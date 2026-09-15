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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/gurcistan-basbakani-kobahidze-rus-dusmanligini-daha-filizlenmeden-ortadan-kaldirma-sozu-verdi-1108784744.html
Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Rus düşmanlığını daha filizlenmeden ortadan kaldırma sözü verdi
Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Rus düşmanlığını daha filizlenmeden ortadan kaldırma sözü verdi
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobahidze, ülkede radikal muhalefet tarafından körüklenen Rusya karşıtı duyguları daha filizlenmeden ortadan kaldırma sözü verdi. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-15T15:54+0300
dünya
gürcistan
i̇rakliy kobahidze
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rusofobi
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rusya dışişleri bakanlığı
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Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, Rustavi 2 televizyonuna verdiği demeçte ülkede radikal muhalefet tarafından körüklenen Rusya karşıtı duyguları daha filizlenmeden ortadan kaldırma sözü verdi.Kobahidze, “Rusofobi, tıpkı yabancı düşmanlığının diğer tüm tezahürleri gibi Gürcülere has bir özellik değildir. Biz tarihsel olarak, yabancılara gösterdiğimiz misafirperverlik ve hoşgörüyle tanınırız” diye konuştu.Bu tür duyguların siyasi gerilimin tırmanmasına ve ekonomik sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Kobahidze, Tiflis'in Moskova'ya yönelik pragmatik ve ilkeli politikasını sürdüreceğini sözlerine ekledi.Kobahidze Ağustos ayında, geçmişteki anlaşmazlıkların ve hataların Gürcü ve Rus halkları arasında düşmanlığa temel oluşturmaması gerektiğini belirtmişti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tiflis'e Rus vatandaşlarının karıştığı olumsuz olayları ele alma ve güvenliklerini sağlama çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/apnin-slovak-milletvekili-blaha-batida-rusofobi-artmaya-devam-ediyor-1089279746.html
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gürcistan, i̇rakliy kobahidze, rusya, rustavi 2, rusofobi, tiflis, moskova, rusya dışişleri bakanlığı
gürcistan, i̇rakliy kobahidze, rusya, rustavi 2, rusofobi, tiflis, moskova, rusya dışişleri bakanlığı

Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Rus düşmanlığını daha filizlenmeden ortadan kaldırma sözü verdi

15:54 15.09.2026
© Sputnikİrakli Kobahidze
İrakli Kobahidze - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© Sputnik
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Gürcistan Başbakanı Kobahidze, ülkede radikal muhalefet tarafından körüklenen Rusya karşıtı duyguları daha filizlenmeden ortadan kaldırma sözü verdi.
Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, Rustavi 2 televizyonuna verdiği demeçte ülkede radikal muhalefet tarafından körüklenen Rusya karşıtı duyguları daha filizlenmeden ortadan kaldırma sözü verdi.
Kobahidze, “Rusofobi, tıpkı yabancı düşmanlığının diğer tüm tezahürleri gibi Gürcülere has bir özellik değildir. Biz tarihsel olarak, yabancılara gösterdiğimiz misafirperverlik ve hoşgörüyle tanınırız” diye konuştu.
Bu tür duyguların siyasi gerilimin tırmanmasına ve ekonomik sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Kobahidze, Tiflis'in Moskova'ya yönelik pragmatik ve ilkeli politikasını sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Kobahidze Ağustos ayında, geçmişteki anlaşmazlıkların ve hataların Gürcü ve Rus halkları arasında düşmanlığa temel oluşturmaması gerektiğini belirtmişti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tiflis'e Rus vatandaşlarının karıştığı olumsuz olayları ele alma ve güvenliklerini sağlama çağrısında bulunmuştu.
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