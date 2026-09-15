https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/kocaelide-12-kisiyi-tamir-bahanesiyle-300-bin-lira-dolandirdi-supheli-tutuklandi-1108789908.html

Kocaeli'de 12 kişiyi tamir bahanesiyle 300 bin lira dolandırdı: Şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de 12 kişiyi tamir bahanesiyle 300 bin lira dolandırdı: Şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de beyaz eşya ve kombi tamiri yapma bahanesiyle 12 kişiden toplam 300 bin lira aldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T20:32+0300

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dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

tamir

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İzmit, Başiskele, Derince ve Gebze ilçelerinde 12 kişinin beyaz eşya ve kombi tamiri bahanesiyle 300 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.Dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada polis ekipleri, kimliğini belirlediği U.T'yi Gebze'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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gebze, kocaeli, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, polis, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, tamir