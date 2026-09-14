https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/iran-devrim-muhafizlari-duyurdu-hurmuz-bogazinda-mq-1-tipi-iha-dusuruldu-1108742723.html

İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi İHA düşürüldü

İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde tespit edilen MQ-1 tipi insansız hava aracının hava savunma sistemi tarafından vurularak düşürüldüğünü... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T10:16+0300

2026-09-14T10:16+0300

2026-09-14T10:16+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇ran

hürmüz boğazı

hürmüzgan

fars haber ajansı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde MQ-1 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.Fars Haber Ajansı'nın, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı habere göre, İHA İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vuruldu.İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, operasyonun İran'ın entegre hava savunma ağı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.İran'a ait ticari gemi hedef alınmıştıİran devlet televizyonu, dün İran'a ait bir ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında hedef alınması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtmişti.Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası Kaymakamı Hüseyin Emir Teymuri, İran'a ait ticari geminin sabah saatlerinde Hengam Adası ile Keşm Adası'ndaki Şib Deraz kıyısı açıklarında saldırıya uğradığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/hurmuz-bogazinda-kritik-gemi-saldirisi-irana-ait-gemide-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1108724228.html

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ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, hürmüzgan , fars haber ajansı