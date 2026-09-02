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Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, kısa sürede nasıl zayıfladığını anlattı
Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, kısa sürede nasıl zayıfladığını anlattı
Sputnik Türkiye
Sadakatsiz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü isim 'zayıflama iğnesi' kullandığını açıkladı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T12:08+0300
2026-09-02T12:08+0300
yaşam
zayıflama iğnesi
zayıflama ilacı
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Sadakatsiz, Sandık Kokusu gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeki. Altuner, 'nasıl zayıfladınız?' sorusuna da, "Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum" yanıtını verdi. Zaten kullanmayan da çok az Sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından değişimiyle herkesi şaşırtan isim yaptığı açıklamada, "Çok zayıflamışsın, çok zayıflamışsın. Nasıl zayıfladın? İğne mi kullandın, onu mu yaptın, bunu mu yaptın? Evet, evet çocuklar; iğne kullandım. Zaten bu dönem kullanmayan da çok az gibi. Ama tabii ki bu, doktor kontrolü olmadan asla kullanılacak bir şey değil. Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/unlu-komedyen-yasemin-sakallioglu-2-ayda-12-kilo-verdi-zayiflama-ignesi-sorusunu-yanitladi-1107937370.html
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zayıflama iğnesi, zayıflama ilacı
zayıflama iğnesi, zayıflama ilacı

Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, kısa sürede nasıl zayıfladığını anlattı

12:08 02.09.2026
Gözde Seda Altuner sosyal medya
Gözde Seda Altuner sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
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Sadakatsiz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü isim 'zayıflama iğnesi' kullandığını açıkladı.
Sadakatsiz, Sandık Kokusu gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeki. Altuner, 'nasıl zayıfladınız?' sorusuna da, "Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum" yanıtını verdi.

Zaten kullanmayan da çok az

Sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından değişimiyle herkesi şaşırtan isim yaptığı açıklamada, "Çok zayıflamışsın, çok zayıflamışsın. Nasıl zayıfladın? İğne mi kullandın, onu mu yaptın, bunu mu yaptın? Evet, evet çocuklar; iğne kullandım. Zaten bu dönem kullanmayan da çok az gibi. Ama tabii ki bu, doktor kontrolü olmadan asla kullanılacak bir şey değil. Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.
yasemin sakallıoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
YAŞAM
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu 2 ayda 12 kilo verdi: Zayıflama iğnesi sorusunu yanıtladı
12 Ağustos, 11:12
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