daki en uzun mesafe servis ücreti 93 bin lirayı aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce,
kentteki okul servis ücretleri yıllık 0-1 kilometrede 39 bin 970 lira,
1-3 kilometrede 42 bin 804 lira,
3-5 kilometrede 46 bin 258 lira,
5-7 kilometrede 48 bin 249 lira,
7-9 kilometrede 50 bin 868 lira,
9-11 kilometrede 58 bin 923 lira,
11-13 kilometrede 67 bin 822 lira,
13-15 kilometrede 71 bin 239 lira,
15-17 kilometrede 76 bin 899 lira,
17-19 kilometrede 81 bin 304 lira,
19-21 kilometrede 86 bin 515 lira,
21-23 kilometrede 90 bin 112 lira,
23-25 kilometrede 93 bin 610 lira olarak belirlendi.

Ankara ve İzmir'deki ücretler

Ankara'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen servis ücretleri
0-3 kilometrede 27 bin 331 lira,
3-6 kilometrede 30 bin 155 lira,
6-10 kilometrede 34 bin 785 lira,
10-15 kilometrede 40 bin 432 lira,
15 kilometreyi aşan her kilometre için de 527 lira olarak belirlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis taşımacılığı ücret tarifesi Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe girmişti.
Söz konusu servis ücreti,
0-3 kilometrede 32 bin 850 lira,
4-6 kilometrede 40 bin 50 lira,
7-10 kilometrede 43 bin 20 lira,
11-15 kilometrede 50 bin 940 lira,
16-20 kilometrede 61 bin 110 lira,
21-25 kilometrede 67 bin 950 lira,
26-30 kilometrede 74 bin 880 lira,
31-35 kilometrede 78 bin 480 lira,
36-40 kilometrede 83 bin 250 lira oldu.
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