Kneecap, Massive Attack, Roger Waters ve binden fazla müzisyen ve grup İsrail nedeniyle Eurovision boykotuna katıldı
Kneecap, Massive Attack, Roger Waters ve binden fazla müzisyen ve grup İsrail nedeniyle Eurovision boykotuna katıldı
Binden fazla sanatçı ve kültür çalışanı, yarışmanın Gazze'deki ‘soykırımı’ aklamaya yardımcı olduğunu iddia etti. Detaylar haberde...
2026-04-23T13:44+0300
2026-04-23T13:44+0300
2026-04-23T13:44+0300
Bin 100'den fazla müzisyen ve kültür çalışanı, hayranları, sanatçıları, yayıncıları ve ekipleri 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmeye çağıran açık bir mektup imzaladı. Mektupta, etkinliğin İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki 'soykırımını akladığı ve normalleştirdiği' belirtildi. İmzacılar arasında kimler var? En bilinen imzacılar arasında Brian Eno, Massive Attack, Sigur Ros, Idles, Mogwai, Macklemore, Kneecap, Primal Scream, Hot Chip ve Of Monsters and Men'in yanı sıra Pink Floyd'un kurucu ortağı Roger Waters ve eski Eurovision birincileri Emmelie de Forest ve Charlie McGettigan da yer alıyor.
i̇srail
gazze
eurovision, i̇srail, gazze, massive attack, roger waters, boykot
eurovision, i̇srail, gazze, massive attack, roger waters, boykot
Kneecap, Massive Attack, Roger Waters ve binden fazla müzisyen ve grup İsrail nedeniyle Eurovision boykotuna katıldı
Binden fazla sanatçı ve kültür çalışanı, yarışmanın Gazze'deki ‘soykırımı’ aklamaya yardımcı olduğunu söyleyerek boykot kararı aldı.
Bin 100'den fazla müzisyen ve kültür çalışanı, hayranları, sanatçıları, yayıncıları ve ekipleri 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmeye çağıran açık bir mektup imzaladı. Mektupta, etkinliğin İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki 'soykırımını akladığı ve normalleştirdiği' belirtildi.
Eurovision, Avrupa Yayın Birliği tarafından düzenlenen yıllık bir televizyon şarkı yarışması. Etkinlik uzun zamandır kendisini siyasi olmayan bir gösteri olarak yansıtıyor ancak savaş, kimlik ve kültürel mesajlar konusunda defalarca tartışma konusu oldu.
Bu Mayıs ayında milyonlarca insanın 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nı izlemesi bekleniyor. Üçüncü yıl üst üste, Gazze'deki devam eden soykırımına rağmen İsrail'in sahnede kutlandığını görecekler.
Müzisyenler ve kültür çalışanları olarak… Eurovision'un İsrail'in Filistinlilere karşı soykırımını, kuşatmasını ve acımasız askeri işgalini aklamak ve normalleştirmek için kullanılmasını reddediyoruz.
İmzacılar arasında kimler var?
En bilinen imzacılar arasında Brian Eno, Massive Attack, Sigur Ros, Idles, Mogwai, Macklemore, Kneecap, Primal Scream, Hot Chip ve Of Monsters and Men'in yanı sıra Pink Floyd'un kurucu ortağı Roger Waters ve eski Eurovision birincileri Emmelie de Forest ve Charlie McGettigan da yer alıyor.