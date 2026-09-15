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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/arap-koalisyonu-husilerin-suudi-arabistana-duzenledigi-iha-saldirilarinda-13-kisi-yaralandi-1108765559.html
Arap Koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği İHA saldırılarında 13 kişi yaralandı
Arap Koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği İHA saldırılarında 13 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan, Husilerin füze ve İHA saldırılarıyla Hamis Muşayt, Ebha ve Taif'i hedef aldığını bildirdi. Saldırılarda 13 sivil yaralandı, konut ve araçlarda... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T03:27+0300
2026-09-15T03:27+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan
husiler
arap koalisyonu
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil altyapı ve sivilleri hedef aldığını öne sürdü.Maliki'nin açıklamalarına göre, Hamis Muşayt, Ebha ve Taif kentlerine füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda 13 sivil yaralandığı, ayrıca 7 ev ve 2 araçta hasar meydana geldi.Koalisyon Sözcüsü Maliki, Husilerin saldırılarını engellemek amacıyla gerekli adımların atılacağını belirterek, Koalisyon Güçleri'nin düşmanca saldırıları caydırmak ve bunlarla mücadele etmek için tüm operasyonel önlemleri alacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/abd-hazine-bakanligi-iran-konusunda-kuresel-finans-kuruluslariyla-toplantilar-duzenlenecek-1108765296.html
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ortadoğu, suudi arabistan, husiler, arap koalisyonu
ortadoğu, suudi arabistan, husiler, arap koalisyonu

Arap Koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği İHA saldırılarında 13 kişi yaralandı

03:27 15.09.2026
© AP Photo / Amr NabilSuudi Arabistan
Suudi Arabistan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AP Photo / Amr Nabil
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Suudi Arabistan, Husilerin füze ve İHA saldırılarıyla Hamis Muşayt, Ebha ve Taif'i hedef aldığını bildirdi. Saldırılarda 13 sivil yaralandı, konut ve araçlarda hasar oluştu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil altyapı ve sivilleri hedef aldığını öne sürdü.
Maliki'nin açıklamalarına göre, Hamis Muşayt, Ebha ve Taif kentlerine füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda 13 sivil yaralandığı, ayrıca 7 ev ve 2 araçta hasar meydana geldi.
Koalisyon Sözcüsü Maliki, Husilerin saldırılarını engellemek amacıyla gerekli adımların atılacağını belirterek, Koalisyon Güçleri'nin düşmanca saldırıları caydırmak ve bunlarla mücadele etmek için tüm operasyonel önlemleri alacağını vurguladı.
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