https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/3-yasindaki-cocugun-metastatik-kanseri-deneysel-tedavinin-ardindan-tamamen-geriledi-1108767225.html
3 yaşındaki çocuğun metastatik kanseri, deneysel tedavinin ardından tamamen geriledi
3 yaşındaki çocuğun metastatik kanseri, deneysel tedavinin ardından tamamen geriledi
Sputnik Türkiye
3 yaşındaki bir çocuğun, karaciğer kanserinin akciğerlerine ve kemiklerine yayıldığı ağır bir tablonun ardından deneysel CAR T hücresi tedavisiyle 12 ay... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T07:49+0300
2026-09-15T07:49+0300
2026-09-15T07:49+0300
sağlik
seattle
new england journal of medicine
washington üniversitesi
kanser
kanser tedavisi
kanser ilacı
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The New England Journal of Medicine'de yayımlanan vaka raporuna göre, 3 yaşındaki erkek çocuğa karaciğer kanserinin bir türü olan hepatoblastom teşhisi konuldu.İlk incelemelerde çocuğun karaciğerinin sol lobunda yaklaşık 11.2 x 9.6 x 7.1 santimetre büyüklüğünde bir tümör tespit edildi. Hastalığın akciğerlere yayıldığı, kemiklerde de metastaz şüphesi bulunduğu belirtildi.Çocuk üç kür kemoterapi gördü. Ardından karaciğerdeki ana tümör cerrahi müdahaleyle çıkarılırken, akciğerlerdeki kanserli dokular için de iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Ancak tüm bu müdahalelere rağmen hastalık kısa süre içinde yeniden ortaya çıktı ve akciğerlerde yeni bir tümör gelişti.Deneysel CAR T tedavisi uygulandıHastalığın hızlı şekilde geri dönmesinin ardından çocuk, CAR T hücresi tedavisinin hepatoblastomda ilk kez bir insanda test edildiği CARE çalışmasına dahil edildi.Tedavide çocuğun kendi bağışıklık sistemi hücreleri olan T hücreleri kullanıldı. Bu hücreler, karaciğer kanseri hücrelerinin yüzeyinde yüksek miktarda bulunan GPC3 adlı proteini tanıyıp hedefleyecek şekilde genetik olarak değiştirildi.Araştırmacılar ayrıca CAR T hücrelerinin vücutta daha uzun süre kalması ve tümör hücrelerini yok etme kapasitesinin artırılması amacıyla hücrelere interlökin-15 ve interlökin-21 adlı bağışıklık proteinlerini üretmelerini sağlayan genler ekledi.Çocuğa deneysel tedaviden iki doz verildi. İlk dozun ardından tümörün küçülmeye başladığı görüldü. Bu yanıt, görüntüleme sonuçlarının yanı sıra kandaki alfa-fetoprotein (AFP) seviyelerindeki düşüşle de desteklendi.İkinci doz ise ilk uygulamadan yaklaşık 8 hafta sonra verildi. Takip görüntülemelerinde, bazı kalıntı yara dokuları dışında aktif hastalığa işaret eden bulguya rastlanmadığı aktarıldı.12 ay boyunca hastalık belirtisi görülmediAraştırmacılar, tedavinin ardından çocuğun 12 ay boyunca hastalıksız kaldığını bildirdi. Seattle Çocuk Hastanesi ve Washington Üniversitesi'nden çocuk onkoloğu Andras Heczey, elde edilen sonucun, yeni CAR T hücrelerinin hepatoblastom tedavisinde güvenli ve etkili bir yöntem olabileceğine ilişkin kanıt sunduğunu belirtti.Ancak araştırmacılar, bunun tek bir hastaya ait vaka sonucu olduğuna dikkat çekti. Tedavinin güvenilirliği ve ne ölçüde etkili olduğunun anlaşılması için daha fazla hasta üzerinde yapılacak klinik çalışmalara ihtiyaç bulunuyor.
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seattle, new england journal of medicine, washington üniversitesi, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı
seattle, new england journal of medicine, washington üniversitesi, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı
3 yaşındaki çocuğun metastatik kanseri, deneysel tedavinin ardından tamamen geriledi
3 yaşındaki bir çocuğun, karaciğer kanserinin akciğerlerine ve kemiklerine yayıldığı ağır bir tablonun ardından deneysel CAR T hücresi tedavisiyle 12 ay boyunca hastalık belirtisi göstermediği bildirildi. Araştırmacılar, sonucun katı tümörlere yönelik bu tedavi yaklaşımı açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.
The New England Journal of Medicine'de yayımlanan vaka raporuna göre, 3 yaşındaki erkek çocuğa karaciğer kanserinin bir türü olan hepatoblastom teşhisi konuldu.
İlk incelemelerde çocuğun karaciğerinin sol lobunda yaklaşık 11.2 x 9.6 x 7.1 santimetre büyüklüğünde bir tümör tespit edildi. Hastalığın akciğerlere yayıldığı, kemiklerde de metastaz şüphesi bulunduğu belirtildi.
Çocuk üç kür kemoterapi gördü. Ardından karaciğerdeki ana tümör cerrahi müdahaleyle çıkarılırken, akciğerlerdeki kanserli dokular için de iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Ancak tüm bu müdahalelere rağmen hastalık kısa süre içinde yeniden ortaya çıktı ve akciğerlerde yeni bir tümör gelişti.
Deneysel CAR T tedavisi uygulandı
Hastalığın hızlı şekilde geri dönmesinin ardından çocuk, CAR T hücresi tedavisinin hepatoblastomda ilk kez bir insanda test edildiği CARE çalışmasına dahil edildi.
Tedavide çocuğun kendi bağışıklık sistemi hücreleri olan T hücreleri kullanıldı. Bu hücreler, karaciğer kanseri hücrelerinin yüzeyinde yüksek miktarda bulunan GPC3 adlı proteini tanıyıp hedefleyecek şekilde genetik olarak değiştirildi.
Araştırmacılar ayrıca CAR T hücrelerinin vücutta daha uzun süre kalması ve tümör hücrelerini yok etme kapasitesinin artırılması amacıyla hücrelere interlökin-15 ve interlökin-21 adlı bağışıklık proteinlerini üretmelerini sağlayan genler ekledi.
Çocuğa deneysel tedaviden iki doz verildi. İlk dozun ardından tümörün küçülmeye başladığı görüldü. Bu yanıt, görüntüleme sonuçlarının yanı sıra kandaki alfa-fetoprotein (AFP) seviyelerindeki düşüşle de desteklendi.
İkinci doz ise ilk uygulamadan yaklaşık 8 hafta sonra verildi. Takip görüntülemelerinde, bazı kalıntı yara dokuları dışında aktif hastalığa işaret eden bulguya rastlanmadığı aktarıldı.
12 ay boyunca hastalık belirtisi görülmedi
Araştırmacılar, tedavinin ardından çocuğun 12 ay boyunca hastalıksız kaldığını bildirdi. Seattle Çocuk Hastanesi ve Washington Üniversitesi'nden çocuk onkoloğu Andras Heczey, elde edilen sonucun, yeni CAR T hücrelerinin hepatoblastom tedavisinde güvenli ve etkili bir yöntem olabileceğine ilişkin kanıt sunduğunu belirtti.
Ancak araştırmacılar, bunun tek bir hastaya ait vaka sonucu olduğuna dikkat çekti. Tedavinin güvenilirliği ve ne ölçüde etkili olduğunun anlaşılması için daha fazla hasta üzerinde yapılacak klinik çalışmalara ihtiyaç bulunuyor.