https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iranli-ust-duzey-guvenlik-yetkilisi-sartlarimiz-yerine-getirilene-kadar-gorusme-yok-1108768870.html
İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi: Şartlarımız yerine getirilene kadar görüşme yok
İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi: Şartlarımız yerine getirilene kadar görüşme yok
Sputnik Türkiye
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereye açık olduklarına ilişkin açıklamasına yanıt vererek... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T08:54+0300
2026-09-15T08:54+0300
2026-09-15T08:54+0300
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i̇ran
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakerelere açık olduklarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın yeniden müzakere mesajı vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Trump'ın açıklamalarına güvenilmemesi gerektiğini savunan Rızai, "ABD Başkanının 'müzakere yok'tan 'konuşmaya hazırız'a kadar karışık mesajlarına aldanmayın" ifadelerini kullandı.Rızai, İran ile ABD arasındaki mevcut dengelerin değiştiğini belirterek, "Petrol ve boğazlarla ilgili dengeler değişti. Durumu kurtarmaya çalışmak, yaklaşan şeyi durdurmaya yetmeyecek" dedi.İranlı yetkili, ülkesinin müzakerelere dönmesi konusunda ise net bir tutum ortaya koyarak, "İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok. Nokta!" ifadelerini kullandı.İran'ın müzakere için şartlarıSon haftalarda İran ile görüşmeyeceklerini söyleyen Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'nin müzakerelere açık olduğunu belirtmişti. İranlı yetkililer ise Washington ile müzakerelerin yeniden başlaması için bazı şartların yerine getirilmesini talep ediyor.Bu şartlar arasında ABD'nin ablukayı ve ekonomik baskıları kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan ile Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması bulunuyor. Tahran yönetimi, söz konusu şartların 17 Haziran'da iki ülke arasında imzalanan mutabakatta yer aldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-hurmuz-bogazinin-batisinda-mq-1-tipi-iha-dusuruldu-1108766871.html
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ortadoğu, donald trump, i̇ran, abd, gazze, i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi
ortadoğu, donald trump, i̇ran, abd, gazze, i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi
İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi: Şartlarımız yerine getirilene kadar görüşme yok
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereye açık olduklarına ilişkin açıklamasına yanıt vererek, 'İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok' dedi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakerelere açık olduklarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın yeniden müzakere mesajı vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump'ın açıklamalarına güvenilmemesi gerektiğini savunan Rızai, "ABD Başkanının 'müzakere yok'tan 'konuşmaya hazırız'a kadar karışık mesajlarına aldanmayın" ifadelerini kullandı.
Rızai, İran ile ABD arasındaki mevcut dengelerin değiştiğini belirterek, "Petrol ve boğazlarla ilgili dengeler değişti. Durumu kurtarmaya çalışmak, yaklaşan şeyi durdurmaya yetmeyecek" dedi.
İranlı yetkili, ülkesinin müzakerelere dönmesi konusunda ise net bir tutum ortaya koyarak, "İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok. Nokta!" ifadelerini kullandı.
İran'ın müzakere için şartları
Son haftalarda İran ile görüşmeyeceklerini söyleyen Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'nin müzakerelere açık olduğunu belirtmişti. İranlı yetkililer ise Washington ile müzakerelerin yeniden başlaması için bazı şartların yerine getirilmesini talep ediyor.
Bu şartlar arasında ABD'nin ablukayı ve ekonomik baskıları kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan ile Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması bulunuyor. Tahran yönetimi, söz konusu şartların 17 Haziran'da iki ülke arasında imzalanan mutabakatta yer aldığını belirtti.