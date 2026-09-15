https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/hayden-panettierenin-eski-sevgilisi-gozaltina-alindi-polis-kiz-arkadasimin-olumunu-sizdirdi-1108771470.html

Hayden Panettiere'nin eski sevgilisi gözaltına alındı: 'Polis, kız arkadaşımın ölümünü sızdırdı'

Hayden Panettiere'nin eski sevgilisi gözaltına alındı: 'Polis, kız arkadaşımın ölümünü sızdırdı'

Sputnik Türkiye

Oyuncu Hayden Panettiere'nin eski sevgilisi Brian Hickerson, ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki bir barda çıkan olayın ardından polis tarafından kelepçelendi... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T10:05+0300

2026-09-15T10:05+0300

2026-09-15T10:05+0300

yaşam

hayden panettiere

güney carolina

abd

los angeles

abd uyuşturucu ile mücadele i̇daresi (dea)

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Oyuncu Hayden Panettiere'nin eski sevgilisi Brian Hickerson, Güney Carolina'da bir barda çıkan tartışmanın ardından polis tarafından kelepçelendi. Hickerson'ın olay sırasında polislere, "Kız arkadaşım öldüğünde polis bunu sızdırdı" dediği belirtildi.ABD basınında yer alan haberlere göre Hickerson ve kardeşi Zach, Greenville kentindeki Wild Wing Cafe'de çıkan bir olayın ardından polis müdahalesiyle karşılaştı. Brian Hickerson'ın bir bar taburesini fırlattığının bildirilmesi üzerine polis çağrıldı.Sosyal medyada yayılan görüntülerde Hickerson'ın yerde otururken görülürken, Greenville Polis Departmanı ekiplerinin ellerini arkasından kelepçelendi. Olayın ardından Brian Hickerson serbest bırakılırken, kardeşi Zach Hickerson'ın kamu düzenini bozma suçlamasıyla gözaltına alındığı aktarıldı.Panettiere'nin ölümü soruşturuluyorHayden Panettiere, 16 Ağustos'ta Greenville'deki bir apartman dairesinde 36 yaşında hayatını kaybetmişti. Oyuncunun ölüm nedeni henüz belirlenmedi.Panettiere'nin ölümünün ardından yapılan otopside vücudunda herhangi bir travma izine rastlanmadığı bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma yürütürken, ölümün arkasında suç teşkil eden bir durum bulunup bulunmadığının da araştırıldığı belirtildi.Brian ve Zach Hickerson, Panettiere'yi evde bilinçsiz halde bulduklarını ve 911'i aradıklarını söyledi. Zach Hickerson, Brian'ın Panettiere'ye opioid aşırı dozlarının etkilerini tersine çevirmek amacıyla kullanılan Narcan adlı ilacı verdiğini öne sürdü.Polis raporuna göre Brian Hickerson, Panettiere'ye ait olduğu belirtilen bir ilaç poşetini de soruşturma ekibine teslim etti. Raporda ilaçların isimlerinin gizlendiği aktarıldı.Hickerson, ölümün ardından avukatı aracılığıyla yaptığı ilk açıklamada ise soruşturmanın devam etmesine izin verilmesi gerektiğini ifade etmişti.Ülke çapında soruşturmaya döndüÖte yandan Hayden Panettiere'nin ölümüne ilişkin soruşturmanın Los Angeles ve Güney Carolina'yı kapsayan ülke çapında bir soruşturmaya dönüştü. ABC News'e konuşan kaynaklara göre, toksikoloji sonuçları beklenirken araştırmacılar, oyuncunun ölümünde hangi uyuşturucu veya ilaçların rol oynamış olabileceğine ve bunların nereden temin edildiğine odaklanıyor. Soruşturmaya Greenville Polis Departmanı öncülük ederken, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) de soruşturmaya destek verdiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/hayden-panettierenin-olumunde-yeni-gelisme-sorusturma-genisletildi-1108113706.html

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abd

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hayden panettiere, güney carolina, abd, los angeles, abd uyuşturucu ile mücadele i̇daresi (dea)