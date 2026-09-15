https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iranda-yolcu-ucagi-havada-parcalanmaya-basladi-yolcular-buyuk-panik-yasadi-1108791369.html
İran'da yolcu uçağı havada parçalanmaya başladı: Yolcular büyük panik yaşadı
İran'da yolcu uçağı havada parçalanmaya başladı: Yolcular büyük panik yaşadı
Sputnik Türkiye
İran'da Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra tekerleklerinden biri yerinden çıktı, pilot motor arızası bildirdi. Şiddetli şekilde sallanan... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T22:33+0300
2026-09-15T22:33+0300
2026-09-15T22:33+0300
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İran'da bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağında, Meşhed'den Kirmanşah'a yapılan uçuş sırasında acil durum yaşandı.Kalkıştan kısa süre sonra Boeing 737 tipi uçağın tekerleklerinden biri yerinden çıkarken, pilot motor arızası bildirdi.Uçak daha sonra şiddetli şekilde sallanmaya başladı. Üst bagaj bölmelerindeki eşyalar düşerken, yolcular büyük yaşadı.Uçak, bunun üzerine Meşhed Havalimanı'na acil iniş yaptı. İlk bilgilere göre olayda yaralanan olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/yine-boeing-yine-havada-panik-yolcu-ucagi-10-dakikada-27-bin-fit-alcaldi-1108679806.html
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ortadoğu, i̇ran, boeing 737, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak kazaları
ortadoğu, i̇ran, boeing 737, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak kazaları
İran'da yolcu uçağı havada parçalanmaya başladı: Yolcular büyük panik yaşadı
İran'da Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra tekerleklerinden biri yerinden çıktı, pilot motor arızası bildirdi. Şiddetli şekilde sallanan uçak, Meşhed Havalimanı'na acil iniş yaparken olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
İran'da bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağında, Meşhed'den Kirmanşah'a yapılan uçuş sırasında acil durum yaşandı.
Kalkıştan kısa süre sonra Boeing 737 tipi uçağın tekerleklerinden biri yerinden çıkarken, pilot motor arızası bildirdi.
Uçak daha sonra şiddetli şekilde sallanmaya başladı. Üst bagaj bölmelerindeki eşyalar düşerken, yolcular büyük yaşadı.
Uçak, bunun üzerine Meşhed Havalimanı'na acil iniş yaptı. İlk bilgilere göre olayda yaralanan olmadı.