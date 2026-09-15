https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/gurcistan-basbakani-kobahidze-rus-dusmanligini-daha-filizlenmeden-ortadan-kaldirma-sozu-verdi-1108784744.html

Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Rus düşmanlığını daha filizlenmeden ortadan kaldırma sözü verdi

Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Rus düşmanlığını daha filizlenmeden ortadan kaldırma sözü verdi

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı Kobahidze, ülkede radikal muhalefet tarafından körüklenen Rusya karşıtı duyguları daha filizlenmeden ortadan kaldırma sözü verdi. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

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dünya

gürcistan

i̇rakliy kobahidze

rusya

rustavi 2

rusofobi

tiflis

moskova

rusya dışişleri bakanlığı

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Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, Rustavi 2 televizyonuna verdiği demeçte ülkede radikal muhalefet tarafından körüklenen Rusya karşıtı duyguları daha filizlenmeden ortadan kaldırma sözü verdi.Kobahidze, “Rusofobi, tıpkı yabancı düşmanlığının diğer tüm tezahürleri gibi Gürcülere has bir özellik değildir. Biz tarihsel olarak, yabancılara gösterdiğimiz misafirperverlik ve hoşgörüyle tanınırız” diye konuştu.Bu tür duyguların siyasi gerilimin tırmanmasına ve ekonomik sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Kobahidze, Tiflis'in Moskova'ya yönelik pragmatik ve ilkeli politikasını sürdüreceğini sözlerine ekledi.Kobahidze Ağustos ayında, geçmişteki anlaşmazlıkların ve hataların Gürcü ve Rus halkları arasında düşmanlığa temel oluşturmaması gerektiğini belirtmişti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tiflis'e Rus vatandaşlarının karıştığı olumsuz olayları ele alma ve güvenliklerini sağlama çağrısında bulunmuştu.

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gürcistan, i̇rakliy kobahidze, rusya, rustavi 2, rusofobi, tiflis, moskova, rusya dışişleri bakanlığı