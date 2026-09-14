https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/kivanc-tatlitug-hakkinda-suc-duyurusu-iddiasi-avukati-insani-ve-vicdani-sorumluluk-diyerek-aciklama-1108745246.html

Kıvanç Tatlıtuğ hakkında suç duyurusu iddiası: Avukatı 'insani ve vicdani sorumluluk' diyerek açıklama yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ hakkında suç duyurusu iddiası: Avukatı 'insani ve vicdani sorumluluk' diyerek açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un evindeki temizlik için çatıya çıkan ve düşerek ağır yaralanan işçiyle ilgili ünlü isim hakkında suç duyurusunda bulunulduğu... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T10:59+0300

2026-09-14T10:59+0300

2026-09-14T10:59+0300

yaşam

kıvanç tatlıtuğ

suç duyurusu

kaçak işçilik

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Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken Türkmenistan uyruklu bir kişinin çatıdan düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili ünlü oyuncu hakkında adli süreç başladığı iddia edilmişti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Tatlıtuğ'un avukatı, "Konuyla ile ilgili müvekkilimiz hakkında yasa gereği bir soruşturma yürütülmemiştir. Müvekkilimiz, insani ve vicdani sorumluluk anlayışıyla olayın ilk gününden itibaren yaralanan kişinin ailesiyle iletişime geçmiş, hastane, bakım ve tedavi süreci ile masrafları ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiştir" açıklaması yaptı. Bilgisi, onayı ve izni olmadan getirdi İddialarla ilgili bir açıklama yapan Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Ateş, kaza sırasında Tatlıtuğ ve ailesinin şehir dışında olduğunu belirtirken, çalışmaların 4. gününde firma yetkilisinin yevmiye usulü çalışan bir kişiyi, müvekkilimin veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmaksızın çalışma alanına getirdiğini söyledi. Firma yetkilisinin de bu hususu emniyette verdiği ifadesinde de açıkça belirtiğini söyleyen Avukat Ateş şunları dile getirdi: Tatlıtuğ, hastane, bakım ve tedavi süreci masraflarıyla ilgilendi"Konu ile ilgili müvekkilimiz hakkında yasa gereği bir soruşturma yürütülmemiştir. Müvekkilimiz, insani ve vicdani sorumluluk anlayışıyla olayın ilk gününden itibaren yaralanan kişinin ailesiyle iletişime geçmiş, hastane, bakım ve tedavi süreci ile masrafları ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiştir. Bu ilgi ve desteği halen devam etmektedir. Firma yetkilisi, Atilla A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup hukuki süreç tarafımızca yakından takip edilmektedir. Söz konusu olaya sebebiyet verenler hakkında ayrıca şikayette bulunulacağını ve dava açılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/halit-yukayin-olumuyle-ilgili-davada-unlu-oyuncu-kivanc-tatlitug-ifade-verdi-1103768191.html

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kıvanç tatlıtuğ, suç duyurusu, kaçak işçilik