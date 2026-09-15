Güvenlik görevlisiydi, bir anda podyuma çıktı: Alp Kırşan keşfedilme hikayesini anlattı

Uğurkan Erez'in bir alışveriş merkezinde defile yapacağının haberi geldi. Benim de o dönem maddi durumum iyi değildi. Cuma, cumartesi günleri bir kapıda bodyguardlık yapıyordum. Güvenlik bir arkadaşım bana dedi ki, 'Defile var. Onun güvenliğini alacağız. Gelmek ister misin?' O gün içimde bir şeyler uyandı ve gittim. Beni de kulisin kapısına verdiler. Ben de böyle duruyorum. Sürekli mankenler girip çıkıyorlar. Uğurkan Bey geldi şöyle bir baktı. 'Ne yapıyorsun sen burada?' dedi. 'Güvenliğim efendim ben sizi koruyorum' dedim. O zaman 'bir bakalım istersen sana' dedi. Sonra kendimi defilede podyuma çıkarken buldum.