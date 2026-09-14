https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/kurtlar-vadisi-dizisinin-senaristleri-bugun-bilgi-sahibi-sifatiyla-ifade-verecek-1108739262.html

'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri bugün 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verecek

'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri bugün 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verecek

Sputnik Türkiye

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T08:32+0300

2026-09-14T08:32+0300

2026-09-14T08:32+0300

türki̇ye

kurtlar vadisi

raci şaşmaz

necati şaşmaz

kaşif kozinoğlu

bahadır özdener

mi̇t

fetö

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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.Kozinoğlu soruşturması sürüyorSilivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade verecekSoruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla bugün ifadeleri alınacak.Ne olmuştu? Neden ifade verecekler?Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, şunları kaydetmişti:

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kurtlar vadisi, raci şaşmaz, necati şaşmaz, kaşif kozinoğlu, bahadır özdener, mi̇t, fetö