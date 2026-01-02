Bakanlık devreye girdi: Yarım saatlik tesisat tamirine 18 bin lira alındı, fahiş fiyat iade edildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/bakanlik-devreye-girdi-yarim-saatlik-tesisat-tamirine-18-bin-lira-alindi-fahis-fiyat-iade-edildi-1102430497.html
İstanbul Esenler’de bir tesisatçının tıkanan tuvalet için yarım saatlik iş bedeli olarak 18 bin lira alması gündem olmuştu, Ticaret Bakanlığı devreye girdi... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Esenler’de yaşayan Ebru Yıldız, evindeki tuvalet tıkanıklığını açtırmak için internetten bulduğu bir tesisatçıyla anlaştı. İddiaya göre firma, Yıldız’ın fiyat sormasına rağmen önceden net bir ücret vermedi. Yaklaşık yarım saat süren tesisat tamirinin ardından 18 bin lira talep edilince Yıldız neye uğradığını şaşırdı. Ücretin yüksekliği nedeniyle panik yaşayan Yıldız, tesisatçıların evi terk etmemesi üzerine arkadaşından borç almak zorunda kaldı, tartışmaya bina sakinleri de tanık oldu.Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat alan tesisatçıya ulaştı ve fazla tahsil edilen tutar Yıldız'a iade edildi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
İstanbul Esenler’de yaşayan Ebru Yıldız, evindeki tuvalet tıkanıklığını açtırmak için internetten bulduğu bir tesisatçıyla anlaştı. İddiaya göre firma, Yıldız’ın fiyat sormasına rağmen önceden net bir ücret vermedi.
Yaklaşık yarım saat süren tesisat tamirinin ardından 18 bin lira talep edilince Yıldız neye uğradığını şaşırdı. Ücretin yüksekliği nedeniyle panik yaşayan Yıldız, tesisatçıların evi terk etmemesi üzerine arkadaşından borç almak zorunda kaldı, tartışmaya bina sakinleri de tanık oldu.
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat alan tesisatçıya ulaştı ve fazla tahsil edilen tutar Yıldız'a iade edildi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Esenler’de bir vatandaşımızdan tesisat hizmeti karşılığında fahiş bir bedel talep edildiğine ilişkin başvuru üzerine İl Ticaret Müdürlüğümüzce derhâl harekete geçilmiş; yerel kurumlarla sağlanan koordinasyon kapsamında, Esenler Belediyesi’nin de hassasiyeti ile, yapılan müdahale neticesinde vatandaşımızın mağduriyeti giderilmiş, fazla tahsil edilen tutarın iadesi sağlanmıştır.
Fahiş fiyat uygulamasına yönelen firma hakkında ise gerekli idari işlem başlatılmıştır.
Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve hakkını korumak; fırsatçılığa, keyfîliğe ve haksızlığa asla geçit vermemek konusundaki kararlılığımız tam ve kesindir."