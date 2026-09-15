https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iranli-ust-duzey-guvenlik-yetkilisi-sartlarimiz-yerine-getirilene-kadar-gorusme-yok-1108768870.html

İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi: Şartlarımız yerine getirilene kadar görüşme yok

İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi: Şartlarımız yerine getirilene kadar görüşme yok

Sputnik Türkiye

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereye açık olduklarına ilişkin açıklamasına yanıt vererek... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T08:54+0300

2026-09-15T08:54+0300

2026-09-15T08:54+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

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i̇ran

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakerelere açık olduklarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın yeniden müzakere mesajı vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Trump'ın açıklamalarına güvenilmemesi gerektiğini savunan Rızai, "ABD Başkanının 'müzakere yok'tan 'konuşmaya hazırız'a kadar karışık mesajlarına aldanmayın" ifadelerini kullandı.Rızai, İran ile ABD arasındaki mevcut dengelerin değiştiğini belirterek, "Petrol ve boğazlarla ilgili dengeler değişti. Durumu kurtarmaya çalışmak, yaklaşan şeyi durdurmaya yetmeyecek" dedi.İranlı yetkili, ülkesinin müzakerelere dönmesi konusunda ise net bir tutum ortaya koyarak, "İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok. Nokta!" ifadelerini kullandı.İran'ın müzakere için şartlarıSon haftalarda İran ile görüşmeyeceklerini söyleyen Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'nin müzakerelere açık olduğunu belirtmişti. İranlı yetkililer ise Washington ile müzakerelerin yeniden başlaması için bazı şartların yerine getirilmesini talep ediyor.Bu şartlar arasında ABD'nin ablukayı ve ekonomik baskıları kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan ile Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması bulunuyor. Tahran yönetimi, söz konusu şartların 17 Haziran'da iki ülke arasında imzalanan mutabakatta yer aldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-hurmuz-bogazinin-batisinda-mq-1-tipi-iha-dusuruldu-1108766871.html

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