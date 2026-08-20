https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/hayden-panettierenin-olumunde-yeni-gelisme-sorusturma-genisletildi-1108113706.html
Hayden Panettiere'nin ölümünde yeni gelişme: Soruşturma genişletildi
Hayden Panettiere'nin ölümünde yeni gelişme: Soruşturma genişletildi
Sputnik Türkiye
ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), 36 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Hayden Panettiere'nin ölümüne ilişkin soruşturmaya dahil oldu. Panettiere'nin... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T09:59+0300
2026-08-20T09:59+0300
2026-08-20T09:59+0300
yaşam
hayden panettiere
güney carolina
abd uyuşturucu ile mücadele i̇daresi (dea)
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ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi. ABD basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) soruşturmaya dahil olarak yerel yetkililere destek vermeye başladı.Soruşturmanın başında Güney Carolina eyaletindeki Greenville Polis Departmanı bulunuyor. DEA'nın da soruşturmaya katıldığı bildirildi. Ölüm nedeni henüz belirlenmedi"Heroes" ve "Nashville" dizileriyle tanınan 36 yaşındaki Panettiere, 16 Ağustos'ta Güney Carolina'nın Greenville kentindeki bir apartman dairesinde tepkisiz halde bulunmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.İlk müdahale ekiplerinin Panettiere'yi kalp durması halinde bulduğu ve yaklaşık 40 dakika boyunca yeniden hayata döndürmeye çalıştığı açıklanmıştı. Oyuncunun saat 14.32'de hayatını kaybettiği bildirilmişti.Olay yerine ilişkin 911 telsiz kayıtlarında olası bir aşırı dozdan söz edilmiş olsa da yetkililer, Panettiere'nin gerçekten aşırı doz nedeniyle hayatını kaybettiğini doğrulamadı.Greenville County Adli Tıp Ofisi tarafından yapılan otopside, ölümüne katkıda bulunabilecek herhangi bir travma bulgusuna rastlanmadığı açıklandı. Ancak kesin ölüm nedeni ve ölüm şeklinin belirlenmesi için ek testlerin sonuçları bekleniyor. Toksikoloji sonuçlarının çıkmasının haftalar sürebileceği belirtiliyor.Polis raporunda ilaç detayıPolisin olayla ilgili hazırladığı rapora göre, Panettiere'nin erkek arkadaşı Brian Hickerson ve kardeşi Zach Hickerson, oyuncuyu dairede tepkisiz halde bulduktan sonra 911'i aradı.Raporda, Brian Hickerson'ın polise Panettiere'nin kullandığı ilaçların bulunduğu bir çanta gösterdiği belirtildi. Ancak raporun önemli bölümleri sansürlendiği için ilaçların isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı.Yetkililer şu ana kadar Panettiere'nin ölümünde cinayet veya başka bir suç şüphesine ilişkin bulgu olmadığını açıkladı. Soruşturma ve toksikoloji incelemeleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/oyuncu-hayden-panettierenin-olum-nedeni-arastiriliyor-ilk-bulgular-aciklandi-1108068653.html
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hayden panettiere, güney carolina, abd uyuşturucu ile mücadele i̇daresi (dea)
hayden panettiere, güney carolina, abd uyuşturucu ile mücadele i̇daresi (dea)
Hayden Panettiere'nin ölümünde yeni gelişme: Soruşturma genişletildi
ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), 36 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Hayden Panettiere'nin ölümüne ilişkin soruşturmaya dahil oldu. Panettiere'nin kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi.
ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi. ABD basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) soruşturmaya dahil olarak yerel yetkililere destek vermeye başladı.
Soruşturmanın başında Güney Carolina eyaletindeki Greenville Polis Departmanı bulunuyor. DEA'nın da soruşturmaya katıldığı bildirildi.
Ölüm nedeni henüz belirlenmedi
"Heroes" ve "Nashville" dizileriyle tanınan 36 yaşındaki Panettiere, 16 Ağustos'ta Güney Carolina'nın Greenville kentindeki bir apartman dairesinde tepkisiz halde bulunmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.
İlk müdahale ekiplerinin Panettiere'yi kalp durması halinde bulduğu ve yaklaşık 40 dakika boyunca yeniden hayata döndürmeye çalıştığı açıklanmıştı. Oyuncunun saat 14.32'de hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Olay yerine ilişkin 911 telsiz kayıtlarında olası bir aşırı dozdan söz edilmiş olsa da yetkililer, Panettiere'nin gerçekten aşırı doz nedeniyle hayatını kaybettiğini doğrulamadı.
Greenville County Adli Tıp Ofisi tarafından yapılan otopside, ölümüne katkıda bulunabilecek herhangi bir travma bulgusuna rastlanmadığı açıklandı. Ancak kesin ölüm nedeni ve ölüm şeklinin belirlenmesi için ek testlerin sonuçları bekleniyor. Toksikoloji sonuçlarının çıkmasının haftalar sürebileceği belirtiliyor.
Polis raporunda ilaç detayı
Polisin olayla ilgili hazırladığı rapora göre, Panettiere'nin erkek arkadaşı Brian Hickerson ve kardeşi Zach Hickerson, oyuncuyu dairede tepkisiz halde bulduktan sonra 911'i aradı.
Raporda, Brian Hickerson'ın polise Panettiere'nin kullandığı ilaçların bulunduğu bir çanta gösterdiği belirtildi. Ancak raporun önemli bölümleri sansürlendiği için ilaçların isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı.
Yetkililer şu ana kadar Panettiere'nin ölümünde cinayet veya başka bir suç şüphesine ilişkin bulgu olmadığını açıkladı. Soruşturma ve toksikoloji incelemeleri devam ediyor.