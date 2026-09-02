https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/unlu-oyuncu-gozde-seda-altuner-kisa-surede-nasil-zayifladigini-anlatti-1108427434.html

Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, kısa sürede nasıl zayıfladığını anlattı

Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, kısa sürede nasıl zayıfladığını anlattı

Sputnik Türkiye

Sadakatsiz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü isim 'zayıflama iğnesi' kullandığını açıkladı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T12:08+0300

2026-09-02T12:08+0300

2026-09-02T12:08+0300

yaşam

zayıflama iğnesi

zayıflama ilacı

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Sadakatsiz, Sandık Kokusu gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeki. Altuner, 'nasıl zayıfladınız?' sorusuna da, "Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum" yanıtını verdi. Zaten kullanmayan da çok az Sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından değişimiyle herkesi şaşırtan isim yaptığı açıklamada, "Çok zayıflamışsın, çok zayıflamışsın. Nasıl zayıfladın? İğne mi kullandın, onu mu yaptın, bunu mu yaptın? Evet, evet çocuklar; iğne kullandım. Zaten bu dönem kullanmayan da çok az gibi. Ama tabii ki bu, doktor kontrolü olmadan asla kullanılacak bir şey değil. Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

zayıflama iğnesi, zayıflama ilacı