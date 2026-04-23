https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/kneecap-massive-attack-roger-waters-ve-binden-fazla-muzisyen-ve-grup-israil-nedeniyle-eurovision-1105234954.html

Kneecap, Massive Attack, Roger Waters ve binden fazla müzisyen ve grup İsrail nedeniyle Eurovision boykotuna katıldı

Kneecap, Massive Attack, Roger Waters ve binden fazla müzisyen ve grup İsrail nedeniyle Eurovision boykotuna katıldı

Sputnik Türkiye

Binden fazla sanatçı ve kültür çalışanı, yarışmanın Gazze'deki ‘soykırımı’ aklamaya yardımcı olduğunu iddia etti. Detaylar haberde...

2026-04-23T13:44+0300

2026-04-23T13:44+0300

2026-04-23T13:44+0300

dünya

eurovision

i̇srail

gazze

massive attack

roger waters

boykot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/17/1105234083_1:0:1240:697_1920x0_80_0_0_edf67ff54b2686f347563f015c7e6b0d.png

Bin 100'den fazla müzisyen ve kültür çalışanı, hayranları, sanatçıları, yayıncıları ve ekipleri 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmeye çağıran açık bir mektup imzaladı. Mektupta, etkinliğin İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki 'soykırımını akladığı ve normalleştirdiği' belirtildi. İmzacılar arasında kimler var? En bilinen imzacılar arasında Brian Eno, Massive Attack, Sigur Ros, Idles, Mogwai, Macklemore, Kneecap, Primal Scream, Hot Chip ve Of Monsters and Men'in yanı sıra Pink Floyd'un kurucu ortağı Roger Waters ve eski Eurovision birincileri Emmelie de Forest ve Charlie McGettigan da yer alıyor.

i̇srail

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eurovision, i̇srail, gazze, massive attack, roger waters, boykot