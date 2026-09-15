Beyrutlu uzman: Uluslararası Ceza Mahkemesi adaleti sağlamıyor
© AP Photo / Martin MeissnerUluslararası Ceza Mahkemesi
© AP Photo / Martin Meissner
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UCM'nin genelde Afrikalı liderlere yönelik davalarla uğraştığını belirten Cuni, kurumun 'Avrupa mahkemesi' gibi hareket ettiği eleştirisini getirdi
Lübnan Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Hasan Cuni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendi tüzüğüne bağlı kalmadığını belirtti.
Sputnik'e demeç veren Cuni, mahkemenin kuruluşundan bu yana açılan davaların çoğunun Afrikalı devlet başkanlarına yönelik olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası Ceza Mahkemesi, tüzüğüne ilişkin bazı çekincelere rağmen kendi tüzüğüne bağlı kalmıyor" dedi.
Sputnik'e demeç veren Cuni, mahkemenin kuruluşundan bu yana açılan davaların çoğunun Afrikalı devlet başkanlarına yönelik olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası Ceza Mahkemesi, tüzüğüne ilişkin bazı çekincelere rağmen kendi tüzüğüne bağlı kalmıyor" dedi.
'UCM, Avrupa'nın mahkemesi niteliğinde'
Mahkemeye duyulan güvenin eski Başsavcı Kerim Han döneminden önce de tartışmalı olduğunu kaydeden profesör, mevcut durumun ABD'nin oynadığı baskın rolün boyutlarını doğruladığını dile getirdi.
Cuni, "Finansman sorunu mahkemenin temel taraflılığını ortaya koyuyor. Esasen bu bir 'Avrupa mahkemesi' ve kendi ülkelerinde adalet sağlamayan ülkeler uluslararası düzeyde adil olamazlar" ifadelerini kullandı.
Cuni, "Finansman sorunu mahkemenin temel taraflılığını ortaya koyuyor. Esasen bu bir 'Avrupa mahkemesi' ve kendi ülkelerinde adalet sağlamayan ülkeler uluslararası düzeyde adil olamazlar" ifadelerini kullandı.
'Hakimiyet mantığıyla uluslararası adalet olmaz'
Mahkemenin yasal yapısı ve tüzüğü gereği de adaletsiz olduğunu söyleyen Cuni, tüzükteki bazı maddelerin adaletin özünü zayıflatmak için kullanılabileceğini ifade etti.
Lübnanlı profesör, "Askeri, siyasi ve kültürel etki açısından devletler ile bireyler arasında açık bir eşitsizlik olduğu için, egemenlik mantığına dayanan bir dünyada uluslararası adalet imkansızdır" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
Lübnanlı profesör, "Askeri, siyasi ve kültürel etki açısından devletler ile bireyler arasında açık bir eşitsizlik olduğu için, egemenlik mantığına dayanan bir dünyada uluslararası adalet imkansızdır" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.