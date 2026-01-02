https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/bakanlik-devreye-girdi-yarim-saatlik-tesisat-tamirine-18-bin-lira-alindi-fahis-fiyat-iade-edildi-1102430497.html

Bakanlık devreye girdi: Yarım saatlik tesisat tamirine 18 bin lira alındı, fahiş fiyat iade edildi

Bakanlık devreye girdi: Yarım saatlik tesisat tamirine 18 bin lira alındı, fahiş fiyat iade edildi

İstanbul Esenler’de bir tesisatçının tıkanan tuvalet için yarım saatlik iş bedeli olarak 18 bin lira alması gündem olmuştu, Ticaret Bakanlığı devreye girdi... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Esenler’de yaşayan Ebru Yıldız, evindeki tuvalet tıkanıklığını açtırmak için internetten bulduğu bir tesisatçıyla anlaştı. İddiaya göre firma, Yıldız’ın fiyat sormasına rağmen önceden net bir ücret vermedi. Yaklaşık yarım saat süren tesisat tamirinin ardından 18 bin lira talep edilince Yıldız neye uğradığını şaşırdı. Ücretin yüksekliği nedeniyle panik yaşayan Yıldız, tesisatçıların evi terk etmemesi üzerine arkadaşından borç almak zorunda kaldı, tartışmaya bina sakinleri de tanık oldu.Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat alan tesisatçıya ulaştı ve fazla tahsil edilen tutar Yıldız'a iade edildi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

