https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/inter-duyurdu-hakan-calhanoglu-bir-sure-forma-giyemeyecek-1108792142.html
Inter duyurdu: Hakan Çalhanoğlu bir süre forma giyemeyecek
Inter duyurdu: Hakan Çalhanoğlu bir süre forma giyemeyecek
Sputnik Türkiye
Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç kasında gerilme olduğu ve bir süre forma giyemeyeceği bildirildi. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T23:13+0300
2026-09-15T23:13+0300
2026-09-15T23:18+0300
spor
hakan çalhanoğlu
udinese
inter
i̇talya 1. futbol ligi (serie a)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094418406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_316a6b05fda55a07ac85bad3a7d7f413.jpg
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuna dair futbol kulübünden yazılı bir açıklama yapıldı.32 yaşındaki milli futbolcunun Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde tıbbi testlerden geçtiği belirtilerek, "Testler, sağ uyluk iç kasında bir gerilme olduğunu ortaya koydu. Durumu önümüzdeki günlerde değerlendirilecek" ifadeleri kullanıldı.La Gazzetta dello Sport gazetesi de Inter'in dün akşam Udinese'yi 5-3 yendiği karşılaşmada da Çalhanoğlu'nun kadroda sakatlığı sebebiyle yer almadığını hatırlatarak, milli oyuncunun 19 Eylül'de Serie A'nın 5. hafta müsabakasını da kaçıracağını yazdı.Gazetenin haberinde, Çalhanoğlu'nun tedavi süreci dolayısıyla A Milli Takım'ın maçlarını da kaçıracağı ve yeşil sahalara milli aradan sonra dönmesinin beklendiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/trabzonsporun-yeni-hocasi-belli-oldu-taraftarlar-coskuyla-karsiladi-1108791007.html
udinese
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094418406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bb9a8650c565644392cab78d3d12606.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan çalhanoğlu, udinese, inter, i̇talya 1. futbol ligi (serie a)
hakan çalhanoğlu, udinese, inter, i̇talya 1. futbol ligi (serie a)
Inter duyurdu: Hakan Çalhanoğlu bir süre forma giyemeyecek
23:13 15.09.2026 (güncellendi: 23:18 15.09.2026)
Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç kasında gerilme olduğu ve bir süre forma giyemeyeceği bildirildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuna dair futbol kulübünden yazılı bir açıklama yapıldı.
32 yaşındaki milli futbolcunun Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde tıbbi testlerden geçtiği belirtilerek, "Testler, sağ uyluk iç kasında bir gerilme olduğunu ortaya koydu. Durumu önümüzdeki günlerde değerlendirilecek" ifadeleri kullanıldı.
La Gazzetta dello Sport gazetesi de Inter'in dün akşam Udinese'yi 5-3 yendiği karşılaşmada da Çalhanoğlu'nun kadroda sakatlığı sebebiyle yer almadığını hatırlatarak, milli oyuncunun 19 Eylül'de Serie A'nın 5. hafta müsabakasını da kaçıracağını yazdı.
Gazetenin haberinde, Çalhanoğlu'nun tedavi süreci dolayısıyla A Milli Takım'ın maçlarını da kaçıracağı ve yeşil sahalara milli aradan sonra dönmesinin beklendiği ifade edildi.