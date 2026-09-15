https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bakan-tekinden-cep-telefonu-aciklamasi-biraz-abartan-ogretmenlerimiz-vardi-uyarida-bulunduk-1108772657.html

Bakan Tekin'den 'cep telefonu' açıklaması: 'Biraz abartan öğretmenlerimiz vardı, uyarıda bulunduk'

Bakan Tekin'den 'cep telefonu' açıklaması: 'Biraz abartan öğretmenlerimiz vardı, uyarıda bulunduk'

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılının ardından yaptığı açıklamada, "PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi"... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T10:57+0300

2026-09-15T10:57+0300

2026-09-15T10:57+0300

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından AA Editör Masası’nda eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, öğretmenlerin derste cep telefonu kullanımı, Türkiye’deki derslik ve öğretmen sayıları, PISA ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında değerlendirmeler yaptı.Tekin, bazı öğretmenlerin sınıfta cep telefonu kullanımını artırdığını belirterek, bu konuda uyarıda bulunduklarını söyledi.Öğretmenlere cep telefonu uyarısıBakan Tekin, öğretmenlerin ders sırasında cep telefonu kullanımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk."'Şu an 760 bine yakın dersliğimiz var'Türkiye’deki derslik sayısına ilişkin verileri de paylaşan Tekin, 2002’de yaklaşık 357 bin olan derslik sayısının bugün 760 bine yaklaştığını belirtti.Tekin, doğal afetlerde yıkılan veya ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yenilenen okullara da değinerek şöyle konuştu:"Bakın, 2002 yılında Türkiye'de yaklaşık 357 bin dersliğimiz var. 357 bin sınıfımız var. Şöyle bakalım. Bu 357 bin. Türkiye, doğal afetlerin yoğun yaşandığı, özellikle depremin yoğun yaşandığı bir deprem ülkesi. Depremde yıkılan okullarımız, başka doğal felaketlerde kaybettiğimiz dersliklerimiz ve ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkıp yeniden yaptığımız derslikleri düşündüğümüzde, bu 357 bin dersliğin yaklaşık yarısının bu şekilde kaybolduğunu varsayalım. Elimizde 150-200 bin civarında önceden kalan bir derslik var. Şimdi, biraz önce söylediğim parametre doğrultusunda ilk yaptığımız şey, derslik sayısını arttırıp çocuklarımızın bir sırada üç kişi, dört kişinin oturduğu bir sınıf değil, rahat, notunu tutabildiği, öğretmenini dinleyebildiği müreffeh ortamlar oluşturmak. Şu an 760 bine yakın dersliğimiz var.Tekin öğretmen sayısına ilişkin rakamları paylaştıÖğretmen başına düşen öğrenci sayısının eğitimin niteliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Tekin, sistemde kayıtlı öğretmenlerin yüzde 80’inin AK Parti iktidarları döneminde atandığını söyledi.Tekin açıklamasını şöyle sürdürdü:"Önemli konu, eğitimin niteliği açısından öğretmen sayısı önemli. Yani bir öğretmenin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı eğer 30-40'lı rakamlarla ifade ediliyorsa, eğer o öğretmen arkadaşımızın o sınıfta öğrencilerle o ilişkiyi kurma ihtimali yok. Dolayısıyla ne yaptık? Yaklaşık şu an sistemde kayıtlı olan öğretmen arkadaşlarımızın yüzde 80'i AK Parti iktidarları döneminde atandı. O gün 500 bin civarında öğretmenimiz varken, 540 bin öğretmenimiz varken 2002 yılında, bugün 1 milyon 260 bin, özel okuldaki öğretmenlerle beraber öğretmenimiz var. Şimdi bu rakamlar çok önemli rakamlar. Yani öğretmen sayısı arttı, altyapı düzeldi ve bu PISA skorlarına olumlu yansıdı. Sadece bunlar değil. Devam ediyorum, birkaç şey daha. Çünkü burası önemli. Yani şöyle bir megalomani içerisinde değilim. Yani biz bunu son bir yılda, iki yılda düzelttik vesaire şeyin içerisinde değil. 2001'den itibaren atılan bu adımlar."Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli açıklamasıBakan Tekin, müfredatın seyreltilmesi ve öğrencilerin edindikleri bilgiyi günlük yaşamda kullanabilmelerinin hedeflenmesi konusunda da açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin 2024’te hayata geçirildiğini hatırlattı.Tekin şunları söyledi:"Peyderpey, kademeli bir biçimde, tedricen müfredatı seyreltme sürecine girdik ve müfredatın bilgi odaklı olmaktan ziyade, uluslararası mekanizmaların eriştiği sistematiğe uygun bir biçimde ve de çocuklarımızın bilgiye erişimi bu kadar kolay olduğu bir dönemde, bilgiye erişmeyi değil, eriştikleri bilgiyi gündelik hayatta ve toplumsal yaşamlarında kullanabilecekleri hâle dönüştürmek gerekir. Şimdi bunun biz çalışmasını başlattık o tarihlerde. Dedik ki bu müfredatı buna göre revize etmemiz lazım. Dolayısıyla 2024 yılında hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu iki parametre açısından çok önemliydi. Bunu o zaman da yayınlarımızda söyledim. Ben dedim ki, bakın, bunu değiştirdiğimizde çocuklarımızın, yani birer bilgi yüküne dönüştürüldüğü, sadece bilgi vermek, bilgiyi ezberletmek yerine kendilerine verilen bilgiyi analitik bir biçimde değerlendirebileceği ve gündelik yaşam becerisine dönüştürebileceği hâle getirirsek eğer, biz eğitim sistemimizde başarılı olacağız. Bununla beraber, eğitim sistemimizin içerisindeki bilgi yükünü azaltabilirsek eğer, müfredatta öğretmenimiz de başarılı olacak, sistem de başarılı olacak. Bunu da çok detaylı bir biçimde, bunlar hep konuştuk. Dolayısıyla bu PISA skorlarıyla ilgili önemli adımlardan bir tanesi bu."PISA sınavlarına ilişkin açıklamaTekin, PISA uygulamalarına ilişkin okulların ve öğrencilerin Bakanlık tarafından belirlenmediğini ifade ederek şunları kaydetti:"PISA konusunda ne okulları ne öğrencileri tespit ettik. Kendilerinin tespit ettiği steril bir ortamda sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık."

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