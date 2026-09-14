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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/kurtlar-vadisi-dizisinin-senaristleri-bugun-bilgi-sahibi-sifatiyla-ifade-verecek-1108739262.html
'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri bugün 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verecek
'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri bugün 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verecek
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'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T08:32+0300
2026-09-14T08:32+0300
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raci şaşmaz
necati şaşmaz
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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.Kozinoğlu soruşturması sürüyorSilivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade verecekSoruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla bugün ifadeleri alınacak.Ne olmuştu? Neden ifade verecekler?Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, şunları kaydetmişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/eski-mit-gorevlisi-kasif-kozinoglunun-mezarinin-acilmasina-baslandi-1108715761.html
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kurtlar vadisi, raci şaşmaz, necati şaşmaz, kaşif kozinoğlu, bahadır özdener, mi̇t, fetö
kurtlar vadisi, raci şaşmaz, necati şaşmaz, kaşif kozinoğlu, bahadır özdener, mi̇t, fetö

'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri bugün 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verecek

08:32 14.09.2026
© EVREN AYDEMIRRaci Şaşmaz, Bahadır Özdener
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© EVREN AYDEMIR
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'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmasında ifadelerine başvurulacak.
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kozinoğlu soruşturması sürüyor

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade verecek

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla bugün ifadeleri alınacak.
© AAEski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı
© AA

Ne olmuştu? Neden ifade verecekler?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.
Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, şunları kaydetmişti:
"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
TÜRKİYE
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı: Gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede
12 Eylül, 12:16
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