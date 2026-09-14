https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/kivanc-tatlitug-hakkinda-suc-duyurusu-iddiasi-avukati-insani-ve-vicdani-sorumluluk-diyerek-aciklama-1108745246.html
Kıvanç Tatlıtuğ hakkında suç duyurusu iddiası: Avukatı 'insani ve vicdani sorumluluk' diyerek açıklama yaptı
Kıvanç Tatlıtuğ hakkında suç duyurusu iddiası: Avukatı 'insani ve vicdani sorumluluk' diyerek açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un evindeki temizlik için çatıya çıkan ve düşerek ağır yaralanan işçiyle ilgili ünlü isim hakkında suç duyurusunda bulunulduğu... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T10:59+0300
2026-09-14T10:59+0300
2026-09-14T10:59+0300
yaşam
kıvanç tatlıtuğ
suç duyurusu
kaçak işçilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100509036_0:20:1243:719_1920x0_80_0_0_79d0c59c40a02e3135c2219a006f3ccb.jpg
Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken Türkmenistan uyruklu bir kişinin çatıdan düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili ünlü oyuncu hakkında adli süreç başladığı iddia edilmişti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Tatlıtuğ'un avukatı, "Konuyla ile ilgili müvekkilimiz hakkında yasa gereği bir soruşturma yürütülmemiştir. Müvekkilimiz, insani ve vicdani sorumluluk anlayışıyla olayın ilk gününden itibaren yaralanan kişinin ailesiyle iletişime geçmiş, hastane, bakım ve tedavi süreci ile masrafları ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiştir" açıklaması yaptı. Bilgisi, onayı ve izni olmadan getirdi İddialarla ilgili bir açıklama yapan Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Ateş, kaza sırasında Tatlıtuğ ve ailesinin şehir dışında olduğunu belirtirken, çalışmaların 4. gününde firma yetkilisinin yevmiye usulü çalışan bir kişiyi, müvekkilimin veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmaksızın çalışma alanına getirdiğini söyledi. Firma yetkilisinin de bu hususu emniyette verdiği ifadesinde de açıkça belirtiğini söyleyen Avukat Ateş şunları dile getirdi: Tatlıtuğ, hastane, bakım ve tedavi süreci masraflarıyla ilgilendi"Konu ile ilgili müvekkilimiz hakkında yasa gereği bir soruşturma yürütülmemiştir. Müvekkilimiz, insani ve vicdani sorumluluk anlayışıyla olayın ilk gününden itibaren yaralanan kişinin ailesiyle iletişime geçmiş, hastane, bakım ve tedavi süreci ile masrafları ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiştir. Bu ilgi ve desteği halen devam etmektedir. Firma yetkilisi, Atilla A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup hukuki süreç tarafımızca yakından takip edilmektedir. Söz konusu olaya sebebiyet verenler hakkında ayrıca şikayette bulunulacağını ve dava açılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/halit-yukayin-olumuyle-ilgili-davada-unlu-oyuncu-kivanc-tatlitug-ifade-verdi-1103768191.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100509036_0:0:1243:933_1920x0_80_0_0_8137b136b6d00f884d563707129e75fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kıvanç tatlıtuğ, suç duyurusu, kaçak işçilik
kıvanç tatlıtuğ, suç duyurusu, kaçak işçilik
Kıvanç Tatlıtuğ hakkında suç duyurusu iddiası: Avukatı 'insani ve vicdani sorumluluk' diyerek açıklama yaptı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un evindeki temizlik için çatıya çıkan ve düşerek ağır yaralanan işçiyle ilgili ünlü isim hakkında suç duyurusunda bulunulduğu iddia edilmişti. Oyuncunun avukatı bu iddiaları yalanladı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken Türkmenistan uyruklu bir kişinin çatıdan düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili ünlü oyuncu hakkında adli süreç başladığı iddia edilmişti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Tatlıtuğ'un avukatı, "Konuyla ile ilgili müvekkilimiz hakkında yasa gereği bir soruşturma yürütülmemiştir. Müvekkilimiz, insani ve vicdani sorumluluk anlayışıyla olayın ilk gününden itibaren yaralanan kişinin ailesiyle iletişime geçmiş, hastane, bakım ve tedavi süreci ile masrafları ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiştir" açıklaması yaptı.
Bilgisi, onayı ve izni olmadan getirdi
İddialarla ilgili bir açıklama yapan Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Ateş, kaza sırasında Tatlıtuğ ve ailesinin şehir dışında olduğunu belirtirken, çalışmaların 4. gününde firma yetkilisinin yevmiye usulü çalışan bir kişiyi, müvekkilimin veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmaksızın çalışma alanına getirdiğini söyledi. Firma yetkilisinin de bu hususu emniyette verdiği ifadesinde de açıkça belirtiğini söyleyen Avukat Ateş şunları dile getirdi:
Tatlıtuğ, hastane, bakım ve tedavi süreci masraflarıyla ilgilendi
"Konu ile ilgili müvekkilimiz hakkında yasa gereği bir soruşturma yürütülmemiştir. Müvekkilimiz, insani ve vicdani sorumluluk anlayışıyla olayın ilk gününden itibaren yaralanan kişinin ailesiyle iletişime geçmiş, hastane, bakım ve tedavi süreci ile masrafları ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiştir. Bu ilgi ve desteği halen devam etmektedir. Firma yetkilisi, Atilla A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup hukuki süreç tarafımızca yakından takip edilmektedir. Söz konusu olaya sebebiyet verenler hakkında ayrıca şikayette bulunulacağını ve dava açılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."