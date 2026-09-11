https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/yine-boeing-yine-havada-panik-yolcu-ucagi-10-dakikada-27-bin-fit-alcaldi-1108679806.html

Yine Boeing yine havada panik: Yolcu uçağı 10 dakikada 27 bin fit alçaldı

Yine Boeing yine havada panik: Yolcu uçağı 10 dakikada 27 bin fit alçaldı

Sputnik Türkiye

Los Angeles'tan Salt Lake City'ye giden Delta Air Lines uçağında kabin basıncı sorunu yaşandı. Oksijen maskelerinin açıldığı Boeing 737-900ER, güvenli irtifaya... 11.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-11T07:06+0300

2026-09-11T07:06+0300

2026-09-11T07:09+0300

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ABD'de 6 Eylül'de Los Angeles'tan Salt Lake City'ye gitmek üzere havalanan Delta Air Lines'a ait Boeing 737-900ER tipi yolcu uçağında, uçuş sırasında beklenmedik bir kabin basınçlandırma sorunu meydana geldi.Sorunun fark edilmesinin ardından uçuş ekibi acil durum prosedürlerini uygulamaya başladı. Uçak yaklaşık 10 dakika içerisinde 27 bin fit irtifa kaybederek daha güvenli bir yüksekliğe alçaldı ve Las Vegas'a yönlendirildi.Uçaktaki yolcular, olay sırasında kabindeki oksijen maskelerinin otomatik olarak açıldığını ve uçağın hızla alçalmaya başladığını anlattı.10 dakikada 27 bin fit alçaldıUçağın kısa süre içerisinde gerçekleştirdiği yaklaşık 27 bin fitlik alçalma, yolcular açısından olayın en dikkat çekici anlarından biri oldu.Bir yolcu, kabin ekibinin de kendi oksijen maskelerini kullanmak zorunda kaldığını ve bu nedenle yolcularla net şekilde iletişim kurmakta zorlandığını söyledi.Yaşananları "oldukça korkutucu" olarak nitelendiren yolcu, ani irtifa değişiminin uçaktaki endişeyi artırdığını aktardı.Oksijen maskeleri neden açıldı?Uçaklarda kabin basıncının belirli seviyelerin altına düşmesi durumunda yolcuların yeterli oksijen alabilmesi amacıyla oksijen maskeleri devreye giriyor.Delta Air Lines sözcüsü de uçuş ekibinin aldığı karara ilişkin yaptığı açıklamada, pilotların eğitimleri ve belirlenmiş prosedürler doğrultusunda hareket ederek uçağı güvenli bir irtifaya indirdiğini belirtti.Emekli ABD Donanma pilotu Matthew Buckley ise bu tür basınçlandırma olaylarının ABD'deki ticari uçuşlarda son derece nadir görüldüğünü ifade etti.Rota değişti, uçak Las Vegas'a yöneldiKabin basıncı sorununun ardından pilotlar, Salt Lake City'ye devam etmek yerine Las Vegas'a acil iniş yapma kararı aldı.Boeing 737-900ER, Harry Reid Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde indi. Yolcuların uçaktan normal prosedürlerle tahliye edildiği bildirildi.Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.Delta'dan ilk açıklamaDelta Air Lines, mürettebatın yaşanan basınçlandırma sorununun ardından eğitim ve güvenlik prosedürlerini uyguladığını açıkladı.Şirket, uçuş ekibinin uçağı güvenli bir yüksekliğe indirdiğini ve ardından Las Vegas'a yönlendirdiğini belirtti.Kabin basıncının neden kaybedildiğine ve uçakta teknik olarak hangi sorunun meydana geldiğine ilişkin ise mevcut açıklamada ayrıntılı bilgi verilmedi.

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