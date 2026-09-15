https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/kuzey-kore-lideri-kimden-rusyaya-sarsilmaz-destek-mesaji-1108767642.html
Kuzey Kore lideri Kim’den Rusya'ya ‘sarsılmaz destek’ mesajı
Kuzey Kore lideri Kim’den Rusya'ya ‘sarsılmaz destek’ mesajı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim, Rus mevkidaşı Putin’e gönderdiği mesajda, Moskova'ya yönelik desteğinin süreceğini belirterek Rusya'nın zaferine olan inancını... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T08:19+0300
2026-09-15T08:19+0300
2026-09-15T08:23+0300
dünya
rusya
kuzey kore
kim jong-un
vladimir putin
kore merkezi haber ajansı (kcna)
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus halkına sarsılmaz desteğini yineledi. Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlanan mesaj metnine göre Kim, Moskova'nın zaferine duyduğu tam güveni dile getirdi.Kim Jong-un söz konusu mesajı, Vladimir Putin'in Kuzey Kore'nin kuruluşunun 78. yıl dönümü vesilesiyle ilettiği tebrik mesajına yanıt olarak pazartesi günü gönderdi.‘Sarsılmaz irade ve tam destek’Kuzey Kore lideri mesajında şu ifadeleri kullandı:İki ülke arasındaki ilişkilerin güven ve dayanışma temelinde güçlendiğini belirten Kim, dostluk, komşuluk ve karşılıklı yardımlaşma geleneklerine dayanan stratejik ortaklığın kapsamlı bir şekilde genişletilip derinleştirilmesi yönündeki iradesinin kararlı olduğunu vurguladı.Kim ayrıca, Putin'e ve Rus halkına geleceğe giden yolda başarı dileklerini iletti.Stratejik ortaklık vurgusuRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçen hafta ilettiği kutlama mesajında, iki ülke ilişkilerinin tarihsel olarak dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine dayandığını belirterek, Moskova ile Pyongyang arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine hazır olduklarını ifade etmişti.İki lider, Haziran 2024'te Rusya ile Kuzey Kore arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalamış, söz konusu anlaşma onay belgelerinin teati edilmesinin ardından aynı yılın 4 Aralık tarihinde yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın 4. maddesi, taraflardan birinin silahlı bir saldırıya uğraması ve savaş durumuna girmesi halinde, diğer tarafın Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ve ulusal mevzuatları çerçevesinde mevcut tüm imkanlarla derhal askeri ve diğer yardımları sağlamasını öngörüyor.
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rusya, kuzey kore, kim jong-un, vladimir putin, kore merkezi haber ajansı (kcna)
rusya, kuzey kore, kim jong-un, vladimir putin, kore merkezi haber ajansı (kcna)
Kuzey Kore lideri Kim’den Rusya'ya ‘sarsılmaz destek’ mesajı
08:19 15.09.2026 (güncellendi: 08:23 15.09.2026)
Kuzey Kore lideri Kim, Rus mevkidaşı Putin’e gönderdiği mesajda, Moskova'ya yönelik desteğinin süreceğini belirterek Rusya'nın zaferine olan inancını vurguladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus halkına sarsılmaz desteğini yineledi. Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlanan mesaj metnine göre Kim, Moskova'nın zaferine duyduğu tam güveni dile getirdi.
Kim Jong-un söz konusu mesajı, Vladimir Putin'in Kuzey Kore'nin kuruluşunun 78. yıl dönümü vesilesiyle ilettiği tebrik mesajına yanıt olarak pazartesi günü gönderdi.
‘Sarsılmaz irade ve tam destek’
Kuzey Kore lideri mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Ülkenin güvenlik çıkarlarını ve uluslararası adaleti korumak amacıyla yürütülen bu kutsal savaşta Rusya Federasyonu'nun zafer kazanacağına inancım tamdır. Sizi ve kardeş Rus halkını her zaman destekleyeceğime söz veriyorum.”
İki ülke arasındaki ilişkilerin güven ve dayanışma temelinde güçlendiğini belirten Kim, dostluk, komşuluk ve karşılıklı yardımlaşma geleneklerine dayanan stratejik ortaklığın kapsamlı bir şekilde genişletilip derinleştirilmesi yönündeki iradesinin kararlı olduğunu vurguladı.
Kim ayrıca, Putin'e ve Rus halkına geleceğe giden yolda başarı dileklerini iletti.
Stratejik ortaklık vurgusu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçen hafta ilettiği kutlama mesajında, iki ülke ilişkilerinin tarihsel olarak dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine dayandığını belirterek, Moskova ile Pyongyang arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine hazır olduklarını ifade etmişti.
İki lider, Haziran 2024'te Rusya ile Kuzey Kore arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalamış, söz konusu anlaşma onay belgelerinin teati edilmesinin ardından aynı yılın 4 Aralık tarihinde yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın 4. maddesi, taraflardan birinin silahlı bir saldırıya uğraması ve savaş durumuna girmesi halinde, diğer tarafın Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ve ulusal mevzuatları çerçevesinde mevcut tüm imkanlarla derhal askeri ve diğer yardımları sağlamasını öngörüyor.