https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/iran-devrim-muhafizlari-duyurdu-hurmuz-bogazinda-mq-1-tipi-iha-dusuruldu-1108742723.html
İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi İHA düşürüldü
İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde tespit edilen MQ-1 tipi insansız hava aracının hava savunma sistemi tarafından vurularak düşürüldüğünü... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T10:16+0300
2026-09-14T10:16+0300
2026-09-14T10:16+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇ran
hürmüz boğazı
hürmüzgan
fars haber ajansı
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde MQ-1 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.Fars Haber Ajansı'nın, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı habere göre, İHA İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vuruldu.İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, operasyonun İran'ın entegre hava savunma ağı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.İran'a ait ticari gemi hedef alınmıştıİran devlet televizyonu, dün İran'a ait bir ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında hedef alınması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtmişti.Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası Kaymakamı Hüseyin Emir Teymuri, İran'a ait ticari geminin sabah saatlerinde Hengam Adası ile Keşm Adası'ndaki Şib Deraz kıyısı açıklarında saldırıya uğradığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/hurmuz-bogazinda-kritik-gemi-saldirisi-irana-ait-gemide-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1108724228.html
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ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, hürmüzgan , fars haber ajansı
ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, hürmüzgan , fars haber ajansı
İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi İHA düşürüldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde tespit edilen MQ-1 tipi insansız hava aracının hava savunma sistemi tarafından vurularak düşürüldüğünü açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde MQ-1 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Fars Haber Ajansı'nın, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı habere göre, İHA İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vuruldu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, operasyonun İran'ın entegre hava savunma ağı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
MQ-1 tipi İHA nedir?
ABD tarafından 1990'lı yıllarda geliştirilen MQ-1 tipi İHA'lar, başlangıçta gözlem ve ileri keşif görevleri için tasarlanmıştı. Daha sonraki süreçte hava araçlarına gelişmiş kamera sistemleri ve füzeler de entegre edildi.
İran'a ait ticari gemi hedef alınmıştı
İran devlet televizyonu, dün İran'a ait bir ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında hedef alınması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtmişti.
Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası Kaymakamı Hüseyin Emir Teymuri, İran'a ait ticari geminin sabah saatlerinde Hengam Adası ile Keşm Adası'ndaki Şib Deraz kıyısı açıklarında saldırıya uğradığını söylemişti.