https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/guvenlik-gorevlisiydi-bir-anda-podyuma-cikti-alp-kirsan-kesfedilme-hikayesini-anlatti-1108790678.html
Güvenlik görevlisiydi, bir anda podyuma çıktı: Alp Kırşan keşfedilme hikayesini anlattı
Güvenlik görevlisiydi, bir anda podyuma çıktı: Alp Kırşan keşfedilme hikayesini anlattı
Sputnik Türkiye
Alp Kırşan, maddi sıkıntılar yaşadığı dönemde güvenlik görevlisi olarak çalışırken Uğurkan Erez'in düzenlediği defilede keşfedildiğini açıkladı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T21:34+0300
2026-09-15T21:34+0300
2026-09-15T21:34+0300
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Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, katıldığı bir televizyon programında geçmişine dair bilinmeyenleri anlattı.Maddi sıkıntılar yaşadığı dönemde güvenlik görevlisi olarak çalışırken modacı Uğurkan Erez tarafından keşfedilme hikayesini anlatan Kırşan, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/unlu-oyuncu-gozde-seda-altuner-kisa-surede-nasil-zayifladigini-anlatti-1108427434.html
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sunucu, haber sunucusu, program, hikaye, manken, podyum
sunucu, haber sunucusu, program, hikaye, manken, podyum
Güvenlik görevlisiydi, bir anda podyuma çıktı: Alp Kırşan keşfedilme hikayesini anlattı
Alp Kırşan, maddi sıkıntılar yaşadığı dönemde güvenlik görevlisi olarak çalışırken Uğurkan Erez'in düzenlediği defilede keşfedildiğini açıkladı.
Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, katıldığı bir televizyon programında geçmişine dair bilinmeyenleri anlattı.
Maddi sıkıntılar yaşadığı dönemde güvenlik görevlisi olarak çalışırken modacı Uğurkan Erez tarafından keşfedilme hikayesini anlatan Kırşan, şöyle konuştu:
Uğurkan Erez'in bir alışveriş merkezinde defile yapacağının haberi geldi. Benim de o dönem maddi durumum iyi değildi. Cuma, cumartesi günleri bir kapıda bodyguardlık yapıyordum. Güvenlik bir arkadaşım bana dedi ki, 'Defile var. Onun güvenliğini alacağız. Gelmek ister misin?' O gün içimde bir şeyler uyandı ve gittim. Beni de kulisin kapısına verdiler. Ben de böyle duruyorum. Sürekli mankenler girip çıkıyorlar. Uğurkan Bey geldi şöyle bir baktı. 'Ne yapıyorsun sen burada?' dedi. 'Güvenliğim efendim ben sizi koruyorum' dedim. O zaman 'bir bakalım istersen sana' dedi. Sonra kendimi defilede podyuma çıkarken buldum.