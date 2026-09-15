https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/kocaelide-12-kisiyi-tamir-bahanesiyle-300-bin-lira-dolandirdi-supheli-tutuklandi-1108789908.html
Kocaeli'de 12 kişiyi tamir bahanesiyle 300 bin lira dolandırdı: Şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de 12 kişiyi tamir bahanesiyle 300 bin lira dolandırdı: Şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de beyaz eşya ve kombi tamiri yapma bahanesiyle 12 kişiden toplam 300 bin lira aldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T20:32+0300
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2026-09-15T20:32+0300
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kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü
polis
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
tamir
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İzmit, Başiskele, Derince ve Gebze ilçelerinde 12 kişinin beyaz eşya ve kombi tamiri bahanesiyle 300 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.Dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada polis ekipleri, kimliğini belirlediği U.T'yi Gebze'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/bakanlik-devreye-girdi-yarim-saatlik-tesisat-tamirine-18-bin-lira-alindi-fahis-fiyat-iade-edildi-1102430497.html
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gebze, kocaeli, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, polis, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, tamir
gebze, kocaeli, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, polis, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, tamir
Kocaeli'de 12 kişiyi tamir bahanesiyle 300 bin lira dolandırdı: Şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de beyaz eşya ve kombi tamiri yapma bahanesiyle 12 kişiden toplam 300 bin lira aldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İzmit, Başiskele, Derince ve Gebze ilçelerinde 12 kişinin beyaz eşya ve kombi tamiri bahanesiyle 300 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada polis ekipleri, kimliğini belirlediği U.T'yi Gebze'de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.