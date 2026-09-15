Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/guvenlik-gorevlisiydi-bir-anda-podyuma-cikti-alp-kirsan-kesfedilme-hikayesini-anlatti-1108790678.html
Güvenlik görevlisiydi, bir anda podyuma çıktı: Alp Kırşan keşfedilme hikayesini anlattı
Güvenlik görevlisiydi, bir anda podyuma çıktı: Alp Kırşan keşfedilme hikayesini anlattı
Sputnik Türkiye
Alp Kırşan, maddi sıkıntılar yaşadığı dönemde güvenlik görevlisi olarak çalışırken Uğurkan Erez'in düzenlediği defilede keşfedildiğini açıkladı. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T21:34+0300
2026-09-15T21:34+0300
türki̇ye
sunucu
haber sunucusu
program
hikaye
manken
podyum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108790519_0:19:672:397_1920x0_80_0_0_6645a6a17f16be5a311d5999d8ec3574.jpg
Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, katıldığı bir televizyon programında geçmişine dair bilinmeyenleri anlattı.Maddi sıkıntılar yaşadığı dönemde güvenlik görevlisi olarak çalışırken modacı Uğurkan Erez tarafından keşfedilme hikayesini anlatan Kırşan, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/unlu-oyuncu-gozde-seda-altuner-kisa-surede-nasil-zayifladigini-anlatti-1108427434.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0f/1108790519_0:0:672:504_1920x0_80_0_0_b46874f7ae55f7b2b260b59f01c499f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sunucu, haber sunucusu, program, hikaye, manken, podyum
sunucu, haber sunucusu, program, hikaye, manken, podyum

Güvenlik görevlisiydi, bir anda podyuma çıktı: Alp Kırşan keşfedilme hikayesini anlattı

21:34 15.09.2026
© Fotoğraf : Alp Kırşan sosyal medyaAlp Kırşan
Alp Kırşan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© Fotoğraf : Alp Kırşan sosyal medya
Abone ol
Alp Kırşan, maddi sıkıntılar yaşadığı dönemde güvenlik görevlisi olarak çalışırken Uğurkan Erez'in düzenlediği defilede keşfedildiğini açıkladı.
Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, katıldığı bir televizyon programında geçmişine dair bilinmeyenleri anlattı.
Maddi sıkıntılar yaşadığı dönemde güvenlik görevlisi olarak çalışırken modacı Uğurkan Erez tarafından keşfedilme hikayesini anlatan Kırşan, şöyle konuştu:
Uğurkan Erez'in bir alışveriş merkezinde defile yapacağının haberi geldi. Benim de o dönem maddi durumum iyi değildi. Cuma, cumartesi günleri bir kapıda bodyguardlık yapıyordum. Güvenlik bir arkadaşım bana dedi ki, 'Defile var. Onun güvenliğini alacağız. Gelmek ister misin?' O gün içimde bir şeyler uyandı ve gittim. Beni de kulisin kapısına verdiler. Ben de böyle duruyorum. Sürekli mankenler girip çıkıyorlar. Uğurkan Bey geldi şöyle bir baktı. 'Ne yapıyorsun sen burada?' dedi. 'Güvenliğim efendim ben sizi koruyorum' dedim. O zaman 'bir bakalım istersen sana' dedi. Sonra kendimi defilede podyuma çıkarken buldum.
Gözde Seda Altuner sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
YAŞAM
Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, kısa sürede nasıl zayıfladığını anlattı
2 Eylül, 12:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала